بـ 53 ألف درهم ..مقيم في دبي ينقل كلبه بطائرة خاصة إلى أوروبا

سيثورام هو واحد من العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة القلقين الذين اضطروا لإجراء مكالمات يائسة من أجل السفر بحيواناتهم الأليفة خارج الإمارات في هذا الوقت. بينما تمكن البعض من العثور على رحلات تجارية تقبل الحيوانات الأليفة أيضًا، اضطر آخرون، مثل سيثورام، إلى اختيار المسار الخاص، حتى لو كان ذلك يعني دفع مبلغ إضافي.

“يشعر العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة بالقلق بشأن كيفية مغادرة الإمارات مع حيواناتهم، خاصة عند السفر مع الكلاب الكبيرة. على عكس سفر الركاب العادي، يتضمن نقل الحيوانات الأليفة وثائق وإجراءات بيطرية وسعة طيران متاحة، مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا بكثير،” قالت جاكلين لوبكي، الشريك المؤسس لشركة Jetcircle، وهي خدمة سفر فاخرة للحيوانات الأليفة.

ارتفعت تكلفة الطيران الخاص في هذا الوقت أيضًا. “ارتفعت أسعار استئجار الطائرات بشكل كبير وقد يكون من الصعب العثور على مشغلي طائرات يسمحون بالحيوانات الأليفة في المقصورة مع الاستمرار في تقديم أسعار معقولة. ومن الصعب حاليًا أيضًا تأمين طائرات قادرة على العمل في الشرق الأوسط، حيث لا يُسمح للعديد من المشغلين الأوروبيين الشائعين بدخول المنطقة بسبب قيود التأمين. وهذا يقلل من عدد الطائرات المتاحة في السوق ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير،” قال لوبكه.

في الظروف العادية، تبدأ أسعار مقعد الطائرة الخاصة المشتركة بين الإمارات وأوروبا بحوالي 7,000 يورو (29,785 درهمًا إماراتيًا) لكل راكب بما في ذلك حيوان أليف واحد. “بسبب الطلب الحالي ومحدودية توفر الطائرات، نشهد الآن عروضًا في السوق تصل إلى 20,000 يورو (85,102 درهمًا إماراتيًا) للمقعد الواحد،” قال لوبكه.

دفع سيثورام حوالي 12,500 يورو (53,226 درهمًا إماراتيًا) لرحلته مع ليو إلى ميونيخ عبر Jetcircle. “أعتقد أن التكلفة كانت أعلى بنسبة 30-40% مما كنت سأدفعه عادةً، ولكن نظرًا لأن هذا أصبح الخيار الوحيد الموثوق به بالنسبة لي، لم أمانع في التكلفة،” قال.

“الفائدة الرئيسية هي أن الحيوانات الأليفة تبقى مع أصحابها داخل المقصورة بدلاً من نقلها في الشحن. تبقى الكلاب مقيدة بجانب أصحابها، وعادة ما تبقى الحيوانات الصغيرة مثل القطط أو الأرانب في أقفاصها. البيئة أكثر هدوءًا بكثير مقارنة بنقل البضائع التجاري، وتتمكن الحيوانات الأليفة من البقاء بالقرب من أصحابها طوال الرحلة. وهذا يجعل الرحلة أقل إرهاقًا للحيوانات بشكل كبير. يستفيد الركاب أيضًا من المحطات الخاصة، وأوقات انتظار قليلة، وتجربة سفر أكثر سلاسة بشكل عام،” أوضح لوبكه.

السفر التجاري مع الحيوانات الأليفة

تمكنت كريستي ماكهيل، مستشارة عقارية مقيمة في دبي، من العودة إلى لندن مع كلبيها، مالطي وبودل لعبة. لكن رحلتها لم تكن بسيطة على الإطلاق. فقد استقلت أولاً رحلة طيران الإمارات من دبي إلى مدريد، واستأجرت سيارة إلى كاليه في فرنسا، ثم عبرت نفق اليورو إلى المملكة المتحدة.

“كان لدينا حجوزات مع شركتي طيران أخريين، ولكن للأسف، لم تتم الموافقة على مساحة لكلابنا. على النقيض من ذلك، كان الحجز مع طيران الإمارات أكثر وضوحًا بكثير. لديهم عملية واضحة وكانوا متعاونين للغاية طوال الوقت،” قالت.

على الرغم من أن كلابها اضطرت للسفر في الشحن، قالت ماكهيل إنها لم تقلق بشأنها على الإطلاق. “خلال رحلتنا، تم إلغاء ثلاث رحلات بينما كنا في المطار، لكنهم تعاملوا مع كل شيء بسلاسة، بما في ذلك نقل كلابنا في كل مرة دون مطالبتنا بإعادة فحصها. بحلول الوقت الذي وصلنا فيه، كانت كلابنا تحت رعاية طيران الإمارات لأكثر من 30 ساعة، وخرجت في حالة ممتازة — سعيدة وصحية،” قالت.