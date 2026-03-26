بـ 53 ألف درهم ..مقيم في دبي ينقل كلبه بطائرة خاصة إلى أوروبا

عندما اندلعت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير، كانت زوجة راهول سيثورام، المقيم في دبي، في رحلة إلى الولايات المتحدة بالفعل. وبدلاً من أن يطلب منها العودة إلى الإمارات وسط إلغاء الرحلات الجوية وحالة عدم اليقين، قرر راهول السفر بنفسه ليلتقي بزوجته.
المشكلة؟ كان عليه أن يأخذ كلبه الأليف البالغ من العمر عامين، ليو، معه.
“لقد علقت في دبي لبضعة أسابيع، قبل أن أقرر السفر إلى ألمانيا، حيث يقع مقر شركتي. طلبت من زوجتي أن تسافر من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، حتى نتمكن من أن نكون معًا. لكن المشكلة كانت في إيجاد طريقة للسفر مع كلبي،” قال مهندس البرمجيات لصحيفة الخليج تايمز عبر الهاتف من برلين.
بحث سيثورام عن رحلات تجارية في البداية، لكنه لم يحالفه الحظ حيث رفضوا نقل الحيوانات الأليفة كبضائع. حتى أنه حاول الحصول على مقعد في إحدى رحلات الإجلاء من الولايات المتحدة بصفته مواطنًا أمريكيًا، لكنهم لم يكونوا يسمحون بالحيوانات الأليفة على متن الطائرة أيضًا.
“لم يكن ترك ليو خيارًا على الإطلاق. إما أن أبقى معه، أو أجد طريقة لأخذه معي. لذا، كان الخيار الوحيد المتبقي لي هو حجز رحلة طيران خاصة،” قال. تمكن سيثورام من السفر مع ليو الأسبوع الماضي على متن طائرة خاصة من مطار آل مكتوم الدولي إلى ميونيخ.
سيثورام هو واحد من العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة القلقين الذين اضطروا لإجراء مكالمات يائسة من أجل السفر بحيواناتهم الأليفة خارج الإمارات في هذا الوقت. بينما تمكن البعض من العثور على رحلات تجارية تقبل الحيوانات الأليفة أيضًا، اضطر آخرون، مثل سيثورام، إلى اختيار المسار الخاص، حتى لو كان ذلك يعني دفع مبلغ إضافي.
“يشعر العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة بالقلق بشأن كيفية مغادرة الإمارات مع حيواناتهم، خاصة عند السفر مع الكلاب الكبيرة. على عكس سفر الركاب العادي، يتضمن نقل الحيوانات الأليفة وثائق وإجراءات بيطرية وسعة طيران متاحة، مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا بكثير،” قالت جاكلين لوبكي، الشريك المؤسس لشركة Jetcircle، وهي خدمة سفر فاخرة للحيوانات الأليفة.
ارتفعت تكلفة الطيران الخاص في هذا الوقت أيضًا. “ارتفعت أسعار استئجار الطائرات بشكل كبير وقد يكون من الصعب العثور على مشغلي طائرات يسمحون بالحيوانات الأليفة في المقصورة مع الاستمرار في تقديم أسعار معقولة. ومن الصعب حاليًا أيضًا تأمين طائرات قادرة على العمل في الشرق الأوسط، حيث لا يُسمح للعديد من المشغلين الأوروبيين الشائعين بدخول المنطقة بسبب قيود التأمين. وهذا يقلل من عدد الطائرات المتاحة في السوق ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير،” قال لوبكه.
في الظروف العادية، تبدأ أسعار مقعد الطائرة الخاصة المشتركة بين الإمارات وأوروبا بحوالي 7,000 يورو (29,785 درهمًا إماراتيًا) لكل راكب بما في ذلك حيوان أليف واحد. “بسبب الطلب الحالي ومحدودية توفر الطائرات، نشهد الآن عروضًا في السوق تصل إلى 20,000 يورو (85,102 درهمًا إماراتيًا) للمقعد الواحد،” قال لوبكه.
دفع سيثورام حوالي 12,500 يورو (53,226 درهمًا إماراتيًا) لرحلته مع ليو إلى ميونيخ عبر Jetcircle. “أعتقد أن التكلفة كانت أعلى بنسبة 30-40% مما كنت سأدفعه عادةً، ولكن نظرًا لأن هذا أصبح الخيار الوحيد الموثوق به بالنسبة لي، لم أمانع في التكلفة،” قال.
