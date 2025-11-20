بـ 21 رقماً قياسياً جديداً..إماراتيون وعرب يتألقون في"غينيس"

الأرقام القياسية وُجدت لتُكسر، واحتفال هذا العام بيوم موسوعة غينيس للأرقام القياسية لم يكن مختلفًا. احتفلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالنسخة الحادية والعشرين في 16 نوفمبر 2025، حيث عرضت إنجازات استثنائية من جميع أنحاء العالم.

من بين إنجازات العالم العربي هذا العام، الرياضي اللبناني سامر ماضي. المدرب الرياضي المحترف سجل رقماً قياسياً لأطول مدة في وضعية العلم البشري على مروحية طائرة، حيث حافظ على الوضعية لمدة 21 ثانية في قاعدة رينيه معوض الجوية. تدرب سامر لهذا الإنجاز من خلال ممارسة الوضعية أثناء تعليقه من سيارات متحركة وشاحنات ومباني شاهقة.

في الإمارات، قاد عبدالله الحتاوي دراجته الرباعية بينما توازن عمار الخضيري على رأسه وأدى لمسات كرة القدم بالقدم، محققًا 23 تكرارًا لكسر الرقم القياسي لأكثر لمسات كرة قدم بالقدم على دراجة رباعية متحركة في 30 ثانية (فريق من اثنين).