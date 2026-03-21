"بين شاشة الدرس وفخ الترفيه".. عائلات الإمارات تواجه تحدي "التعلمِ عن بُعد" من جديد

مع استعداد المدارس في جميع أنحاء الإمارات لاستئناف التعلم عن بعد اعتبارًا من الاثنين 23 مارس
مع استعداد المدارس في جميع أنحاء الإمارات لاستئناف التعلم عن بعد اعتبارًا من الاثنين 23 مارس، تستعد العائلات مرة أخرى لروتين يعتمد بشكل كبير على الشاشات. بعد عطلة ربيعية قصيرة، من المقرر أن تحتل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية مركز الصدارة، مما يضمن استمرارية التعليم ولكنه يثير مخاوف بعض الآباء.
يأتي هذا التحول وسط توترات إقليمية مستمرة تحد من الحركة في الهواء الطلق كإجراء احترازي، مما يجعل الأدوات الرقمية جزءًا أكبر من الحياة اليومية.
بينما تركز المدارس على الدروس المنظمة والتفاعلية، يقول الآباء العاملون إن الواقع في المنزل غالبًا ما يكون أكثر تعقيدًا. فالشاشات ليست مجرد أدوات تعليمية — بل يمكن أن تصبح رفقاء أو مصادر إلهاء أو راحة عندما يكون الآباء مشغولين.
يقر الخبراء بأن زيادة استخدام الشاشات قد يكون أمرًا لا مفر منه في الأسابيع القادمة، لكنهم يؤكدون أن الاستراتيجيات البسيطة يمكن أن تساعد العائلات على تقليل تأثيرها على رفاهية الأطفال.
إليكم نصائح عملية لإبعاد أطفالكم عن الشاشات خلال الصراع الإقليمي.
بالنسبة للعديد من الآباء في الإمارات، فإن العودة إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت ضرورية ولكنها تأتي مع صراع جديد.
تقول شريا غوسوامي، المقيمة في دبي، إن الشاشات أصبحت جزءًا أساسيًا من روتين طفلها، خاصة مع عمل كلا الوالدين. “مع عمل كلانا، وذهاب أحدنا إلى المكتب شخصيًا، من الطبيعي أن يتجه الطفل إلى الأجهزة،” قالت، موضحة أن التعلم عن بعد الممتد يزيد فقط من هذا الاعتماد.
وأقرت بأنه بينما التعلم عن بعد ضروري لسلامة الجميع، فإنه يأتي مع تنازلات. “في الوقت نفسه، إنه مصدر راحة ورفيق لابني، الذي ليس لديه أخ أو حيوان أليف. نحن مشغولون أو بعيدون في العمل، لذلك في بعض الأحيان لا يوجد خيار. تتحول خمس عشرة دقيقة إلى ساعة… أحاول استعادتها، ثم تبدأ المعركة،” أضافت، مشيرة إلى أن الموازنة بين هذا واللعب في الهواء الطلق لا تزال “تحديًا مستمرًا".
الآباء الآخرون يشاركون مخاوف مماثلة، خاصة حول ما قد يفتقده الأطفال.
“بصراحة، لم أتخيل أبدًا أن أطفالي سيقضون وقتًا طويلاً أمام الشاشات... ولكن مع التعلم عن بعد، أصبح الأمر لا مفر منه أيضًا حيث أن سلامة ورفاهية الجميع هي أولوية في الوقت الحالي،” قالت جوستين روبرتسون، الأم المقيمة في دبي.
حتى مع الجهود الواعية لإدخال أنشطة غير متصلة بالإنترنت، قالت إن الصراع سيستمر. “سأحاول تحقيق التوازن بمساعدة عاملة المنزل... من خلال القراءة معًا والرسم ولحظات اللعب الصغيرة، لكنها ستكون معركة يومية،” أضافت، مرددة شعورًا بالذنب يختبره العديد من الآباء.
يسارع المعلمون إلى الإشارة إلى أن التعلم عن بعد ليس مصممًا لإبقاء الأطفال ملتصقين بالأجهزة باستمرار.
قال الدكتور نيل هوبكن، مدير التعليم في فورتس للتعليم، إنه من المهم التمييز بين استخدام الشاشة السلبي والنشط. “ليس كل وقت الشاشة متساويًا. فالطفل الذي يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي والطفل الذي يتعاون مع زملائه في تحقيق علمي يمران بتجارب مختلفة جوهريًا،” قال.
وأوضح أن المدارس قد صممت الدروس لتشمل التفاعل وحل المشكلات والعمل الإبداعي، إلى جانب فترات راحة مخططة خارج الإنترنت لتقليل التعرض المستمر.