“الفائدة الرئيسية هي أن الحيوانات الأليفة تبقى مع أصحابها داخل المقصورة بدلاً من نقلها في الشحن. تبقى الكلاب مقيدة بجانب أصحابها، وعادة ما تبقى الحيوانات الصغيرة مثل القطط أو الأرانب في أقفاصها. البيئة أكثر هدوءًا بكثير مقارنة بنقل البضائع التجاري، وتتمكن الحيوانات الأليفة من البقاء بالقرب من أصحابها طوال الرحلة. وهذا يجعل الرحلة أقل إرهاقًا للحيوانات بشكل كبير. يستفيد الركاب أيضًا من المحطات الخاصة، وأوقات انتظار قليلة، وتجربة سفر أكثر سلاسة بشكل عام،” أوضح لوبكه.
تمكنت كريستي ماكهيل، مستشارة عقارية مقيمة في دبي، من العودة إلى لندن مع كلبيها، مالطي وبودل لعبة. لكن رحلتها لم تكن بسيطة على الإطلاق. فقد استقلت أولاً رحلة طيران الإمارات من دبي إلى مدريد، واستأجرت سيارة إلى كاليه في فرنسا، ثم عبرت نفق اليورو إلى المملكة المتحدة.
“كان لدينا حجوزات مع شركتي طيران أخريين، ولكن للأسف، لم تتم الموافقة على مساحة لكلابنا. على النقيض من ذلك، كان الحجز مع طيران الإمارات أكثر وضوحًا بكثير. لديهم عملية واضحة وكانوا متعاونين للغاية طوال الوقت،” قالت.
على الرغم من أن كلابها اضطرت للسفر في الشحن، قالت ماكهيل إنها لم تقلق بشأنها على الإطلاق. “خلال رحلتنا، تم إلغاء ثلاث رحلات بينما كنا في المطار، لكنهم تعاملوا مع كل شيء بسلاسة، بما في ذلك نقل كلابنا في كل مرة دون مطالبتنا بإعادة فحصها. بحلول الوقت الذي وصلنا فيه، كانت كلابنا تحت رعاية طيران الإمارات لأكثر من 30 ساعة، وخرجت في حالة ممتازة — سعيدة وصحية،” قالت.
تواصل كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران نقل الحيوانات الأليفة، ولكن طريقة السفر تعتمد على شركة الطيران وحجم الحيوان الأليف، وفقًا لشانون نولتي، مديرة النقل في The Petshop.
“قالت نولتي: "تنقل طيران الإمارات الحيوانات الأليفة كبضائع بشكل عام، مما يعني أنها تسافر في قسم من عنبر الطائرة مخصص للحيوانات ويتم التحكم في درجة حرارته وضغطه. تسمح الاتحاد للقطط والكلاب الصغيرة في المقصورة على بعض المسارات إذا كان الوزن الإجمالي للحيوان الأليف والناقل أقل من 8 كجم ويتناسب الحيوان الأليف بشكل مريح في ناقلة معتمدة من شركة الطيران."”
“وأضافت: "التحدي الرئيسي في الوقت الحالي هو توفر الرحلات الجوية وتغييرات الجداول، مما يعني أن فرق النقل تحتاج أحيانًا إلى التخطيط لمسارات بديلة أو العمل بجداول زمنية أطول قليلاً. ومع ذلك، فإن شركات الطيران والأطباء البيطريين والمتخصصين في نقل الحيوانات الأليفة في الإمارات العربية المتحدة لديهم خبرة كبيرة في نقل الحيوانات الأليفة، ولا تزال الحيوانات تنتقل بأمان كل يوم."”
أنشأت الإمارات للشحن الجوي الآن فريقًا مخصصًا للتعامل مع جميع حجوزات الحيوانات الأليفة التي تبدأ من الإمارات العربية المتحدة. وقالت شركة الطيران يوم الثلاثاء: "سندعمك طوال العملية بأكملها، وسيتم التعامل مع كل حجز بأهمية وحساسية."
مريم، مقيمة في دبي منذ عام 2023، ووالدة فخورة لكلب وقطتين، تنتظر وتراقب، وتستعد للطوارئ لكنها لم تحجز التذاكر بعد.
“قالت: "لقد قمنا بتحديث جميع لقاحات القطتين وكلبنا. الخطوة التالية هي الحصول على الشهادة الصحية واختبار العيار (فحص دم يقيس مستويات الأجسام المضادة لتحديد ما إذا كان الكلب لديه مناعة وقائية ضد أمراض مثل داء الكلب، البارفو، والتهاب الكبد). سأضطر للذهاب إلى مركز التفتيش البيطري في قرية الشحن بمطار دبي للحصول على ختم الشهادة الصحية. كل هذا، أثناء العمل بدوام كامل، أمر مرهق للغاية."”
