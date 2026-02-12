بين قصيدة محمد بن راشد ووفاء الابن.. دبي تحتفي بميلاد الشيخة هند بنت مكتوم

يلتقط الفيديو بعض اللحظات من حياة الشيخة هند الشابة، حيث يقول الراوي: "في عينيها، لم يبدُ المستقبل بعيداً، بل كان يتحرك بخطوات صغيرة نحو أمة عظيمة. لم تكن مجرد صورة في أرشيف أو مشهد في فيلم، بل كانت امرأة يُشعر بوجودها القلب قبل العدسة. في حضورها، تصمت الكلمات ويبدأ المعنى."