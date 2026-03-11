بين دوي الانفجار ورائحة القهوة: "فيرمونت النخلة" يستعيد نبضه بعد أسبوع من اعتداء المسيرة الإيرانية

بعد أكثر من أسبوع من اندلاع حريق في جزء من فندق فيرمونت الفاخر في النخلة، استمر العمل كالمعتاد، مع توافد الزوار إلى بهو الفندق.

زارت صحيفة الخليج تايمز الفندق ووجدت أن بعض بقايا الحادث لا تزال مرئية بينما كان الضيوف يدخلون ويخرجون من البهو.

في الطابق السفلي داخل مطبخ فلو الذي يقدم بوفيه، ساد حديث وضحك صاخب من مجموعة جالسة على إحدى طاولات الطعام.

تعرض موقف سيارات في فندق فيرمونت في نخلة جميرا لضربة من حطام متساقط في 28 فبراير، وهو اليوم الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حملة قصفهما ضد إيران، التي ردت منذ ذلك الحين على دول الخليج لما تدعيه من استهداف قواعد أمريكية في المنطقة.

أصيب أربعة أشخاص

أصيب أربعة أشخاص وتم نقلهم بسرعة إلى منشأة طبية قريبة، حسبما أكد فندق فيرمونت النخلة في بيان لصحيفة الخليج تايمز يوم الثلاثاء. وقالت سلطات دبي إن فرق الاستجابة للطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث واحتوت الحريق.

إنذار في الصالون

جاءت مي، التي طلبت عدم استخدام اسمها الكامل، إلى الفندق بعد أيام قليلة من الحادث لروتينها المعتاد في الصالون. استمرت الإنذارات في الانطلاق على هاتفها بينما كانت تصفف شعرها، وعلى الرغم من شعورها بالقلق في البداية، إلا أنها واصلت يومها.

“كنت هنا (في فيرمونت) عندما انطلق الإنذار بينما كنت أصفف شعري. لذا، نعم، لفترة وجيزة، كنت قلقة، لأنني كنت في مبنى شاهق، وقد تعرض للضرب، لكنني لست قلقة جداً،” قالت.

تعيش في الصفوح، على بعد حوالي 15 دقيقة بالسيارة من النخلة، وقالت إنها سمعت دوي انفجار عالٍ في اليوم الذي تعرض فيه فيرمونت للضرب، على الرغم من أنها لم تستطع تحديد ما إذا كان ذلك هو نفس الانفجار.

على الرغم من أن الردهة كانت هادئة وفارغة يوم الثلاثاء، باستثناء عدد قليل من الأزواج الجالسين على الكراسي الفخمة أو الضيف الغريب الذي يتجول حول مكتب الاستقبال، قالت مي إن الفندق ظل مشغولاً في كل مرة جاءت لزيارته في الأسبوع الماضي. “كان الأمر جيدًا. عدت وشعرت وكأن كل شيء طبيعي. كان الفندق مشغولاً،” قالت.

العمل كالمعتاد

تلتقي إينا نوسوفا بانتظام مع العملاء في فيرمونت لعملها في مجال المجوهرات. في اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، كانت في مول الإمارات مع عائلتها. قالت المغتربة الروسية إنه بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى منزلها في النخلة، كانت السلطات قد أزالت بالفعل أي أضرار كبيرة.

قالت إنها وعائلتها لم يشعروا بأي ذعر، ولم يمنعها ذلك من العودة في صباح اليوم التالي لاجتماع عمل. “هنا أشعر بالأمان، وقد أقمنا في هذا الفندق عدة مرات حتى خلال كوفيد. أقمنا هنا، واجتماعاتي هنا، ولدينا عضويات هنا،” أضافت.

“حتى بعد ثلاثة أيام عدنا مرة أخرى مع عائلتي لأننا نتناول الإفطار هنا في كل مرة،” قالت مازحة، مضيفة أن عصيدة بوفيه الإفطار تجعلها تعود.

مجموعة أكور، التي تدير فيرمونت، منحت الضيوف المتأثرين مباشرة بالوضع الحالي سياسة إلغاء وتعديل مرنة. قال دنكان أورورك، الرئيس التنفيذي لقسم الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في أكور، إن الفندق لا يزال يعمل بكامل طاقته وسيواصلون مراقبة الوضع عن كثب، مضيفًا “أن سلامة ورفاهية ضيوفنا وأعضاء فريقنا تظل أولويتنا القصوى.”