بيوت دبي في رمضان.. 15 جائزة و100 ألف لأفضل زينة

أطلقت دبي مرة أخرى مسابقة 'أفضل المنازل المزينة' خلال شهر رمضان، مع مجموع 15 جائزة نقدية سيتم منحها هذا العام.

في عامها الثاني، تدعو المسابقة السكان في جميع أنحاء دبي لتزيين منازلهم مع انتشار روح رمضان في المدينة، ومن المتوقع أن تعكس الواجهات قيم الشهر الفضيل.

سيحصل الفائز بالمركز الأول على 100,000 درهم؛ والمركز الثاني على 80,000 درهم؛ والمركز الثالث على 60,000 درهم؛ والمركز الرابع على 40,000 درهم؛ والمركز الخامس على 20,000 درهم. وسيحصل عشرة فائزين إضافيين على 10,000 درهم لكل منهم.

للمشاركة، يجب أن تكون المنازل المشاركة واقعة داخل دبي. يجب أن تركز الزينة على الواجهات الأمامية باستخدام الإضاءة والعناصر الزخرفية. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 11 مارس 2026.

يُطلب من المشاركين توثيق زيناتهم في فيديو مصور بشكل إبداعي يسلط الضوء على المواضيع المرتبطة بـ ‘عام الأسرة'. يجب تحميل الفيديو على حساب المشارك العام على إنستغرام باستخدام الهاشتاغ #Dubai_Best_Decorated_Ramadan_Homes_2026 ووضع إشارة @branddubai.

تم إطلاق الحملة هذا العام من قبل الذراع الإبداعي لمكتب دبي الإعلامي الحكومي — براند دبي — كجزء من حملة ‘رمضان في دبي’. يتم تنظيم المسابقة بالتعاون مع الإمارات اليوم، والتي ستسلط الضوء على المنازل المشاركة.