عزز بارني دورانت، مدير كلية برايتون أبوظبي، هذا الرأي، قائلاً إن الفصول الدراسية عبر الإنترنت تعكس ديناميكيات الفصول الدراسية التقليدية بدلاً من المحاضرات الطويلة.
“يتضمن التعلم عبر الإنترنت مناقشات وعمل جماعي ومهام مستقلة،” قال، مضيفًا أن المدارس تشجع أيضًا الأنشطة بعيدًا عن الشاشات — بما في ذلك المشاريع والتجارب المنزلية والتحديات البدنية.
مع توقع ارتفاع وقت الشاشة مرة أخرى، يحذر الأطباء من أن صحة عيون الأطفال ورفاههم العام يحتاجان إلى اهتمام وثيق.
قالت الدكتورة بافلي معوض، أخصائية طب العيون في المستشفى السعودي الألماني عجمان، إن التعرض المطول يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين الرقمي، مع أعراض مثل عدم وضوح الرؤية وجفاف العين والصداع.
“الاستخدام المفرط للشاشة يمكن أن يؤدي إلى حالة يشار إليها عادة باسم إجهاد العين الرقمي... بالإضافة إلى الآثار المحتملة طويلة المدى على التطور البصري،” قالت.
وأضافت أن العلامات السلوكية — بما في ذلك فرك العين المتكرر، أو التحديق، أو الشكوى من عدم الراحة — لا ينبغي تجاهلها.
قال الدكتور أحمد ممدوح، أخصائي طب العيون في مركز برجيل للجراحة اليومية في الشامخة، إن الإرهاق يمكن أن يؤثر أيضًا على تركيز الأطفال ومستويات طاقتهم.
“فترات توقف قصيرة ومنظمة... تساعد الأطفال على إعادة ضبط انتباههم وتقليل التعب،” قال، مؤكداً على أهمية فترات الراحة والحركة طوال اليوم.
يقول الخبراء إن المفتاح يكمن في إنشاء هيكل بدلاً من محاولة القضاء على استخدام الشاشات تماماً.
يوصي الدكتور معوض بتقسيم اليوم إلى فترات واضحة — وقت للدراسة، وفترات راحة، واستخدام محدود للشاشات للترفيه — “لتجنب التعرض المطول وغير المنقطع".
وأضاف، “تقنيات مثل قاعدة 20-20-20 يمكن أن تساعد أيضاً في تقليل إجهاد العين.”
لا يقل أهمية عن ذلك تشجيع فترات الراحة الهادفة. بدلاً من التبديل بين الأجهزة، يجب على الأطفال الابتعاد تماماً — سواء كان ذلك للعب في الهواء الطلق، أو القراءة، أو الأنشطة الإبداعية.
يقترح الدكتور ممدوح جعل الخيارات غير المتصلة بالإنترنت أكثر سهولة. “يمكن للوالدين أيضاً جعل الأنشطة غير المتعلقة بالشاشات أكثر جاذبية من خلال إبقاء الكتب والألغاز ومستلزمات الفن والمشاريع العملية سهلة الوصول،” قال.
كما سلط الضوء على أهمية أن يكونوا قدوة، مشيراً إلى أن الأطفال غالباً ما يقلدون عادات والديهم.
يعد بناء روتين يمزج بين التعلم عبر الإنترنت والمشاركة غير المتصلة بالإنترنت أمراً ضرورياً، كما يؤكد خبراء من شركات التكنولوجيا الإماراتية التي تركز على حماية الأطفال عبر الإنترنت.
يوصي نضال طه، الرئيس التنفيذي لشركة KIDZONET، بوضع حدود واضحة لاستخدام الأجهزة. “يجب على الآباء إعطاء الأولوية للحلول البسيطة التي تسمح لهم بحظر أو تقييد الوصول إلى المحتوى الضار،” قال، مضيفاً أن تقييد التطبيقات غير الضرورية يمكن أن يساعد في الحفاظ على التوازن.
قال سيد عيزاد، باحث الأمن الرئيسي في Acronis TRU، "يمكن للوحات التحكم الأبوية المركزية ونهج التعلم الموحد أن تعزز الحماية بشكل أكبر مع الحد من الكشف عن معلومات المستخدم الحساسة.”
يؤكد الخبراء أيضاً على أهمية التواصل. “تظل المحادثات المفتوحة ضرورية، مما يساعد الأطفال على فهم الحدود وتطوير عادات رقمية أكثر صحة ووعياً،” أضاف طه.