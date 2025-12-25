بين صحراء ليوا وأضواء دبي.. مغتربو الإمارات يصنعون عائلاتهم الجديدة في عيد الميلاد

في يوم عيد الميلاد، حاول المغتربون في دولة الإمارات الحفاظ على تقاليد بلدانهم الأصلية حية. وبينما استضاف البعض وجبات عشاء في منازلهم، حاول آخرون خلق تقاليد جديدة لعائلاتهم متعددة الثقافات.

بالنسبة للمغتربة الفلبينية تشا بارون، فإن عيد الميلاد يتمحور حول "نوشي بوينا" (Noche Buena). وعند الاحتفال بالموسم الاحتفالي في الإمارات، بعيداً عن عائلتها، حاولت الحفاظ على هذا التقليد حياً. وقالت: "نوشي بوينا هي ليلة عيد الميلاد، وهي مميزة جداً بالنسبة لنا لأنها تدور حول العائلة والحب والترابط".

وتعني "نوشي بوينا" حرفياً "الليلة الطيبة"، وهي ممارسة شائعة يتم الاحتفال بها بشكل خاص بين العائلات اللاتينية والهيسبانيك والفلبينية والإسبانية؛ حيث يحضرون عادة قداس عيد الميلاد في الكنيسة ثم يجتمعون في المنزل لتناول مأدبة طعام عند منتصف الليل.

استضافت تشا وزملاؤها في السكن عشاءً لأصدقائهم وعائلاتهم لإعادة خلق أجواء الترابط في دبي. وقالت: "عائلاتنا موجودة في الفلبين، ونحن نفتقدهم بشدة، خاصة خلال هذا الوقت. الوجود بعيداً أمر صعب، لكننا هنا في دبي وجدنا أشخاصاً نشعر أنهم كالعائلة، والاحتفال معاً يساعد في ملء ذلك الفراغ في قلوبنا".

وقد قامت المنازل ومراكز التسوق والوجهات السياحية الأخرى بوضع العديد من الزينة والفعاليات للاحتفال بعيد الميلاد في الإمارات. وبذل بعض السكان جهداً إضافياً لتزيين منازلهم، بينما قامت وجهات عدة في أنحاء البلاد بنصب أشجار ضخمة إيذاناً ببدء الأجواء الاحتفالية. وفي مدينة إكسبو دبي، ينتظر العائلات "أرض عجائب شتوية" ضخمة، تكتمل بورش عمل إبداعية وأضواء متلألئة وتساقط للثلوج.