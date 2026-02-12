بين قصيدة محمد بن راشد ووفاء الابن.. دبي تحتفي بميلاد الشيخة هند بنت مكتوم

احتفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعيد ميلاد زوجته، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بفيديو مؤثر تضمن لقطات نادرة من طفولتها.
اللقطات مأخوذة من فيلم وثائقي عام 1970، 'خلف الحجاب' للمصورة "إيف أرنولد"، التي صورته في دبي.
يلتقط الفيديو بعض اللحظات من حياة الشيخة هند الشابة، حيث يقول الراوي: "في عينيها، لم يبدُ المستقبل بعيداً، بل كان يتحرك بخطوات صغيرة نحو أمة عظيمة. لم تكن مجرد صورة في أرشيف أو مشهد في فيلم، بل كانت امرأة يُشعر بوجودها القلب قبل العدسة. في حضورها، تصمت الكلمات ويبدأ المعنى."
يُسمع الشيخ محمد وهو يلقي الأبيات:
"أسمع صدى صوتك فوق ضجيج الناس،
إحساس يتدفق عبر القلوب والأرواح.
معك، أنسى العزم والفكر واليأس،
حبك متجذر بعمق في قلبي وضميري."
يتابع الراوي قائلاً إن اسمها خُلّد في قصيدة حب وفي كل زاوية من دبي. لم تكن أماً لأبنائها فقط، بل أماً للجميع.
“يا أم الشيوخ ورفيقة الوطن، أنتِ سند دبي وبهجة أهلها. كل عام وأنتِ نور دبي ونبضها الرقيق،" يتابع السرد، ويختتم باقتباس للشيخ محمد، "تبقين كما كنتِ دائماً، رغم كل ما مضى."
مشاركًا الفيديو، كتب سموه: "في عيد ميلادك... عسى أن تكوني أجمل أيامي كل عام... عسى أن تكوني نبض سعادتي وسلامي كل عام... عسى أن تكوني رفيقتي في الرحلة وصديقة عمري كل عام..."
"دعواتي أن يحفظك الله... وأن يحفظ عينيك وطنًا للبراءة والأحلام والحياة... وأن يحفظ قلبك وطنًا لي — أتشوق إليه كل يوم."
ألقِ نظرة:
كما قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تحية فيديو مؤثرة لوالدته، واصفًا إياها بأنها رمز للخير والحب. وكتب:
"إلى أمي... هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم،"
"في عيد ميلادك، لا نحتفل بمجرد عام جديد من حياتك، بل بإرث ومسيرة من الكرم والعطاء... منك تعلمنا أن الخير يدوم، وأن التعاطف نعمة، وأن اللطف يترك أثرًا دائمًا في الناس..."
"حفظك الله وأدامك رمزًا للخير والحب."
[مدخلات التقرير: وعد بركات]