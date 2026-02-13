بـ 17 ألف مبنى أخضر.. عجمان تُرسّخ بصمتها البيئية على خارطة التنمية المستدامة

دفعت عجمان عدد مبانيها الخضراء إلى ما يقرب من 17 ألف مبنى، مسجلة بذلك إنجازًا كبيرًا في رحلة الاستدامة بالإمارة وتعزيزًا لالتزامها برؤية عجمان 2030.

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن العدد الإجمالي للمباني الخضراء المعتمدة وصل إلى 16,314 بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يقرب من ضعف عدد المباني المسجلة بنهاية عام 2023 والبالغ 8,335 مبنى. ويبرز هذا الارتفاع الحاد التسارع في تبني معايير البناء المسؤولة بيئيًا في جميع أنحاء الإمارة.

تم تصميم المباني الخضراء لتقليل التأثير البيئي مع تحسين الكفاءة ورفاهية السكان. وهي تتضمن عزلًا حراريًا متقدمًا، وأنظمة إضاءة وتبريد موفرة للطاقة، وتركيبات موفرة للمياه، ومواد بناء مستدامة. الهدف هو خفض استهلاك الكهرباء، والحفاظ على موارد المياه، وتقليل انبعاثات الكربون، مع خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل لأصحاب العقارات والمستأجرين.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

“تعتبر المباني الخضراء حجر الزاوية في استراتيجية عجمان للتنمية الحضرية المستدامة،” قال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وأشار إلى أن النمو المطرد يعكس زيادة الوعي بين المطورين والمقيمين بالفوائد الاقتصادية والبيئية للبناء المستدام.

تم تقديم إطار عمل المباني الخضراء في عجمان عام 2018، مما جعل الامتثال لمعايير الاستدامة إلزاميًا لتراخيص البناء الجديدة. ومنذ ذلك الحين، وسعت الإمارة تدريجيًا نطاق لوائحها، مما يضمن معايير أداء أعلى في كفاءة الطاقة والمياه.

تتماشى المبادرة مع رؤية عجمان 2030، التي تسعى إلى إنشاء مدينة حديثة ومرنة ومسؤولة بيئيًا تعزز جودة الحياة وتقوي جاذبية الإمارة للاستثمار.

يقول المسؤولون إن المرحلة التالية ستركز على تعميق دمج الاستدامة من خلال أنظمة المراقبة الذكية، وآليات التفتيش الرقمية، والتبني الأوسع لتقنيات البناء المتقدمة. وتشمل الخطط أيضًا تشجيع تحديث المباني القديمة لتلبية المعايير البيئية المحدثة.

مع اقتراب عدد مبانيها الخضراء من 17 ألفًا، تضع عجمان البناء المستدام ليس كمتطلب تنظيمي فحسب، بل كميزة مميزة لنموها الحضري المستقبلي.