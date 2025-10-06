بـ 2450 درهماً.. توفرالباقات الذهبية للقرية العالمية

أعلنت القرية العالمية في دبي يوم الاثنين عن توفر المزيد من باقات كبار الشخصيات الذهبية للشراء بسعر 2450 درهمًا إماراتيًا.

وذكرت الوجهة العائلية الشهيرة، التي ستعيد فتح أبوابها للجمهور للموسم الثلاثين في 15 أكتوبر، أن كمية الباقات الإضافية محدودة وهي متاحة على الموقع الرسمي لـ "كوكا كولا أرينا".

وفي الشهر الماضي، أعلنت القرية العالمية عن بيع أربع باقات لكبار الشخصيات: الماسية، والبلاتينية، والذهبية، والفضية.

دبي: القرية العالمية تعلن عن باقات كبار الشخصيات مع فرصة للفوز بـ 30 ألف درهم القرية العالمية دبي: موعد الافتتاح، باقات التذاكر، كل ما تريد معرفته دبي: القرية العالمية تعلن عن موعد افتتاح الموسم الثلاثين