بين رجفة القلب وصمود الوطن: حكايات المبدعين تحت سماء الإمارات

اعتادت دولة الإمارات أن تكون واحةً من الأمن والاستقرار في منطقة تشهد تحولات متسارعة، غير أن التوترات والأحداث العسكرية التي تمر بها المنطقة حالياً ألقت بظلالها على المشهد العام، ودفعت عدداً من الفنانين والمبدعين إلى تشكيل محتوى يتفاعل مع هذه المرحلة ويعبّر عنها بوعي ومسؤولية. فالفن والكلمة والإبداع لم تعد مجرد أدوات للتعبير الجمالي، بل تحولت إلى مساحات لنشر الطمأنينة وتعزيز الوعي وترسيخ قيم الانتماء. كما يبرز دور المبدعين بوصفهم قوة ناعمة قادرة على التأثير في وعي المجتمع وتوجيهه؛ فالكلمة واللوحة والقصيدة قد تكون أداة سلام تبث الطمأنينة وتعزز التماسك المجتمعي، كما يمكن أن تتحول إلى وسيلة لمواجهة الشائعات والدفاع عن الوعي العام في أوقات التحديات. وفي هذا الاستطلاع، يشارك عدد من الكتّاب والفنانين الإماراتيين رؤيتهم لدور الإبداع في قراءة هذه المرحلة، ومواجهة الشائعات، وتهدئة القلق، وتعزيز ثقة المجتمع باستقرار الدولة وقدرتها على مواصلة مسيرتها بثبات.
ترى الكاتبة والشاعرة الإماراتية لطيفة الحاج أن ما تعيشه المنطقة اليوم ما زال يبدو لها أقرب إلى حلم يصعب تصديقه. وتقول: «حتى اللحظة أشعر أنني في حلم، فعقلي لا يستطيع تصديق أننا نعيش هذه الحرب»، موضحة أن الحروب لطالما بدت لها أكبر من قدرتها على الاستيعاب أو الفهم، سواء من حيث أسبابها أو أهدافها أو حتى مجرياتها. وتشير إلى أن متابعة الأخبار في مثل هذه الظروف قد تبدو أحياناً أشبه بحالة من الفوضى بسبب كثرة اللغط والشائعات، لكنها تؤكد أن وجودها في دولة الإمارات يجعل التجربة مختلفة، مضيفة: «لم أتخيل الأمر بهذه الطريقة، فالإمارات دائماً تدهشنا في تعاملها مع الأمور وحرصها على الشعب». وتلفت إلى أن الصورة التي كانت تعرفها عن الحروب من خلال القراءة أو السماع تختلف كثيراً عن التجربة التي يعيشها الإماراتيون اليوم، مشيرة إلى أنها لم تستوعب الحدث بالكامل بعد، وهو ما جعل كتابتها وإبداعها بعيدين نسبياً عن تناول التجربة حتى الآن، معربة عن أملها في أن تتمكن يوماً ما من الكتابة عنها بعمق أكبر.
وتقول الحاج إن الكتابة في مثل هذه الظروف يمكن أن تتحول إلى مساحة للاستشفاء، ليس فقط للقارئ بل للمبدع نفسه أيضاً "أظن أن الكتابة في هذا الوقت ستكون نوعاً من الاستشفاء بالنسبة للمبدع، فهي طمأنينة واحتواء لمشاعره أولاً ثم لمشاعر القارئ". وتشير إلى أنها كتبت نصاً واحداً منذ بداية الأزمة عبّرت فيه عن مشاعرها وامتنانها للوطن، إضافة إلى تقديرها للأصدقاء المخلصين الذين يبدون قلقهم واهتمامهم، لافتة إلى أن النص حظي بتفاعل لافت، مؤكدة أن الجمهور غالباً ما يبحث في مثل هذه الظروف عمن يكتب بعفوية وصدق في محاولة لفهم واقع يبدو أحياناً صعب الاستيعاب.
