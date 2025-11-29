بـ 4 مليارات درهم: ولي عهد أبوظبي يعتمد حزمة إسكان لـ 3310 مواطنين

بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات، تمت الموافقة في أبوظبي على حزمة إسكان جديدة بقيمة 4 مليارات درهم، يستفيد منها 3,310 مواطنين إماراتيين في مختلف مناطق العاصمة.
تُعد هذه ثالث حزمة من مزايا الإسكان في الإمارة هذا العام، مما يرفع إجمالي قيمة مزايا الإسكان التي تم صرفها لمواطني أبوظبي في عام 2025 إلى 15.384 مليار درهم، يستفيد منها 10,718 مواطنًا.
يشمل ذلك 11.766 مليار درهم في قروض إسكان متنوعة لـ 7,802 مستفيد، و3.1 مليار درهم في منح أراضٍ ومنازل جاهزة لـ 2,438 مستفيدًا. كما يشمل إعفاءات وتخفيضات في السداد ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية بقيمة 514.75 مليون درهم لـ 478 مواطنًا.
تمت الموافقة على صرف المزايا من قبل سموالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بناءً على توجيهات صاحب السمو رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
تشمل الحزمة التي تمت الموافقة عليها حديثًا قروض إسكان بقيمة 2.27 مليار درهم، يستفيد منها 1,768 مواطنًا، بالإضافة إلى منح إسكان ومنازل جاهزة بقيمة 1.51 مليار درهم.
"كما تشمل إعفاءات من سداد القروض لكبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين وأسر المتوفين، بالإضافة إلى تخفيضات في قروض الإسكان للمواطنين ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية بقيمة 208 ملايين درهم، يستفيد منها 204 مواطنين"، بحسب ما ذكره مكتب إعلام أبوظبي.
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "بينما نحتفل بعيد الاتحاد، نعبر عن فخرنا وتقديرنا العميق لقيادتنا التي تواصل إعطاء الأولوية لرفاهية واستقرار المواطنين الإماراتيين. وتؤكد هذه الحزمة السكنية الجديدة التزام القيادة بتحسين جودة الحياة للأسر الإماراتية وتعزيز روح الوحدة والعطاء التي تميز مجتمعنا".