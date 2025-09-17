بـ 2500 درهم للفنجان..مقهى بدبي يقدم أغلى قهوة عالمياً

أظهر تقرير خاص صدر مؤخرا عن مركز دبي للسلع المتعددة حول مستقبل التجارة أن أكثر من ملياري كوب من القهوة يتم استهلاكها يوميا، ولكن التهديدات المناخية، وتفضيلات المستهلكين المتغيرة، وديناميكيات القوة الجديدة في سلسلة القيمة تعمل على إعادة رسم خريطة القهوة العالمية.