"بين شاشة الدرس وفخ الترفيه".. عائلات الإمارات تواجه تحدي "التعلمِ عن بُعد" من جديد

مع استعداد المدارس في جميع أنحاء الإمارات لاستئناف التعلم عن بعد اعتبارًا من الاثنين 23 مارس، تستعد العائلات مرة أخرى لروتين يعتمد بشكل كبير على الشاشات. بعد عطلة ربيعية قصيرة، من المقرر أن تحتل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية مركز الصدارة، مما يضمن استمرارية التعليم ولكنه يثير مخاوف بعض الآباء.

يأتي هذا التحول وسط توترات إقليمية مستمرة تحد من الحركة في الهواء الطلق كإجراء احترازي، مما يجعل الأدوات الرقمية جزءًا أكبر من الحياة اليومية.

بينما تركز المدارس على الدروس المنظمة والتفاعلية، يقول الآباء العاملون إن الواقع في المنزل غالبًا ما يكون أكثر تعقيدًا. فالشاشات ليست مجرد أدوات تعليمية — بل يمكن أن تصبح رفقاء أو مصادر إلهاء أو راحة عندما يكون الآباء مشغولين.

يقر الخبراء بأن زيادة استخدام الشاشات قد يكون أمرًا لا مفر منه في الأسابيع القادمة، لكنهم يؤكدون أن الاستراتيجيات البسيطة يمكن أن تساعد العائلات على تقليل تأثيرها على رفاهية الأطفال.

إليكم نصائح عملية لإبعاد أطفالكم عن الشاشات خلال الصراع الإقليمي.

كيف يمكن للآباء تحقيق التوازن في وقت الشاشة خلال التعلم عن بعد؟

بالنسبة للعديد من الآباء في الإمارات، فإن العودة إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت ضرورية ولكنها تأتي مع صراع جديد.

تقول شريا غوسوامي، المقيمة في دبي، إن الشاشات أصبحت جزءًا أساسيًا من روتين طفلها، خاصة مع عمل كلا الوالدين. “مع عمل كلانا، وذهاب أحدنا إلى المكتب شخصيًا، من الطبيعي أن يتجه الطفل إلى الأجهزة،” قالت، موضحة أن التعلم عن بعد الممتد يزيد فقط من هذا الاعتماد.

وأقرت بأنه بينما التعلم عن بعد ضروري لسلامة الجميع، فإنه يأتي مع تنازلات. “في الوقت نفسه، إنه مصدر راحة ورفيق لابني، الذي ليس لديه أخ أو حيوان أليف. نحن مشغولون أو بعيدون في العمل، لذلك في بعض الأحيان لا يوجد خيار. تتحول خمس عشرة دقيقة إلى ساعة… أحاول استعادتها، ثم تبدأ المعركة،” أضافت، مشيرة إلى أن الموازنة بين هذا واللعب في الهواء الطلق لا تزال “تحديًا مستمرًا".

الآباء الآخرون يشاركون مخاوف مماثلة، خاصة حول ما قد يفتقده الأطفال.

“بصراحة، لم أتخيل أبدًا أن أطفالي سيقضون وقتًا طويلاً أمام الشاشات... ولكن مع التعلم عن بعد، أصبح الأمر لا مفر منه أيضًا حيث أن سلامة ورفاهية الجميع هي أولوية في الوقت الحالي،” قالت جوستين روبرتسون، الأم المقيمة في دبي.