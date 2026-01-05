بـ 20% ..قطاع التأمين في الإمارات يمتص زيادة مطالبات الأمطار

تم احتواء تأثير الأمطار الغزيرة التي هطلت في 19 ديسمبر بشكل جيد مع زيادات مقبولة في مطالبات التأمين بلغت حوالي 20 في المائة، حيث أصبح القطاع الآن على استعداد تام في أعقاب تأثير الأمطار غير المسبوقة في أبريل 2024.

وقال مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن تحسن البنية التحتية للصرف الصحي، والاستجابة البلدية السريعة، وزيادة الوعي بين السكان كانت من بين العوامل الرئيسية التي ساعدت في احتواء تأثير هطول الأمطار في 19 ديسمبر.

وقال أنس مستريحي، الرئيس التنفيذي لشركة "إي سند" (eSanad)، لصحيفة "خاليج تايمز": "كان لهطول الأمطار في 19 ديسمبر تأثير ملموس ولكنه محتوى جيداً على سوق التأمين في الإمارات. وعلى عكس الأحداث الجوية المتطرفة السابقة، كانت هذه الموجة أقل حدة بشكل ملحوظ واختبرت في المقام الأول الجاهزية التشغيلية بدلاً من مرونة الميزانيات العمومية لشركات التأمين".

وأضاف: "من منظور القطاع، كان جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات التأمين والوسطاء والمؤمن عليهم، مستعدين بشكل أفضل ملحوظ، فنياً وإجرائياً. لقد تحسن وعي العملاء، مما أدى إلى إخطارات أسرع بالمطالبات، وقنوات اتصال أكثر ووضوحاً، وتفاعل أكثر كفاءة عبر سلسلة القيمة. كما تمكنت شركات التأمين من تطبيق الدروس التشغيلية ودروس التعامل مع المطالبات المستفادة من الأحداث السابقة. ونتيجة لذلك، وبينما شهدت أحجام المطالبات زيادة مؤقتة، إلا أنها ظلت ضمن عتبات قابلة للإدارة ولم تخلق أي ضغوط نظامية على سوق التأمين".

من جانبه، قال هيتش موتواني، نائب الرئيس التنفيذي لموقع "InsuranceMarket.ae"، إن أمطار 19 ديسمبر كان لها تأثير بالفعل على قطاع التأمين، لكنه كان قابلاً للإدارة إلى حد كبير.

وتابع: "رأينا زيادة بنسبة 20 في المائة تقريباً في إخطارات المطالبات مقارنة بالفترة العادية، وهي مرتبطة بشكل أساسي بالحوادث المتعلقة بالطقس. كانت شركات التأمين أكثر استعداداً، وكانت آليات الاستجابة قائمة بالفعل، وكان العملاء أكثر اطلاعاً على ما يجب فعله. من منظور القطاع، كان هناك ارتفاع، ولكنه لم يكن حدثاً مسبباً للضغط".

وقال رالف ج. كبان، الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إنشورانس بروكرز" (UIB)، إن الأمطار الغزيرة في 19 ديسمبر أدت إلى زيادة حادة في إخطارات المطالبات وأحجام المعالجة عبر السوق. "ومن المتوقع أن يتم تخفيف التعرض المالي الصافي لشركات التأمين المحلية جزئياً من خلال ترتيبات إعادة التأمين الدولية الواسعة".

أيهما أكثر ضرراً.. السيارات أم العقارات؟

أشار كبان إلى أنه من المتوقع أن يولد قطاع السيارات حجماً أعلى بكثير من مطالبات التأمين في أعقاب هطول الأمطار، بينما من المرجح أن يسجل قطاع العقارات مطالبات أقل ولكنها أكثر حدة من حيث التكلفة لكل حادث.

