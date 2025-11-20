بـ 21 رقماً قياسياً جديداً..إماراتيون وعرب يتألقون في"غينيس"

الأرقام القياسية وُجدت لتُكسر، واحتفال هذا العام بيوم موسوعة غينيس للأرقام القياسية لم يكن مختلفًا. احتفلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالنسخة الحادية والعشرين في 16 نوفمبر 2025، حيث عرضت إنجازات استثنائية من جميع أنحاء العالم.
من بين إنجازات العالم العربي هذا العام، الرياضي اللبناني سامر ماضي. المدرب الرياضي المحترف سجل رقماً قياسياً لأطول مدة في وضعية العلم البشري على مروحية طائرة، حيث حافظ على الوضعية لمدة 21 ثانية في قاعدة رينيه معوض الجوية. تدرب سامر لهذا الإنجاز من خلال ممارسة الوضعية أثناء تعليقه من سيارات متحركة وشاحنات ومباني شاهقة.
في الإمارات، قاد عبدالله الحتاوي دراجته الرباعية بينما توازن عمار الخضيري على رأسه وأدى لمسات كرة القدم بالقدم، محققًا 23 تكرارًا لكسر الرقم القياسي لأكثر لمسات كرة قدم بالقدم على دراجة رباعية متحركة في 30 ثانية (فريق من اثنين).
معًا، يحمل الثنائي 14 لقبًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بما في ذلك أطول مدة قيادة دراجة رباعية على عجلة واحدة على شارع الشيخ زايد في دبي (60 كم في 2018)، وأكثر لمسات كرة قدم متتالية أثناء الطيران الشراعي، مع 127 لمسة تم تحقيقها فوق الشارقة في 2023.
حمد الشحي كسر الرقم القياسي لأسرع 1 كم أثناء تنطيط كرة القدم، حيث أكملها في 7 دقائق و13 ثانية. يحمل الثنائي والأفراد العديد من الألقاب في موسوعة غينيس، بما في ذلك الإنجازات على شارع الشيخ زايد وحركات الطيران الشراعي.
الأردني عبد الرحمن مخلوف، الذي لا يملك أطرافًا سفلية، توازن على كرسيه المتحرك باستخدام إصبعين من كل يد لمدة 30.51 ثانية، كما كسر الرقم القياسي لأكثر عدد من السحب في دقيقة واحدة من كرسي متحرك. الرياضي الأردني ياسر زياد حطم خمس مطارق خشبية بيديه في 30 ثانية.
في سوريا، قام يزن صالح بدوران 360 درجة بينما كان معلقًا بأسنانه، مضيفًا إلى رصيده الذي يحتوي على 12 رقمًا قياسيًا.
على الصعيد العالمي، تضمنت الأرقام القياسية أعلى قفزة خلفية بالدراجة في الصين (2.9 متر من قبل ليو هاوران البالغ من العمر 13 عامًا)، أكبر عدد من علب المشروبات الملتصقة بالجسم عبر شفط الهواء في اليابان (25 علبة من قبل شونيتشي كانو)، أكبر شعر أفريقي للنساء في نيويورك (جيسيكا مارتينيز)، وأسرع صعود ونزول لـ The O2 في المملكة المتحدة (جوش باترسون، 4 دقائق و40.79 ثانية).
هذا العام، كشفت GWR أيضًا عن إصدار 2026 من كتابها السنوي، الذي يضم 2,247 رقمًا قياسيًا جديدًا أو محدثًا. قدم أكثر من 48,000 متقدم محاولات تسجيل أرقام قياسية حول العالم خلال العام الماضي.
قال ويل مانفورد، المحكم الرسمي لـ GWR، "تُظهر الإنجازات من جميع أنحاء العالم تنوع المهارات والطموح المشترك لإلهام الآخرين."
أضاف كريغ غلينداي، رئيس تحرير GWR، "بينما نفخر بتاريخنا، فإن تركيزنا ينصب على محطمي الأرقام القياسية اليوم وغدًا. أريد من القراء أن يعاملوا كتاب 2026 كدليل ليصبحوا جزءًا من التاريخ. لدى الجميع القدرة على أن يكونوا الأفضل في العالم في شيء ما، وهذا الكتاب هو المفتاح."
دبي: حديقة مائية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس شاهد: أطول وأقصر نساء في العالم يلتقين لأول مرة دبي: حامل الرقم القياسي في موسوعة غينيس 5 مرات، معلم يتحدى نفسه لركض 180 كم في 5 أيام