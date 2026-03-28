بين 31 مارس و1 أبريل.. توقع أمطار"خفيفة إلى متوسطة"

من المتوقع أن يؤثر نظام طقس جديد على الإمارات أوائل الأسبوع المقبل، حاملاً أمطاراً خفيفة إلى متوسطة — لكنها ستكون أقل شدة بكثير من العاصفة التي غمرت البلاد هذا الأسبوع، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
قال الدكتور أحمد حبيب، خبير المركز الوطني للأرصاد، إن النظام المقبل، المتوقع بين 31 مارس و1 أبريل، سيكون له هيكل مختلف ومستويات رطوبة أقل.
“لن يكون مشابهاً للنظام الأخير،” أشار.
سيتميز النظام الجديد بشكل رئيسي بـ:
غيوم طبقية (متراكبة)
أمطار خفيفة إلى متوسطة
زخات مطرية غزيرة عرضية في مناطق محدودة فقط
"معظم الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة،” قال حبيب. “قد تكون هناك بعض الأمطار الغزيرة، ولكن فقط في مناطق محدودة جداً.”
من المرجح أن تتأثر هذه المناطق بشكل أكبر:
المناطق الداخلية الجنوبية
المناطق المحيطة بالعين
بعض الأجزاء الداخلية من البلاد
ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية تأثيراً أقل بشكل عام.
قال حبيب إنه لا داعي للقلق المتزايد أو الاستعدادات الكبيرة في هذه المرحلة، نظراً لطبيعة النظام الأضعف.
“هذا النظام يحتوي على رطوبة أقل وديناميكيات أضعف مقارنة بالنظام السابق،” أوضح. “تستند جميع التوقعات إلى أحدث البيانات المتاحة، ويمكن أن تتغير الظروف،” قال، مشيراً إلى أن التوقعات قد تتطور.
أضاف أن الطقس الأخير يتوافق مع أنماط الانتقال الربيعي في المنطقة.
“هذه سمة طبيعية لهذا الوقت من العام،” قال. “إنها فترة تتفاعل فيها الكتل الهوائية الدافئة والباردة، مما يخلق ظروفاً غير مستقرة.”