وقال: "تشير الأدلة إلى أن ورش إصلاح السيارات كانت تعمل بكامل طاقتها أو قريباً منها، مع معاناة العديد من المركبات من أضرار مرتبطة بالمياه بعد تعطلها في الطرق المغمورة، حيث أبلغ بعض المشاركين في القطاع عن زيادات تصل إلى 70 في المائة مقارنة بفترات الذروة السابقة في أعقاب أحداث جوية مماثلة".

وفي المقابل، أضاف كبان أن مطالبات العقارات من المتوقع أن تكون أقل في الحجم ولكن أعلى في الشدة.

وأكد موتواني أن الزيادة في المطالبات شوهدت بشكل أساسي في قطاع تأمين السيارات. "شمل ذلك مركبات تعطلت في المياه، أو تسرباً طفيفاً للمياه، أو أضراراً ناتجة عن القيادة عبر مساحات مغمورة. وكانت المطالبات المتعلقة بالعقارات أقل نسبياً واقتصرت في الغالب على تسرب بسيط أو أضرار مياه موضعية".

وأوضح مستريحي أن المطالبات التي أعقبت هطول الأمطار في 19 ديسمبر كانت متنوعة بطبيعتها، مع بروز المطالبات المتعلقة بالعقارات والهندسة بشكل نسبي أكبر. "وبينما تم الإبلاغ عن بعض المطالبات المتعلقة بالسيارات، إلا أنها ظلت ضمن مستويات مقبولة وقابلة للإدارة للسوق".

والأهم من ذلك، كشف مستريحي أنه لم تكن هناك ملاحظات لأضرار هيكلية واسعة النطاق أو خسائر كارثية.

الخسائر مقارنة بأبريل 2024

أضاف موتواني أن حدثي ديسمبر 2025 وأبريل 2024 "لا يمكن مقارنتهما من حيث النطاق" لأن أمطار أبريل 2024 كانت غير مسبوقة في شدتها وانتشارها الجغرافي وأسفرت عن خسائر كبيرة في قطاعات التأمين على السيارات والعقارات والتجارة.

وقال: "في المقابل، كانت أمطار 19 ديسمبر أقصر، وأكثر موضعية، وتم توقعها بشكل أفضل. ورغم وجود ارتفاع ملحوظ في المطالبات، إلا أن التأثير الإجمالي يمثل جزءاً صغيراً فقط من الخسائر التي حدثت في أبريل 2024".

وعند المقارنة بتأثير أمطار أبريل 2024، قال أنس مستريحي إن التباين كان "كبيراً". وأوضح: "كان ذلك الحدث حالة جوية متطرفة تحدث مرة كل عدة عقود، مما أدى إلى فيضانات طويلة الأمد، وتعطيل واسع النطاق للبنية التحتية، وخسائر كبيرة في السيارات والعقارات، وشدة مطالبات عالية بشكل استثنائي مع مخاطر تراكم عبر السوق. وبالمقارنة، أدى هطول الأمطار في ديسمبر 2025 إلى خسائر أقل بكثير، سواء من حيث الحجم أو الشدة. وبناءً على ملاحظات السوق، كان التأثير الإجمالي مجرد جزء بسيط مما شهده القطاع في أبريل 2024، والأهم من ذلك، لم تكن هناك اختناقات نظامية في معالجة المطالبات أو استجابة شركات التأمين".

ووفقاً لرالف كبان، كانت فيضانات أبريل 2024 أكثر خطورة بكثير من حيث النطاق والتأثير والخسائر الإجمالية مقارنة بأمطار ديسمبر 2025. واختتم قائلاً: "أمطار ديسمبر 2025، رغم كونها معطلة، كانت محصورة إلى حد كبير في المناطق الحضرية. كانت أضرار البنية التحتية متوسطة، مع طرق مغمورة وبعض التأخير في الرحلات الجوية. وبينما لم يتم تحديد إجمالي الخسائر الاقتصادية لديسمبر 2025 بالكامل بعد، فإن جميع المؤشرات المتاحة تشير إلى أن التأثير المالي والإنساني كان أقل بكثير من حدث أبريل 2024 التاريخي".