بـ 18% ..السفر النسائي المنفرد والجماعي ينمو في الإمارات

وفقاً لخبراء السفر، تكتسب الرحلات والبرامج السياحية المخصصة للنساء فقط زخماً متزايداً في دولة الإمارات. ومع سفر المزيد من النساء لأغراض العمل والأعمال والترفيه، تضاعف الوجهات والمزودون جهودهم لتقديم دعم أفضل للمسافرات سواء كن بمفردهن أو ضمن مجموعات نسائية.

وقالت راشيدة زاهد، نائب رئيس العمليات في موقع "musafir.com": "تشير مؤشرات الصناعة الحالية إلى زيادة تقريبية بنسبة 18% في إجمالي السفر الذي تقوده الإناث. هذا النمو مدعوم بمشاركة أكبر في القوى العاملة والاستقلال المالي الذي يمكّن المرأة من السفر بثقة".

وأضافت أن الارتفاع في الجولات النسائية فقط لم يكن موحداً عبر جميع القطاعات، قائلة: "بينما تمثل الرحلات الفردية أقل من 10% من هذا النمو، فإن السفر المخصص للنساء فقط والمجموعات النسائية بالكامل يتوسع بأسرع معدل، لا سيما بين مسافري جيل الألفية وجيل (Z)".

وبعيداً عن الأرقام، تتغير أيضاً الطريقة التي تسافر بها النساء والتجارب التي يبحثن عنها. وقالت أناستازيا يانتشينكو، الرئيس التنفيذي لوكالة "The Visa Services": "تختار الكثيرات رحلات منسقة بعناية تشعرهن بأنها ذات مغزى وتثري تجاربهن".

وأضافت: "سفر العافية والعناية بالذات في ارتفاع مستمر. وفي الوقت نفسه، هناك تفضيل متزايد لما يسمى بـ (الرفاهية الهادئة) - وهي الأماكن التي توفر الراحة والأمان والهدوء، بدلاً من مسارات الرحلات المزدحمة والمتسارعة".

سفر الأعمال والترفيه و"إجازات الأمهات"

وفقاً لراشيدة، فإن أحد الاتجاهات الشائعة حالياً في الصناعة هو "إجازات الأمهات" (momcations). وقالت: "هذه عبارة عن فترات استراحة قصيرة أو إقامات فندقية تتيح للأمهات السفر مع أطفالهن مع الاستمتاع في الوقت ذاته بوقت خاص، أو الدخول إلى المراكز الصحية (سبا)، أو تجارب العافية دون انفصال طويل عن العائلة".

وتابعت: "لا يزال الترفيه هو المحرك المهيمن، ولكن نمط (العمل والترفيه المشترك - Bleisure) أصبح شائعاً بشكل متزايد، حيث تمدد النساء رحلات العمل والمهام الوظيفية لأغراض الترفيه، أو قضاء وقت شخصي، أو العافية، أو الاستكشاف الثقافي".

وأشارت إلى أن السفر الجماعي للنساء فقط — خاصة المجموعات الصغيرة والمتوسطة الحجم — برز كأسرع القطاعات نمواً، حيث يوفر توازناً بين الاستقلالية والتواصل الاجتماعي والراحة المعززة.

من جانبه، أوضح نوشاد حسن من مركز "Alhind" للأعمال، أن هذه المجموعات النسائية منحت العديد من المسافرات فرصة لم يكنّ ليحصلن عليها لولا ذلك. وقال: "مع إيقاع الحياة السريع، تكافح الكثير من النساء للاسترخاء أو العثور على تواصل أو مقابلة الصديقات. تقدم هذه الرحلات النسائية تجربة ترابط حيث يمكنهن الاستمتاع بوقت ممتع مع الصديقات أو السفر مع نساء يشاركنهن التفكير نفسه وتكوين صداقات جديدة في هذه العملية".

الوجهات المفضلة

عندما يتعلق الأمر باختيار الوجهات، يلعب الأمان والثقافة والعافية والفرص المهنية دوراً كبيراً في اختياراتهن. وأشارت أناستازيا إلى أن اليابان تبرز كوجهة أولى، خاصة للمسافرات المنفردات، قائلة: "سمعتها في الأمان، ووسائل النقل العام الموثوقة، وانخفاض معدلات الجريمة تمنح النساء الثقة للسفر بشكل مستقل".

وأضافت: "عبر آسيا، تواصل أماكن مثل تايلاند، وإندونيسيا (خاصة بالي)، وكوريا الجنوبية، وفيتنام نموها في الشعبية بسبب التجارب الثقافية الغنية والقدرة على تحمل التكاليف".

ووفقاً لراشيدة، فإن المدن الأوروبية مثل تلك الموجودة في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا واليونان تحظى بشعبية بسبب سهولة المشي فيها، ونظام النقل العام الموثوق، والثقافة والأمان. كما يزور العديد من المسافرات دول الشمال مثل فنلندا والدنمارك والنرويج لما تتمتع به من أمان واستدامة وسفر قائم على الطبيعة وبيئات صديقة للمسافر المنفرد.

وقال نوشاد إن العديد من النساء من دول أخرى يختارن السفر إلى المنطقة، وتحديداً بسبب الأمان. وأضاف: "تشهد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان عدداً متزايداً من النساء اللواتي يسافرن إلى هنا بسبب معايير الأمان العالية وعروض الضيافة الجيدة". وأشار إلى أن "هناك اهتماماً متزايداً بسبب سياحة التراث، ومنتجعات العافية، والأنظمة السياحية المتطورة التي تلبي احتياجات السفر الذي تقوده النساء بشكل جيد".

استجابة قطاع السفر

قالت راشيدة إن صناعة السفر تستجيب لهذا الاتجاه بجاهزية متزايدة، حيث "تقوم الفنادق ومنظمو الرحلات والوجهات بتصميم منتجات مع وضع المسافرات المنفردات في الاعتبار". وأضافت أنهم "يقدمون بشكل متزايد إضافات مثل المرشدات السياحيات والمضيفات المحليات، مما يعزز الراحة والوصول الثقافي، كما تتوفر خيارات إقامة بميزات أمنية معززة ووسائل راحة تركز على المرأة".

وأكملت أناستازيا أن المزودين يصممون تجارب مصممة خصيصاً للنساء، قائلة: "أصبحت خلوات العافية والعناية بالذات، والجولات الثقافية التي تركز على الطعام، ومسارات الرحلات الإبداعية أو تلك القائمة على نمط الحياة أكثر شيوعاً. هذه التجارب تحقق توازناً بين الاستقلال والتوجيه، بحيث يمكن للمسافرات الاستمتاع بالحرية دون الشعور بالوحدة أو الارتباك".