بـ 3 مشاريع كبرى.."تعليم" تعزز محفظتها في دبي وأبوظبي

أعلنت شركة تعليم، المزود الرائد للتعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشر في الإمارات، عن خطط لافتتاح ثلاث مدارس جديدة، مضيفة أكثر من 5000 مقعد خلال العامين المقبلين، وذلك في نتائجها للنصف الأول من 2025-26.

قالت المجموعة إن خطة التطوير تتضمن مدرسة هارو دبي، ومدرسة هارو أبوظبي، ومدرسة مميزة مخطط لها في غاف وودز.

قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم، إن مدرسة هارو الدولية دبي، أحدث مدارسها الرائدة، تتقدم وفقًا للخطة ولا تزال في طريقها للافتتاح في سبتمبر 2026، مع تجاوز التسجيلات حتى الآن لتوقعات خطة العمل، مما يعكس اهتمامًا مبكرًا قويًا.

تدير الشركة 13 مدرسة مميزة بسعة 23,848 طالبًا، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين 18,690 طالبًا.

توسعت سعة مدارسها المميزة بمقدار 2,274 مقعدًا أو 10.5 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2025-26، مدفوعة بإطلاق DBS ميرا وتوسعة DBS تلال الإمارات (جزر DBS)، مما دعم زيادة بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي في التسجيلات المميزة.

كما تدير 23 مدرسة شراكة بين القطاعين العام والخاص بسعة 30,869 طالبًا وتسجيلات بلغت 23,581 طالبًا. وقد تم تخفيض سعتها بمقدار 2,849 مقعدًا.

سجلت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي إيرادات تشغيلية بلغت 766.3 مليون درهم. وارتفع صافي ربحها بعد الضريبة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 177.6 مليون درهم. ويسبق الأداء المعلن التصعيد الأخير في التطورات الإقليمية.

وأضافت الشركة أنها حافظت على استمرارية التشغيل الكاملة عبر محفظتها على الرغم من التطورات الإقليمية الأخيرة.

انتقلت الإمارات العربية المتحدة إلى التعلم عبر الإنترنت بسبب الوضع الجيوسياسي الإقليمي والأمطار الغزيرة في البلاد.

تقدمت تعليم، إحدى أكبر مزودي التعليم في الإمارات العربية المتحدة’، مؤخرًا بطلب لإعادة فتح مدارسها للتعلم الحضوري اعتبارًا من يوم الاثنين 30 مارس. وفي حال الموافقة، قد يشهد ذلك عودة آلاف الطلاب إلى الفصول الدراسية في دبي وأبوظبي.

قال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة تعليم، إنه في ظل البيئة الإقليمية المتغيرة، يتقدم نشاط التسجيل للعام الدراسي القادم بما يتماشى مع التوقعات. وبينما يعكس هذا الثقة المستمرة لمجتمع أولياء الأمور لدينا في جودة واتساق عروض تعليم’، بالإضافة إلى الخصائص الدفاعية لقطاع التعليم، إلا أنه لا يزال من المبكر تقييم التأثير الكامل للتطورات الإقليمية الأخيرة على اتجاهات التسجيل. وبالتوازي، يتقدم بناء مدرسة هارو دبي بما يتماشى مع الخطة، ومن المقرر افتتاح المدرسة في سبتمبر 2026،” على حد قوله.

ارتفعت متوسط الرسوم الدراسية الإجمالية ضمن الفئة الممتازة بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 60,893 درهمًا في النصف الأول من 2025-26، مما يعكس الزيادات المعتمدة في الرسوم عبر المحفظة الناضجة، بالإضافة إلى التقدم الطبيعي للمجموعات إلى فئات رسوم دراسية أعلى.

وقد تم تعويض ذلك جزئيًا بتأثيرات مزيج التسجيل بعد إطلاق DBS ميرا وزيادة القدرة المضافة حديثًا، حيث يتم تسجيل مجموعات الصفوف الدنيا عند نقاط رسوم مستوى الدخول.