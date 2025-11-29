بـ 4 مليارات درهم: ولي عهد أبوظبي يعتمد حزمة إسكان لـ 3310 مواطنين

تُعد هذه ثالث حزمة من مزايا الإسكان في الإمارة هذا العام، مما يرفع إجمالي قيمة مزايا الإسكان التي تم صرفها لمواطني أبوظبي في عام 2025 إلى 15.384 مليار درهم، يستفيد منها 10,718 مواطنًا.