هنا يأتي دور وكالات نقل الحيوانات الأليفة، حيث تقدم خدمات شاملة حتى لا يضطر أصحاب الحيوانات الأليفة إلى بذل الجهد. منذ بدء الحرب، غمرت معظم هذه الوكالات طلبات من المقيمين القلقين الذين يرغبون في السفر مع حيواناتهم الأليفة.
“قالت كارينا من "فيري ترافل"، وهي خدمة بوتيك لنقل الحيوانات الأليفة مقرها دبي: "لقد شهدنا زيادة غير مسبوقة في الاستفسارات. نتلقى حاليًا حوالي 15 مكالمة في الساعة وما بين 175 إلى 200 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، وهي أحجام لم نشهدها من قبل."”
“قالت: "بعض العملاء الذين يتواصلون معنا هم أفراد عقلانيون ومستعدون ويرغبون في أن يكونوا جاهزين للمغادرة في وقت قصير إذا تصاعد الوضع. إنهم يطرحون الأسئلة الصحيحة ويخططون مسبقًا. ولكن هناك آخرون يشعرون بالذعر ويتطلعون إلى المغادرة فورًا، وغالبًا ما يكون لديهم معرفة محدودة جدًا بالعملية المعنية."”
أوضحت كارينا أن مجموعة المستندات القياسية تتضمن:
جواز سفر حيوان أليف ساري المفعول مع سجل الشريحة الإلكترونية،
سجلات تطعيم حديثة مع لقاح داء الكلب المطلوب عالميًا ولقاحات أخرى قد تنطبق حسب الوجهة
تصريح تصدير رسمي من وزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCAE)
شهادة الصحة للتصدير الخاصة ببلد الوجهة مصدقة من قبل الطبيب البيطري الرسمي لوزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCAE)
شهادة صلاحية للطيران من طبيب بيطري مرخص للسفر في عنبر الشحن والبضائع
إثبات علاجات مضادة للطفيليات حيثما يطلبها بلد الوجهة
نتائج اختبار الأجسام المضادة (Titer test) للبلدان التي تتطلب ذلك
“في الظروف العادية، نختار شركات الطيران بناءً على سمعتها، وسياساتها الخاصة بالحيوانات الأليفة، والظروف التي توفرها في عنبر الشحن، وخبرتنا المباشرة في العمل معها. بعض شركات الطيران أفضل بكثير من غيرها عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الحيوانات الأليفة. ومع ذلك، في الوضع الحالي، الخيارات محدودة. لقد علقت العديد من شركات النقل الدولية خدماتها أو خفضتها. نوصي العملاء حاليًا بالسفر فقط مع شركات الطيران التي تشغل مساراتها بنشاط وموثوقية من الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طيران الإمارات والاتحاد للطيران، بالإضافة إلى السفر البري أو استئجار طائرة خاصة،” أوضحت كارينا.
قالت أرينا من DeloroPets، وهي مزود آخر لخدمات نقل الحيوانات الأليفة في دبي: “حاليًا، الطريقة الأكثر واقعية لتصدير حيوان أليف من الإمارات العربية المتحدة هي إما كأمتعة زائدة مصاحبة أو كشحن مع طيران الإمارات، خاصة وأن طيران الإمارات استأنفت جزءًا كبيرًا من رحلاتها من الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة للاتحاد للطيران، فيمكن للحيوانات الأليفة السفر إما في المقصورة (إذا استوفت متطلبات شركة الطيران’) أو كشحن، على الرغم من أن حجوزات الشحن غالبًا ما تحتاج إلى مراجعة وموافقة على أساس كل حالة على حدة."
تتركز معظم الطلبات التي تلقاها Furry Travel على أوروبا الغربية، وخاصة المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا. أما متجر الحيوانات الأليفة فقد تلقى استفسارات في الغالب لأوروبا القارية والمملكة المتحدة وأيرلندا وعمان وكوريا الجنوبية والفلبين وماليزيا واليابان وكندا.
في محاولة لطمأنة أصحاب الحيوانات الأليفة القلقين، قال نولتي: “أهم شيء يجب معرفته هو أن الحيوانات الأليفة تسافر بأمان حول العالم كل يوم، وتتمتع الإمارات العربية المتحدة بواحدة من أكثر صناعات نقل الحيوانات الأليفة خبرة في المنطقة. حتى عندما تتغير ظروف السفر، عادة ما تكون هناك بدائل آمنة ومهنيون ذوو خبرة يمكنهم المساعدة في توجيه العملية."