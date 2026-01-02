بين جرس المدرسة وأذان الجمعة.. 30 دقيقة تعيد صياغة روتين الأسر في دبي

بالنسبة للعديد من العائلات في جميع أنحاء الإمارات، لطالما كانت أيام الجمعة عملية موازنة دقيقة؛ حيث تُحشر مكالمات العمل بين مواعيد اصطحاب الأطفال من المدرسة، وتوقيتات المساجد، ووجود الأشقاء الصغار في المنزل، والأمل في بدء مبكر لعطلة نهاية الأسبوع.

الآن، حتى التغيير بمقدار 30 دقيقة يجعل أولياء الأمور يعيدون التفكير في روتينهم الحالي.

فقد أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في وقت سابق أنه اعتباراً من 9 يناير 2026، ستنهي جميع المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة العاملة داخل المدارس الخاصة في دبي اليوم الدراسي في موعد لا يتجاوز الساعة 11:30 صباحاً أيام الجمعة. كما بدأت المدارس الفردية الآن في إرسال تعاميم لإبلاغ أولياء الأمور بالأمر نفسه.

يأتي هذا القرار في أعقاب التعديل الوطني لموعد صلاة الجمعة لتكون في الساعة 12:45 ظهراً، وهو ما بدأ تطبيقه من اليوم، كما أكدت مسبقاً الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وبينما تم تصميم هذه الخطوة لمواءمة الجداول المدرسية مع توقيت الصلاة، يقول أولياء الأمور إن التأثير العملي يمتد إلى ما هو أبعد من الفصول الدراسية؛ ليصل إلى الطرق المزدحمة بحركة المرور، وتوقعات جهات العمل، وترتيبات رعاية الأطفال قبل وقت الغداء. بالنسبة لبعض العائلات، تكمن نقطة الضغط في النافذة الزمنية الضيقة بين صرف الطلاب من المدارس وبدء الصلاة في المساجد.

ما بين بوابات المدارس وأبواب المساجد

تخشى "أمي رشيد"، وهي أم لطفلين، أن يتحول تداخل حافلات المدارس مع حركة المرور المتجهة للصلاة أيام الجمعة إلى معركة شاقة. وقالت: "يذهب ابني البالغ من العمر 10 سنوات إلى المسجد لأداء الصلاة، وسيكون هذا الجدول الجديد تحدياً. سيعود من المدرسة في الساعة 12:30 ظهراً، وسيكون أمامه نافذة مدتها 15 دقيقة فقط للوصول إلى المسجد لصلاة الساعة 12:45 ظهراً. أخشى أنه مع وجود الحافلات المدرسية على الطرق في نفس وقت حركة المرور المتجهة للصلاة، سيتداخل كل شيء، مما يؤدي إلى زيادة الازدحام في الشوارع".

وتكررت مخاوف مماثلة لدى "مها عبد الرحمن"، وهي مغتربة مصرية تعيش في منطقة "ذا جرينز"، والتي تقول إن اصطحاب الأطفال أيام الجمعة كان صعباً بالفعل حتى قبل التغيير. وتخشى أن يؤدي الانصراف المبكر إلى تكثيف الاختناقات المرورية حول المدارس وزيادة الضغط على الأبناء الأكبر سناً الذين يحتاجون للعودة إلى المنزل ثم التوجه للمسجد.

وقالت: "في السابق، عندما كان الدوام ينتهي في الساعة 12 ظهراً، كان من الصعب إدارة عملية اصطحاب الأطفال يوم الجمعة. الآن، مع تقديم موعد الانصراف إلى 11:30 صباحاً، أخشى أن تصبح حركة المرور فوضوية ما لم تتم إدارتها بكفاءة. الكثير من الناس يقومون أيضاً بالوقوف المزدوج حول مناطق المدارس والمساجد، مما يجعل الطريق العادي أضيق. أنا قلقة بشأن كيفية وصول ابني البالغ من العمر 15 عاماً إلى المنزل في الوقت المحدد، وتبديل ملابسه، ثم الوصول للمسجد. ومع استمرار يوم العمل في الإمارات حتى بعد الظهر، نجد أنفسنا عالقين بين الجداول المدرسية وتوقعات أصحاب العمل. يبدو الأمر وكأنه لغز لوجستي آخر، لكننا نأمل أن يتيسر الأمر".

عندما تصنع المرونة كل الفرق

ومع ذلك، لا يرى جميع أولياء الأمور أن هذا التحول معرقل. فبالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بترتيبات عمل مرنة أو دعم في المنزل، يُنظر إلى الانتهاء المبكر على أنه أمر يمكن إدارته، بل ومفيد أيضاً.

وقالت "شون كين شون لا ثا"، وهي مغتربة من ميانمار، إن التعديل يتطلب فقط تغييرات طفيفة في روتين عائلتها: "الانصراف المبكر في الساعة 11:30 لا يؤثر عليّ لأن عملي مرن لذا يمكنني التكيف. التغييرات المطلوبة طفيفة فقط لاصطحاب ابنتي مبكراً. لذا يظل الروتين العام مستقراً. أنا مرتاحة للتغيير إذا حصلت ابنتي على وقت للراحة مما يدعم عافيتها وتركيزها. كما أنني أفضل التعلم الحضوري على التعلم عن بعد لذا ليس لدي مشكلة".

