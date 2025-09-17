الإمارات

بـ 2500 درهم للفنجان..مقهى بدبي يقدم أغلى قهوة عالمياً

حقق مقهى "روسترز" رقمًا قياسياً بتقديم أغلى قهوة، مصنوعة من حبوب جيشا النادرة في كأس كريستال "إيدو كيريكو"
سجّلت شركة روسترز رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس لأغلى كوب قهوة في العالم. الصورة: روسترز

سجلت علامة تجارية محلية متخصصة في القهوة رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس لأغلى كوب قهوة في العالم، بسعر 2500 درهم إماراتي. وقد طرحت روسترز، المعروفة بحبوبها الفاخرة وطريقة تحضيرها المميزة، القهوة الأسبوع الماضي في فرعها الرئيسي بوسط مدينة دبي.

يتميز هذا الكوب الذي حطم الأرقام القياسية بقهوة V60 مصبوبة يدويًا بدقة عالية، مصنوعة من حبوب بن بنما إزميرالدا غيشا النادرة للغاية، والتي تشتهر برائحتها الزهرية ونكهات الفواكه الاستوائية المتعددة. وتشمل الإضافات المنكهة بحبوب غيشا تيراميسو فاخر، وآيس كريم شوكولاتة، وقطعة شوكولاتة مميزة صُممت خصيصًا لتعكس فخامة هذه التجربة.

وبحسب الشركة، فإن هذا الإبداع عبارة عن تجربة متعددة الحواس تحتفي بالحبوب النادرة والحرفية اليدوية والخدمة الدقيقة، وهذا ما يساهم في سعره.

سيستمتع الضيوف بطقوس مميزة عند طلب فنجان قهوة. يُحضّر باريستا متخصص القهوة مباشرةً باستخدام غلاية سكب مُتحكم بدرجة حرارتها، ومقطر V60، وميزان دقيق، وحبوب غيشا طازجة. تُقدّم القهوة في كأس كريستال إيدو كيريكو مصنوع يدويًا، وهو قطعة تراثية يابانية تشتهر بنقوشها الدقيقة وجمالها الملمسي. ستُرفق بطاقات تعريفية بالنكهات مع العرض، لتُرشد الضيوف خلال تجربة الروائح والقوام والنكهات.

قال كونستانتين هاربوز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روسترز: "نؤمن بأن كل كوب يروي قصة. هذا التكريم يحتفي بتفاني فريقنا ويعكس سمعة دبي المتنامية كوجهة رائدة لتجارب القهوة الاستثنائية".

أظهر تقرير خاص صدر مؤخرا عن مركز دبي للسلع المتعددة حول مستقبل التجارة أن أكثر من ملياري كوب من القهوة يتم استهلاكها يوميا، ولكن التهديدات المناخية، وتفضيلات المستهلكين المتغيرة، وديناميكيات القوة الجديدة في سلسلة القيمة تعمل على إعادة رسم خريطة القهوة العالمية.

