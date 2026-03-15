بين رجفة القلب وصمود الوطن: حكايات المبدعين تحت سماء الإمارات

ترى الكاتبة والشاعرة الإماراتية لطيفة الحاج أن ما تعيشه المنطقة اليوم ما زال يبدو لها أقرب إلى حلم يصعب تصديقه. وتقول: «حتى اللحظة أشعر أنني في حلم، فعقلي لا يستطيع تصديق أننا نعيش هذه الحرب»، موضحة أن الحروب لطالما بدت لها أكبر من قدرتها على الاستيعاب أو الفهم، سواء من حيث أسبابها أو أهدافها أو حتى مجرياتها. وتشير إلى أن متابعة الأخبار في مثل هذه الظروف قد تبدو أحياناً أشبه بحالة من الفوضى بسبب كثرة اللغط والشائعات، لكنها تؤكد أن وجودها في دولة الإمارات يجعل التجربة مختلفة، مضيفة: «لم أتخيل الأمر بهذه الطريقة، فالإمارات دائماً تدهشنا في تعاملها مع الأمور وحرصها على الشعب». وتلفت إلى أن الصورة التي كانت تعرفها عن الحروب من خلال القراءة أو السماع تختلف كثيراً عن التجربة التي يعيشها الإماراتيون اليوم، مشيرة إلى أنها لم تستوعب الحدث بالكامل بعد، وهو ما جعل كتابتها وإبداعها بعيدين نسبياً عن تناول التجربة حتى الآن، معربة عن أملها في أن تتمكن يوماً ما من الكتابة عنها بعمق أكبر.

وتقول الحاج إن الكتابة في مثل هذه الظروف يمكن أن تتحول إلى مساحة للاستشفاء، ليس فقط للقارئ بل للمبدع نفسه أيضاً "أظن أن الكتابة في هذا الوقت ستكون نوعاً من الاستشفاء بالنسبة للمبدع، فهي طمأنينة واحتواء لمشاعره أولاً ثم لمشاعر القارئ". وتشير إلى أنها كتبت نصاً واحداً منذ بداية الأزمة عبّرت فيه عن مشاعرها وامتنانها للوطن، إضافة إلى تقديرها للأصدقاء المخلصين الذين يبدون قلقهم واهتمامهم، لافتة إلى أن النص حظي بتفاعل لافت، مؤكدة أن الجمهور غالباً ما يبحث في مثل هذه الظروف عمن يكتب بعفوية وصدق في محاولة لفهم واقع يبدو أحياناً صعب الاستيعاب.

وترى الحاج أن المنصات الرقمية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الوعي وبث الطمأنينة إذا تم التعامل معها بوعي ومسؤولية. وتقول: «شخصياً، كلما أقلقني أمر قمت بزيارة المنصات التي جاءت التوجيهات بأخذ المعلومات الصحيحة منها، وأبتعد عن الحسابات الأخرى كمصادر للمعلومات». وتشير إلى أن وجود أرقام وإحصاءات واضحة في المنصات الرسمية، مثل منصة وزارة الدفاع وطريقتهم في نشرها، يسهم في تعزيز الثقة وبث الطمأنينة لدى الجميع من مواطنين ومقيمين. وتضيف أن أكثر ما يحتاجه الناس في مثل هذه الظروف هو وضوح المعلومات والشعور بأن الأمور تحت السيطرة، بما يسمح للجميع بمواصلة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.