وترى الحاج أن المنصات الرقمية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الوعي وبث الطمأنينة إذا تم التعامل معها بوعي ومسؤولية. وتقول: «شخصياً، كلما أقلقني أمر قمت بزيارة المنصات التي جاءت التوجيهات بأخذ المعلومات الصحيحة منها، وأبتعد عن الحسابات الأخرى كمصادر للمعلومات». وتشير إلى أن وجود أرقام وإحصاءات واضحة في المنصات الرسمية، مثل منصة وزارة الدفاع وطريقتهم في نشرها، يسهم في تعزيز الثقة وبث الطمأنينة لدى الجميع من مواطنين ومقيمين. وتضيف أن أكثر ما يحتاجه الناس في مثل هذه الظروف هو وضوح المعلومات والشعور بأن الأمور تحت السيطرة، بما يسمح للجميع بمواصلة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
الفنان التشكيلي ناصر نصرالله يقول أنه لم يكن يتوقع حدوث مثل هذه الأحداث إذ ارتبطت الحياة في الإمارات في ذهنه دائماً بإيقاع هادئ من الأمان والاستقرار. ويشير إلى أنه رغم ما تشهده المنطقة، ما زال الشعور العام لدى الناس، من مواطنين ومقيمين، يتسم بالطمأنينة والثقة بأنهم في أيدٍ أمينة. ويضيف أن الفنان غالباً ما يتعامل مع الأحداث بطريقة مختلفة، فالتجربة تحتاج أحياناً إلى وقت قبل أن تتحول إلى فكرة أو عمل فني، وقد تظهر لاحقاً في تفصيلة صغيرة داخل لوحة أو فكرة تحمل أثراً من هذه اللحظة.
ويؤكد نصرالله أنه يحاول من خلال الرسومات و"الاسكتشات" التي يشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يخلق مساحة هادئة وسط الضجيج، موضحاً أن الهدف ليس الهروب من الواقع بل التعامل معه بلغة فنية تمنح الناس لحظة توازن بعيداً عن توتر الأخبار. ويرى أن الفن لا يغير الأحداث، لكنه قادر على التأثير في المزاج الداخلي للإنسان ومنح شعور بسيط بالطمأنينة. ويشير إلى أن دور الفنانين والمثقفين في مثل هذه اللحظات لا يكون بالضرورة خطابياً أو مباشراً، بل في الحفاظ على مساحة التفكير والخيال والهدوء داخل المجتمع. ويضيف أن الفن والأدب يسهمان في نشر الوعي وتعزيز الشعور بالانتماء، وتذكير الناس بأن المجتمع يصبح أقوى عندما يحافظ على تماسكه ووحدته.
ضبابة الرميثي مدربه وكاتبة في التطوير المهني ترى أن الوطن ليس مجرد مكان نعيش فيه، بل قصة انتماء ومسؤولية تُكتب فصولها كل يوم بأفعال أبنائه وكلماتهم. وتقول إن كل كلمة صادقة تُكتب بحب للوطن تمثل مساهمة في تعزيز وحدته وصون صورته، مؤكدة أن قوة الوطن لا تُقاس فقط بموارده، بل بوعي أبنائه وثقتهم بمستقبله. وتشير إلى أنها تحرص من خلال كتاباتها ومحتواها المهني على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وإبراز دور الإنسان الإماراتي في البناء والتنمية، إلى جانب نشر الرسائل الإيجابية التي تعزز الاستقرار والطمأنينة في المجتمع.
وتؤكد ضبابة أن الكلمة في المنصات الرقمية اليوم قادرة على بناء الثقة كما يمكنها أن تثير القلق، وهو ما يجعل مسؤولية صُنّاع المحتوى مضاعفة في أوقات الأزمات. وتوضح أن صُنّاع المحتوى لم يعودوا يمثلون أنفسهم فقط، بل أصبحوا جزءاً مؤثراً في تشكيل الوعي المجتمعي، مشيرة إلى أهمية أن يحرصوا على تقديم محتوى متوازن يعزز الطمأنينة، ويشجع على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، إلى جانب إبراز قصص النجاح والاستقرار التي تعيشها الدولة، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن. كما تشدد على ضرورة أن يكون صانع المحتوى قدوة في الاتزان والمصداقية في مختلف مواقع حضوره داخل المجتمع.
