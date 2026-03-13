بين رفوف الكتب وساحات المساجد.. "الحياة كالمعتاد" شعار سكان دبي وأبوظبي

من زيارة المركز التجاري والتسوق لشراء الكتب إلى الذهاب إلى الصالة الرياضية وحضور صلوات الليل، يواصل سكان الإمارات حياتهم اليومية خلال التوترات الإقليمية المتصاعدة، وإن كان ذلك بحذر. وقد اتخذ جميعهم الاحتياطات اللازمة عند إرسال التنبيهات، ولكن بخلاف ذلك، استمتعوا بأنشطتهم المفضلة بحماس.

في معرض بيج باد وولف للكتب، كان هناك تدفق مستمر من الزوار الذين سعوا للاستفادة من الكتب المخفضة بشدة. زارت ريخا مينون، المقيمة في عجمان، المعرض مع زوجها وابنها البالغ من العمر 17 عامًا قبل يوم واحد من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وأنفقت أكثر من 600 درهم على الكتب.

“لقد أعجبني حقًا حجم الكتب وتنوعها، وبالطبع الصفقات الجيدة،” قالت. “لقد التقطت الكثير من كتب الأنشطة وكتب الحرف اليدوية لأبناء عمومة ابني الصغار. كما أضفت إلى مكتبتي الخاصة — اشتريت الكثير من السير الذاتية والمذكرات. كان هناك مجموعة جيدة من أعمال هيمنغواي والكلاسيكيات لجاك كيرواك. كما اشترينا الكثير من عناوين الخيال وغير الخيال لابني.”