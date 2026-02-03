بـ 2.5 مليار درهم.. دبي تستعد لإطلاق أول رحلة نقل "تحت الأرض"

أعلن مسؤول كبير يوم الثلاثاء أن المرحلة الأولى من العمل لمشروع "دبي لوب" ستبدأ قريبًا. ومن المقرر أن تبدأ الخدمة في مناطق مركز دبي المالي العالمي ودبي مول بتكلفة 2.5 مليار درهم.
جاء الإعلان من مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات ، في القمة العالمية للحكومات 2026.
في العام الماضي، وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع شركة إيلون ماسك The Boring Company لجلب نظام Loop الأيقوني مع نظام نقل تجريبي كمرحلة أولية للمشروع.
سيجعل هذا دبي ثاني مدينة في العالم تتبنى نظام النقل الثوري هذا بعد لاس فيغاس.
