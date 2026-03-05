بـ 7 آلاف درهم.. رحلات خاصة لإجلاء العالقين من مطارات الإمارات

يتم ترتيب رحلات طيران عارض خاصة من مطارات الإمارات لمساعدة السياح العالقين على العودة إلى الهند بعد أن أدت قيود المجال الجوي الإقليمي إلى تعطيل مئات الرحلات الجوية، مما ترك آلاف المسافرين ينتظرون مقاعد.

قال وكلاء السفر إن الإغلاق المؤقت للمجال الجوي أدى إلى إلغاء واسع النطاق، مما أثر على السياح الذين يزورون الإمارات والمسافرين العابرين الذين كانوا يمرون عبر البلاد. ومع تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بأعداد محدودة، تدخل بعض مشغلي الرحلات العارضة لتوفير خيارات سفر بديلة.

وفقًا لسوبير ثيكيبوراثفالابيل، المدير الأول في وايزفوكس ترافيلز، كانت وكالات السفر تساعد في ربط الركاب بالمشغلين الذين يرتبون خدمات الطيران العارض من مطارات مثل الفجيرة ورأس الخيمة.

“بعض المشغلين يرتبون رحلات طيران عارض ونحن نساعد الركاب في الحصول على مقاعد عليها،” قال، مضيفًا أن هذه الخدمات تساعد السياح الذين كانوا ينتظرون رحلات متاحة إلى الهند.

قال وكلاء السفر إن أسعار المقاعد على الرحلات الجوية العارضة تبدأ حاليًا من حوالي 2500 درهم إماراتي، اعتمادًا على المسار والتوافر. وقد أعلنت بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتداولة بين المسافرين عن مقاعد على طائرات خاصة تبدأ من حوالي 7000 درهم إماراتي لكل راكب، مما يوفر خيارًا آخر لأولئك غير القادرين على تأمين مقاعد على خدمات شركات الطيران العادية.

قال وكلاء السفر إن الطلب على الرحلات الجوية العارضة قد زاد بعد الاضطرابات.

“لقد تلقينا العديد من الاستفسارات من أشخاص يرغبون في العودة إلى ديارهم في الهند،” قال بهارات أيداساني. “ومع ذلك، فإن المشغلين يقومون بتشغيل عدد محدود فقط من الرحلات في الوقت الحالي والاتصال غير متاح لجميع المدن.”

قال وكيل سفر آخر إن الزيادة في الطلب كانت بشكل رئيسي من الركاب الذين كانوا بحاجة ماسة للسفر ولم يتمكنوا من انتظار استئناف خدمات شركات الطيران العادية.

“لقد زاد الطلب على الرحلات الجوية العارضة في الإمارات بعد أيام من إغلاق المجال الجوي الذي ألغى مئات الرحلات الجوية وأثر على آلاف السياح والمسافرين العابرين،” قال سفير محمد، المدير العام لشركة سمارت ترافيلز. “الرسوم مرتفعة للغاية في الوقت الحالي. تبدأ أسعار التذاكر من 2500 درهم إماراتي للشخص الواحد باتجاه واحد إلى الهند. لدينا حاليًا رحلات من الفجيرة تعمل إلى مدن هندية متعددة.”

وأضاف أن الطلب المرتفع كان من المتوقع أن يتراجع في الأيام القادمة مع استئناف المزيد من الرحلات تدريجيًا.

“أولئك الذين يحتاجون إلى السفر بشكل عاجل سيدفعون الأسعار المرتفعة ويغادرون. في الأيام الأربعة أو الخمسة القادمة، من المتوقع أن ينخفض الطلب وبالتالي الأسعار أيضًا. نأمل أيضًا أن يتوسع الممر الجوي ليشمل المزيد من الرحلات الجوية وأن يتم تصفية المتأخرات بحلول العيد.”

بالنسبة للعديد من السياح الذين كانوا ينتظرون الرحلات الجوية، جاءت خدمات الطيران العارض كراحة.

قال راجيف إم، سائح من كارناتاكا سافر إلى الإمارات لقضاء عطلة قصيرة، إنه تقطعت به السبل لعدة أيام بعد إلغاء رحلة عودته.

“وصلت إلى دبي في الأسبوع الأخير من فبراير لقضاء عطلة وكان من المفترض أن أعود إلى بنغالورو بعد بضعة أيام. ولكن بعد الاضطرابات، ألغيت رحلتي واضطررت للبقاء لفترة أطول مما كان مخططًا له،” قال.

“كان الأمر مرهقًا في البداية لأننا لم نكن نعرف متى ستستأنف الرحلات الجوية، لكن وكلاء السفر كانوا يساعدوننا بالتحديثات والخيارات. نحن ممتنون لأن الترتيبات تُتخذ لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم.”

قالت أنيتا شارما، التي زارت الإمارات لحضور مناسبة عائلية، إنها كانت تنتظر ما يقرب من أربعة أيام لتأمين مقعد للعودة إلى الهند.

“كانت رحلة عودتي يوم الأحد الماضي، لكنها ألغيت بسبب وضع المجال الجوي،” قالت.

“اضطررنا لتمديد إقامتنا ومواصلة البحث عن رحلات متاحة. لقد كانت أيامًا صعبة، لكن الناس هنا كانوا داعمين ومفيدين. نشعر بالارتياح لوجود خيارات الآن مثل الرحلات الجوية المستأجرة للعودة أخيرًا إلى الوطن.”

وفقًا لنوشاد حسن، المدير العام لمركز الهند للأعمال، ارتفعت أسعار تذاكر الرحلات الجوية المستأجرة بشكل كبير في غضون أيام قليلة. “بعض التذاكر التي كانت تباع بـ 1700 درهم تباع الآن بـ 3000 درهم،” قال. “السبب في ذلك هو الطلب المرتفع للغاية. كل يوم، ترتفع الأسعار لأن هناك أشخاصًا مستعدين للدفع مقابل ذلك.”

وقال إنه من المهم ألا يصاب الركاب بالذعر وأن يسافروا فقط عند الضرورة. “هناك بعض الأشخاص الذين يسافرون الآن ببساطة لأنهم خائفون،” قال. “لا داعي لذلك لأن الإمارات لا تزال آمنة للغاية. لذا أنصح فقط أولئك الذين يحتاجون إلى المغادرة بشكل عاجل بالسفر الآن. يمكن للآخرين الانتظار ونأمل أن تعود الأسعار إلى طبيعتها بمجرد فتح المجال الجوي بالكامل مرة أخرى.”