"بين عبق التراث وذكاء المستقبل".. حمدان بن محمد يطلق خطة تطوير شاطئ أم سقيم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن خطة تطوير رئيسية لشاطئ أم سقيم، تمتد على مسافة 3.1 كيلومتر وتغطي أكثر من 445 ألف متر مربع، بإجمالي استثمار قدره 500 مليون درهم.

في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، قال سموه إن المشروع يأتي ضمن جهود الإمارة المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة من خلال إنشاء مساحات عامة مصممة جيدًا تمزج بين التراث الإماراتي والمعايير العالمية للتميز.

من المتوقع أن يستوعب مشروع تطوير الشاطئ 6 ملايين زائر سنويًا، ويوفر مرافق تستوعب كبار السن وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى وسائل راحة للسباحة الليلية ومجموعة متنوعة من الأنشطة الصحية والترفيهية.

سيشهد المشروع أيضًا زيادة بنسبة 200 بالمائة في سعة مواقف السيارات، ليصل الإجمالي إلى 2,400 موقف، إلى جانب ترقية الطرق وتحسين الوصول من شارع جميرا، مع فصل حركة المرور عن المناطق السكنية المحيطة لضمان تدفق أكثر سلاسة، وفقًا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

سيتم تخصيص إجمالي 130 ألف متر مربع من الواجهة البحرية المضاءة لدعم الأنشطة البحرية والسباحة الليلية. تعتبر الاستدامة محورًا أساسيًا، مع حلول هندسية تعالج تغير المناخ وارتفاع مستويات سطح البحر، بما في ذلك بناء جدار استنادي بطول كيلومترين، ورفع مستويات الشاطئ، ونظام ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي لإدارة المرافق بكفاءة.

تتضمن الخطة الرئيسية ست بوابات رئيسية تعكس الهوية المحلية للشاطئ، و10 مراكز للتنقل، و11 موقعًا مخصصًا لسيارات الأجرة، ومساحات متكاملة للدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية. وسيكون برج مراقبة بارتفاع 38 مترًا، مستوحى من التراث البحري لدبي، بمثابة معلم بصري، يعزز الهوية الجمالية والثقافية للشاطئ.