بـ 500 مليون دولار.. دبي تطلق صندوقاً لمساعدة المجتمعات المتضررة من الأزمات

تم إطلاق صندوق جديد ومبتكر في دبي لمساعدة المجتمعات التي تتأثر بالأزمات عبر تمكينها من اتخاذ القرار والملكية. صندوق Resilio، الذي أطلقته شراكة استثمارية مقرها دبي تدعى Legatum، هو مبادرة عالمية للاستجابة للأزمات بقيمة 500 مليون دولار.

يختلف هذا الصندوق عن نماذج التبرع التقليدية التي تعتمد على نموذج هرمي حيث يتم إدارة الموارد عبر مستويات متعددة قبل وصولها للمستفيدين. بدلاً من ذلك، يضع صندوق Resilio الموارد وصنع القرار مباشرة في يد المجتمعات المتأثرة بالأزمات، مما يسرع ويسهل وصول الدعم ويخفض التكلفة.

تشرح مديرة صندوق Resilio، فانتا تور، أن الطريقة التقليدية تستغرق وقتًا أطول للوصول إلى المجتمعات المتضررة وهي باهظة الثمن بسبب نوعية البنية التحتية المطلوبة للعملية.

يركز الصندوق على دعم المبادرات والخطط التي تنفذها هذه المجتمعات بالفعل بدلاً من تقديم مساعدات مباشرة فقط. وتقول تور: "لا نأتي لإنقاذ أحد، بل ندعم ما يقومون به بأنفسهم."

