"بيوت مفتوحة وقلوب حارسة".. شوارع الإمارات ساحة للتلاحم في وجه العاصفة

اجتاحت الأمطار الغزيرة دولة الإمارات، ومعها تدفقت مشاعر التضامن من المقيمين والمواطنين والسلطات على حد سواء. وقد تجلى هذا التعاون السلس بين أفراد المجتمع وفرق الطوارئ المتفانية ليجسد أسمى معاني التكاتف الوطني.
عندما أصبحت الطرق غير سالكة، بادر المواطن الإماراتي أحمد لوتاه من دبي باتخاذ خطوة لضمان سلامة السائقين العالقين؛ وفي لفتة تجسد كرم الضيافة الأصيل، فتح أبواب منزله الخاص للسماح للسيارات بالمرور مباشرة عبر فناء بيته لتجاوز شارع غرق بالكامل والوصول بأمان إلى الطرف الآخر.
لاقت هذه المبادرة بفتح الأبواب للغرباء في وقت الحاجة صدى واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح صورة رمزية لروح المجتمع في الإمارات.
عملت فرق الطوارئ في جميع أنحاء الإمارات على مدار الساعة. وفي الشارقة، ظهر إخلاص قوات الشرطة جلياً؛ حيث تم تصوير أحد الضباط في شارع المطار بالشارقة وهو يقف وسط مياه الفيضانات العكرة لتوجيه حركة المرور، وضمان عبور المركبات لتقاطع خطر بأمان، دون أن تثنيه الظروف القاسية.
عكس هذا الالتزام الراسخ الجهود الأوسع للسلطات؛ ففي دبي، نشرت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) أسطولاً ضخماً يضم أكثر من 500 صهريج و380 وحدة ضخ للتعامل مع تجمعات المياه. وفي الوقت نفسه، أدخلت هيئة الدفاع المدني بالشارقة مركبات برمائية متطورة لتنفيذ مهام الإنقاذ في المناطق الحضرية المغمورة.
أثبت المقيمون أيضاً أن الحفاظ على سلامة المجتمع مسؤولية مشتركة. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع مجموعة من الشباب وهم يتحدون الرياح العاتية والأمطار الغزيرة لدفع حاويات قمامة ضخمة بعيداً عن الطريق الرئيسي، بعد أن قذفتها الرياح في مسار حركة المرور مما شكل خطراً جسيماً.
وروى محمد عماد الخضر، وهو مقيم سوري كان ضمن المجموعة، تلك اللحظة قائلاً: "حدث الموقف أمامي مباشرة بينما كنت أقف بجانب مخبز شمشين. رأيت حاويات القمامة تطير في الشارع وتسبب ازدحاماً مرورياً، وكان الناس خائفين. لذا ركضت أنا والشباب فوراً إلى الشارع وبدأنا في إعادة الحاويات إلى مكانها وإزالة الألواح المعدنية ليتمكن الناس من العودة إلى منازلهم بسلام".
بالنسبة لمحمد، كان العمل يدور حول رد الجميل للمجتمع: "فعلنا ذلك كعمل خير، لنقدم شيئاً لبلدنا الإمارات، ولنحاول زرع الحب والمودة في قلوب الجميع ليبقى العالم آمناً ومطمئناً. حتى لو ضحينا بالقليل، فالمهم هو تقديم كل ما هو جميل للإمارات الجميلة".
لم تغب الاستجابة السريعة لعمال البلديات عن أنظار الجمهور. ففي الشارقة، عملت أساطيل من صهاريج المياه الصفراء بلا كلل لشفط المياه من الشوارع المغمورة في شارع المطار وقرب جسر الخالدية، لإعادة الحركة إلى طبيعتها.
وثقت إحدى المقيمات هذا المشهد من نافذتها، وسجلت رسالة مؤثرة في الفيديو تعبر فيها عن امتنانها العميق للعمال في الأسفل، قائلة بكلمات بسيطة: "أبطالنا"، وهي الكلمة التي ترددت أصداؤها في قلوب الآلاف عبر البلاد.