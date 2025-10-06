بـ 8 ملايين درهم ..برنامج مكافآت لسائقي التاكسي بدبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برامج حوافز ومكافآت سنوية لسائقي سيارات الأجرة وشركات الامتياز، بقيمة تزيد على 8 ملايين درهم، ضمن جهود أوسع لتعزيز معايير الخدمة في جميع أنحاء الإمارة.
تأتي هذه الخطوة في إطار إطلاق 28 مبادرة تطويرية بحلول عام 2025، تهدف إلى تحسين راحة الركاب، والكفاءة التشغيلية، وجودة الخدمة الشاملة لقطاع سيارات الأجرة في دبي. وتمتد هذه المبادرات لتشمل السائقين وشركات الامتياز والركاب على حد سواء.
وتضمنت المبادرات الرئيسية نشر تقنيات متقدمة وأجهزة استشعار عالية الدقة لمراقبة جودة الهواء داخل المركبات في الوقت الفعلي، وتعزيز المراقبة التشغيلية، وتحديث زي السائقين بأقمشة مناسبة لظروف الطقس المتغيرة، وزيادة المخصصات إلى ست مجموعات لكل سائق.
كما نفذت هيئة الطرق والمواصلات إجراءات لتحسين تجربة الركاب، مثل استبدال أقمشة مقاعد سيارات الأجرة بتنجيد جلدي، وربط نتائج تقييم الرحلات بأنظمة هيئة الطرق والمواصلات للتحسين المستمر، وتجهيز سيارات الأجرة بمعطرات الهواء لضمان رحلة مريحة.
أشار عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إلى التقدم المُحرز قائلاً: "بلغت نسبة إنجاز جميع المبادرات 89.8% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وذلك وفقًا لمؤشرات الأداء التشغيلي والنتائج المُحققة. ولا تزال العديد من المبادرات ذات الأثر الكبير قيد التنفيذ وفقًا للخطط المُعتمدة".
وأضاف أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات لتوفير تنقل آمن ومريح ومستدام للركاب، بما يدعم أهداف رؤية دبي للمدينة الذكية ويعكس تطلعات قيادتنا الرشيدة.