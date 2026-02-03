بين حلم "شنغن" وهدوء المنطقة..مسافرو الإمارات يرفعون شعار "التريث الذكي"

كان محمد حسام، مسؤول مبيعات في شركة عقارية بدبي، يخطط لرحلة صيفية إلى أوروبا مع عائلته، بعد أن طلب أطفاله مرارًا زيارة باريس ورؤية برج إيفل. وقد بدأ في التحقق من الرحلات الجوية ومقارنة أسعار الفنادق والتحدث مع وكيل سفر حول موعد تأشيرة شنغن.

ومع ذلك، قرر حسام تعليق خططه والانتظار لمزيد من الوضوح قبل الحجز. قال: “الأطفال متحمسون وما زالوا يتحدثون عن الرحلة، ولكن كعائلة، نريد أن نكون حذرين.” وأضاف: “لا نريد التسرع ثم القلق لاحقًا. بمجرد أن يصبح الوضع أكثر وضوحًا، سنؤكد خططنا.”

وقال إن العائلة تواصل الاستعدادات للحصول على التأشيرة حتى لا تفوت مواعيد المقابلات، لكنها تفضل تأجيل حجز الرحلات الجوية والفنادق حتى يشعر بمزيد من الثقة.

قال وكلاء السفر في الإمارات إن وضع حسام أصبح شائعًا بين بعض المقيمين.

قال مير وسيم راجا، مدير الخدمات السياحية الدولية، إن بعض المسافرين يختارون الانتظار قبل تأكيد خططهم. وقال: “بعض المقيمين ينتظرون صورة أوضح لما سيحدث في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالوضع بين الولايات المتحدة وإيران.”

“عدد قليل من عملائنا أوقفوا خطط سفرهم مؤقتًا. ومع ذلك، مع التحديثات الأخيرة حول المحادثات، يشعر الناس بمزيد من الأمل في السلام وبدأوا ببطء في الاستفسار مرة أخرى.”

في أحدث التطورات الدبلوماسية، تستعد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع بهدف تخفيف التوترات وتجنب صراع أوسع. ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولون من الجانبين في اسطنبول لمناقشة اتفاق نووي محتمل، بمشاركة شركاء إقليميين من دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر.

على الرغم من عدم اليقين، لم يتوقف التخطيط للسفر بالكامل. قال الوكلاء إن العديد من المقيمين يواصلون تقديم طلبات التأشيرة، خاصة لأوروبا، حيث أن مواعيد المقابلات محدودة.

قال سوبير ثيكيبوراثفالابيل، المدير الأول في وايزفوكس للسياحة، إن المسافرين يتفهمون الضغط المحيط بتأشيرات شنغن. وقال: “لا يزال الناس يقدمون طلبات التأشيرة ويخططون لعطلاتهم. الحصول على تأشيرة شنغن للصيف صعب بالفعل،”.

“يعرف المسافرون أنهم إذا فاتهم مواعيدهم الآن، فقد لا يحصلون على فرصة أخرى. وإذا حدث ذلك، فإن عطلاتهم الصيفية ستكون قد انتهت تقريباً. لهذا السبب يخطط الكثيرون مسبقاً بدلاً من الانتظار طويلاً.”

وقال الوكلاء أيضاً إنه لم يكن هناك ذعر أو إلغاءات واسعة النطاق حتى الآن، لكن الحذر واضح للعيان.

قال بافان بوجاري، مستشار سفر في Luxury Travels، إن مخاوف الصراع لم يكن لها تأثير كبير بعد. “لا يوجد ذعر ولا تسرع في إلغاء الرحلات،” قال. “لكن الناس ينتظرون الوضوح قبل تأكيد الحجوزات. لا يزال السفر الصيفي قيد المناقشة، على الرغم من أن بعض العائلات حذرة وتريد التأكد قبل المضي قدماً.”