"بيوتنا بيوتكم".. مبادرة من دبي تفتح أبواب "شقق العطلات" مجاناً للمسافرين العالقين

بينما يشعر سكان الإمارات والسياح بالقلق بشأن إلغاء الرحلات الجوية وسط التوترات الإقليمية المستمرة، تدخلت إحدى الشركات المحلية بعرض مساعدة غير متوقع. توجهت شركة Arabnb homes لتأجير بيوت العطلات إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليلة السبت ونشرت أنه إذا كان أي شخص عالقًا في دبي، فإنهم سيفتحون بعض شققهم لليلة، مجانًا تمامًا.

“نعلم أن هذه الليلة صعبة وغير مؤكدة للكثير منكم. مع الوضع الحالي الذي يتكشف وإغلاق المجال الجوي، يجد الكثير من الناس أنفسهم عالقين بلا مكان يذهبون إليه. لستم مضطرين لمواجهة هذا بمفردكم. تواصلوا معنا وسنبذل قصارى جهدنا لتوفير مكان آمن ودافئ للإقامة الليلة،” كتبت الشركة. في غضون ساعات، انتشر المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل إلى أكثر من 300,000 شخص.

“كانت الاستجابة هائلة وبصراحة، لم تكن بالطريقة التي توقعناها،” قال هريشان، أحد المؤسسين المشاركين للشركة. “تواصل معنا حوالي 10-15 عائلة مباشرة لطلب المساعدة في الإقامة. لكن معظم الرسائل كانت من أشخاص يظهرون الدعم ببساطة، أو يشكروننا، أو يشاركون المنشور لمساعدته في الوصول إلى الآخرين.”

يوم السبت، تم إلغاء مئات الرحلات الجوية بعد أن أدت التوترات الإقليمية إلى إغلاق المجال الجوي مما أثر على آلاف الركاب. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة (GCAA) أن الدولة ستغطي جميع تكاليف الإقامة والإعاشة للمسافرين المتضررين والعالقين.

تأثير ذو معنى

في غضون خمس ساعات من نشر المنشور، تم حجز جميع المنازل الشاغرة للشركة بالكامل من قبل العائلات العالقة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشادت الشركة بدبي لـ “ظهورها” ودعمها لهم. ووفقًا لبراناي، أحد المؤسسين المشاركين الآخرين لـ Arabnb، فقد أثارت مبادرتهم تأثيرًا مضاعفًا.

“نحن جزء من مجتمع يضم حوالي 250 مضيفًا لبيوت العطلات في دبي، وبعد رؤية مبادرتنا، استلهم العديد منهم لفعل الشيء نفسه، وفتحوا وحداتهم الشاغرة لمساعدة المسافرين العالقين،” قال.

“كشركة واحدة، تمكنا من مساعدة حوالي ست أو سبع عائلات بشكل مباشر، مع وجود مجال للمزيد. ولكن عندما بدأ المجتمع الأوسع في الانضمام، نما التأثير المحتمل ليطال مئات الأشخاص. هذا هو ما أفتخر به أكثر. بشكل فردي، لا يمكن لأي منا أن يحدث سوى فرق صغير. عندما تتحد الصناعة، يمكننا حقًا إحداث تأثير ذي معنى.”