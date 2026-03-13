بين رفوف الكتب وساحات المساجد.. "الحياة كالمعتاد" شعار سكان دبي وأبوظبي

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
من زيارة المركز التجاري والتسوق لشراء الكتب إلى الذهاب إلى الصالة الرياضية وحضور صلوات الليل، يواصل سكان الإمارات حياتهم اليومية خلال التوترات الإقليمية المتصاعدة، وإن كان ذلك بحذر. وقد اتخذ جميعهم الاحتياطات اللازمة عند إرسال التنبيهات، ولكن بخلاف ذلك، استمتعوا بأنشطتهم المفضلة بحماس.
في معرض بيج باد وولف للكتب، كان هناك تدفق مستمر من الزوار الذين سعوا للاستفادة من الكتب المخفضة بشدة. زارت ريخا مينون، المقيمة في عجمان، المعرض مع زوجها وابنها البالغ من العمر 17 عامًا قبل يوم واحد من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وأنفقت أكثر من 600 درهم على الكتب.
“لقد أعجبني حقًا حجم الكتب وتنوعها، وبالطبع الصفقات الجيدة،” قالت. “لقد التقطت الكثير من كتب الأنشطة وكتب الحرف اليدوية لأبناء عمومة ابني الصغار. كما أضفت إلى مكتبتي الخاصة — اشتريت الكثير من السير الذاتية والمذكرات. كان هناك مجموعة جيدة من أعمال هيمنغواي والكلاسيكيات لجاك كيرواك. كما اشترينا الكثير من عناوين الخيال وغير الخيال لابني.”
لقد أعجبت بالمعرض لدرجة أنها تنوي العودة للتسوق أكثر قبل أن ينتهي في 15 مارس. وقالت إنها لم تقلق بشأن الظروف الحالية غير المؤكدة. “أنا واثقة تمامًا من كيفية حفاظ السلطات المحلية على سلامتنا،” قالت. “لذلك كعائلة، كنا نقوم بأنشطتنا العادية.”
هذه الروح من الاستمرارية واضحة أيضًا في مشهد اللياقة البدنية في المنطقة. سجلت بعض مراكز اللياقة البدنية زيادة حادة في عدد الزوار وسط الصراعات الإقليمية المتصاعدة. شهدت العديد من نوادي GymNation في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين إقبالًا بنسبة 100 بالمائة منذ 28 فبراير.
“الأعمال تسير كالمعتاد في جميع نوادينا، ومن المشجع رؤية صالات الألعاب الرياضية لدينا ممتلئة،” قال لورين هولاند، الرئيس التنفيذي لـ GymNation. “هذا وحده يتحدث عن ثقة الجمهور وموقفهم ‘حافظ على الهدوء، استمر — وارفع الأثقال’. الشعور العام بين أعضائنا هو الهدوء والطمأنينة.”
بالنسبة للمغتربة الهندية ريهام أنشاه، كان هذا رمضان يدور حول صنع الذكريات حتى في خضم عدم اليقين. تذهب الفتاة البالغة من العمر 11 عامًا لأداء صلاتي التراويح والتهجد كل يوم مع والديها وأختها الكبرى. وقالت إن الاضطرابات الإقليمية غيرت نمط حياتها، لكنها لم تكن خائفة. “لا نخرج كثيرًا كما كنا نفعل، لكنني أعلم أن دبي مدينة آمنة، لذلك لا أشعر بقلق شديد،” قالت. “مرتين، عندما كنت في التراويح، جاء التنبيه. في ذلك الوقت، تم إدخال الأشخاص الذين كانوا يصلون خارج المسجد إلى المبنى وكان هناك همس خفيف حول قاعة الصلاة، لكن الجميع استمروا في الصلاة. نحن جميعًا أكثر حذرًا ولكننا نعيش حياتنا كالمعتاد.”
ليلة الخميس، استمتعت ببرغر مجاني وآيس كريم في مسجد الشيخة هند آل مكتوم كجزء من مبادرة من شركة سولت المحلية. “كانت أفضل تجربة رمضانية مررت بها على الإطلاق،” قالت. “ربما في يوم من الأيام سأخبر أطفالي عن الوقت الذي كنا فيه في خضم حرب، لكننا صنعنا ذكريات بتناول البرغر المجاني في منتصف الليل.”
تظل جميع المتنزهات الترفيهية في جزيرة ياس بأبوظبي — بما في ذلك عالم فيراري، وياس ووتروورلد، ووارنر براذرز وورلد™، وسي وورلد® — مفتوحة ليستمتع بها الآباء والأطفال. بالنسبة للعديد من الآباء، كان هذا بمثابة راحة مرحب بها خلال عطلة الربيع المبكرة غير المتوقعة.
قالت فاطمة، الوافدة التنزانية، إنها كانت تتجول في المركز التجاري لشراء هدايا العيد. وتقول المقيمة في أبوظبي إنها كانت حريصة جداً على تخطيط رحلاتها هذا العام. “عادة، أذهب إلى المركز التجاري عدة مرات، وأشتري بعض الهدايا في كل مرة،” قالت. “ومع ذلك، هذه المرة، كنت حريصة جداً على تخطيط رحلاتي الخارجية. في إحدى المرات عندما كنت على وشك المغادرة، تلقينا تنبيهاً، لذلك لم أخرج. في اليوم التالي، أعددت قائمة مفصلة بما أردت شراءه. ثم قمت برحلة واحدة إلى المركز التجاري لمدة ثلاث ساعات تقريباً، واشتريت كل ما أحتاجه.”
قالت إنه على الرغم من كل ما كان يحدث، كانت سعيدة بوجودها في أبوظبي ولم ترغب في المغادرة. “الحكومة تهتم بنا بعمق وهي استباقية جداً في الحفاظ على سلامتنا،” قالت. “حتى مع الاعتراضات والأصوات العالية، أشعر بالأمان هنا أكثر من أي مكان آخر عشت فيه.”