وشاركها الرأي المغترب الفلبيني "بن ليبيج"، الذي يرى أن الوصول المبكر للمنزل يتناسب تماماً مع الحياة العائلية، حيث تُخصص أيام الجمعة بالفعل لقضاء الوقت معاً بعد العمل. وقال: "تغيير التوقيت يوم الجمعة هو تغيير مرحب به بالنسبة لنا. وصول ابنتي البالغة من العمر 16 عاماً إلى المنزل من المدرسة مبكراً لا يؤثر علينا سلباً ولا نحتاج لتغيير روتيننا الحالي، بل في الواقع هو أمر جيد لأن لديها مزيداً من الوقت للدراسة وإنهاء مهامها المدرسية. عادة ما يبدأ وقتنا العائلي أيام الجمعة بعد العمل. وإذا انتهى بهم الأمر إلى الحصول على حصص دراسية عن بعد يوم الجمعة، فسيكون ذلك أفضل لنا لأن ابنتي ستحصل حينها على مزيد من الوقت للدراسة الذاتية. نحن نقدر كل ما تفعله حكومة الإمارات لضمان أن توقيتات المدارس تسهل احتياجات العائلات هنا".

محادثات وشيكة مع أصحاب العمل

ويرى آخرون، وخاصة الأسر التي يعمل فيها كلا الوالدين، أن اليوم الدراسي القصير يثير تساؤلات أكبر حول ما إذا كانت أيام الجمعة لا تزال أياماً دراسية ذات جدوى على الإطلاق.

وتعترف المغتربة الأمريكية "ناتاليا ميراندا" بأنها شعرت بالقلق عندما سمعت بالجدول المعدل، وقالت: "يبدو من الجنون أن يكون هناك مدرسة لمدة ثلاث إلى أربع ساعات فقط. عند هذه النقطة، أشعر تقريباً أنه يجب عليهم منح الأطفال إجازة لأن الطلاب لا يمكنهم فعل الكثير على أي حال. مع عملنا نحن الاثنين بدوام كامل، تتطلب أيام الجمعة بالفعل توازناً صعباً؛ إما العمل من المنزل أو محاولة العودة مبكراً، لكن واقعياً، لا يوجد مكان عمل يسمح لك بالمغادرة في وقت مبكر كهذا. الآن يتعلق الأمر بتنظيم مواعيد للعب الأطفال في الفترة الفاصلة ثم إيصال ابني إلى أنشطته في المساء. هناك فترة زمنية أطول يجب ملؤها، ولا يمكنني بالضبط أن أطلب موعداً للعب لمدة سبع ساعات".

وبينما تقدر ميراندا القصد من وراء مواءمة الجداول المدرسية، تعتقد أن التنفيذ كان يمكن أن يكون أكثر سلاسة، كما استبعدت التعلم عبر الإنترنت كبديل واقعي للأطفال الصغار، وقالت: "عادة ما تكون أيام الجمعة هي الأيام التي تعقد فيها المدارس التجمعات الصباحية وتصدر إعلانات مهمة، أو حتى تقيم أياماً رياضية وأنشطة مدرسية شاملة. لا أعتقد أن الإنترنت يعمل بشكل جيد مع أطفال المرحلة الابتدائية. سأجري تلك المحادثة مع مكتبي قريباً؛ فهم يعرفون أن القواعد تتغير، لكن لا يمكن للجميع أخذ إجازة أيام الجمعة. سيتعين علينا إيجاد حل".

أما بالنسبة لبعض المقيمين القدامى، فإن التغيير يبدو أقل تطلباً. "نوار محمود"، وهي مقيمة في دبي منذ 10 سنوات ومغتربة سورية وأم لطفلين، تشير إلى أن طفليها كانا ينصرفان بالفعل في الساعة 11:45 صباحاً، مما يجعل التوقيت الجديد أبكر بـ 15 دقيقة فقط. وقالت: "يذهبون بحماس أيام الجمعة لأنهم يعرفون أنه يوم قصير ومخصص للمتعة في الغالب. يمكن لزوجي أو المربية أو أنا القيام باصطحابهم، ونحن نعيش بالقرب من المدرسة بما يكفي للمشي. التعلم الحضوري والتفاعل الاجتماعي أفضل بكثير من تحديق الأطفال في الشاشة".

وبينما تقر نوار بأن حركة المرور تظل مصدر قلق يوم الجمعة، فإنها تعتقد أن توفر المساجد في جميع أنحاء دبي يقلل الضغط على الطلاب الأكبر سناً الذين يسرعون للصلاة، وقالت: "هناك الكثير من المساجد في المنطقة الواحدة في دبي، لذا لا ينبغي أن يمثل الوصول إلى أحدها بحلول الساعة 12:45 ظهراً مشكلة".

