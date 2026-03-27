"بيوت مفتوحة وقلوب حارسة".. شوارع الإمارات ساحة للتلاحم في وجه العاصفة

اجتاحت الأمطار الغزيرة دولة الإمارات، ومعها تدفقت مشاعر التضامن من المقيمين والمواطنين والسلطات على حد سواء. وقد تجلى هذا التعاون السلس بين أفراد المجتمع وفرق الطوارئ المتفانية ليجسد أسمى معاني التكاتف الوطني.

عندما أصبحت الطرق غير سالكة، بادر المواطن الإماراتي أحمد لوتاه من دبي باتخاذ خطوة لضمان سلامة السائقين العالقين؛ وفي لفتة تجسد كرم الضيافة الأصيل، فتح أبواب منزله الخاص للسماح للسيارات بالمرور مباشرة عبر فناء بيته لتجاوز شارع غرق بالكامل والوصول بأمان إلى الطرف الآخر.

لاقت هذه المبادرة بفتح الأبواب للغرباء في وقت الحاجة صدى واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح صورة رمزية لروح المجتمع في الإمارات.