وترى الرميثي أن الاستمرار في الحياة والعمل هو السلاح الحقيقي للمجتمعات الواعية في مواجهة التحديات. وتقول إن هذا الاستمرار يعكس روحاً جماعية يدرك فيها الجميع دورهم، فكما يوجد جنود في ميادين الدفاع عن الوطن، هناك أيضاً من يواصلون أداء واجبهم في منازلهم ومؤسساتهم ومجتمعاتهم. وتشير إلى أن ردة فعل الشارع الإماراتي والخليجي تجاه الأحداث التي تمر بها المنطقة تتسم بقدر كبير من الوعي والنضج، حيث يظهر هدوء واضح في التعاطي مع الأخبار يقابله حرص على متابعة المستجدات من المصادر الرسمية، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة في قدرة الدولة ومؤسساتها على إدارة الأزمات والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أن هذه الحالة هي نتيجة طبيعية لسنوات طويلة من الثقة والأمان التي يعيشها المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات.
ترى الشاعرة ميرة القاسم أن الحروب حين تُقرأ في الكتب تبدو فكرة بعيدة، مجرد حدث سياسي يتحرك في الخرائط ونشرات الأخبار، لكن الأمر يختلف حين تتحول إلى تجربة إنسانية يعيشها الناس في تفاصيل يومهم. وتقول إن لحظة مرور الأصوات في السماء فوق البيوت تغيّر معنى الحرب تماماً، إذ لا تبقى خبراً عابراً بل تتحول إلى إحساس يسكن القلب. وتشير إلى أنها لم تتخيل يوماً أن تكتب عن السماء وهي مخططة بخيوط الدخان أو عن قلب يرتجف حين يمر صوت مفاجئ في الفضاء، غير أن هذه التجربة كشفت لها عمق العلاقة بين الإنسان ووطنه، فهي ليست فكرة مجردة بل شعور حيّ يظهر بوضوح في لحظات القلق. وتوضح أن الكتابة بالنسبة لها وسيلة للتوازن، لذلك تميل إلى الكتابة عن المطر وتفاصيل الحياة اليومية وعن الإيمان الذي يهدئ الروح، لأن الإنسان حين يواجه القلق يبحث عمّا يذكّره بأن الحياة ما زالت مستمرة.
وتؤكد ميره أن الكتابة التي تتجاهل الواقع أو تبالغ في تهويله لا تعكس الحقيقة، لذلك تحاول أن تكتب الحياة كما هي بقلقها وطمأنينتها معاً. وتشير إلى أن الأصوات التي تمر في السماء قد تجعل القلب يرتجف قليلاً، وهو شعور إنساني طبيعي، لكن في المقابل تبقى هناك أشياء ثابتة تمنح الناس الطمأنينة مثل البيوت والمساجد والدعاء والعلاقة العميقة بين الناس. وتضيف أن ما تكتبه ليس خطاباً عاماً بقدر ما هو مشاهد صغيرة من الحياة اليومية، لأن هذه التفاصيل البسيطة تمنح الناس شعور الاستمرار. وترى أن الكلمة الصادقة تستطيع أن تهدئ القلوب من دون أن تتجاهل الحقيقة، وربما هذا هو المعنى الحقيقي للطمأنينة: أن يرى الإنسان واقعه بوضوح من دون أن يفقد ثقته بالحياة.
وتشير الفنانه إلى أن دور الفن في أوقات التوتر يتجاوز البعد الجمالي ليصبح وسيلة للحفاظ على المعنى الإنساني وسط ضجيج الأحداث. وترى أن الكاتب يستطيع أن يساهم في حماية وعي المجتمع حين يكتب بصدق ويبتعد عن الشائعات ويعيد ترتيب المعنى في زمن تختلط فيه الروايات. وتوضح أن تجربتها تتقاطع بين الشعر والفن التشكيلي؛ فالكلمة تمنحها القدرة على توثيق اللحظة الإنسانية، بينما تمنحها اللوحة مساحة أخرى للتعبير عن الشعور نفسه عبر اللون والضوء. وتضيف أن الفنان قد لا يقف في الخطوط الأمامية للحرب، لكنه يقف في موقع لا يقل أهمية، وهو موقع الذاكرة؛ المكان الذي يذكّر الناس بأن الأوطان ليست حدوداً وجغرافيا فحسب، بل ثقافة وجمال ووجدان، وأن الحفاظ على هذا المعنى في أوقات التحدي هو جزء من الدفاع عن الوطن.