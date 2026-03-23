بين تقلبات الجو واليقظة الأمنية.. الإمارات تطمئن سكانها: "إنه الرعد فقط"

أفاد سكان الإمارات عن سماع رعد متواصل وأصوات عالية ورؤية برق منذ الساعات الأولى من يوم الاثنين، مع هطول أمطار غزيرة تؤثر على أجزاء من البلاد. وقد طمأنت السلطات الجمهور منذ ذلك الحين بأن الأصوات مرتبطة بالطقس غير المستقر في الإمارات والنشاط الطبيعي خلال هذه الظروف.

أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) توضيحًا بأن الأصوات المسموعة تتوافق مع الظروف الجوية الحالية، بما في ذلك الرعد، وشددت على أن مثل هذه الضوضاء هي “طبيعية ومتوقعة” في هذه الظروف.

وشددت الهيئة على أنه في حال وجود أي تهديد حقيقي، سيتم إصدار تحذيرات فورًا عبر نظام الإنذار المبكر الوطني لضمان سلامة الجمهور. يأتي هذا التأكيد في الوقت الذي يسمع فيه السكان أصوات انفجارات عالية عندما تعترض الدفاعات الجوية للبلاد تهديدات جوية إيرانية على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة.

حثت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) الجمهور على الاعتماد فقط على المعلومات الموثوقة من المصادر الرسمية والامتناع عن تداول الأخبار الكاذبة.

ظروف جوية غير مستقرة

من المتوقع أن تؤثر الأمطار على أجزاء مختلفة من الإمارات خلال الأيام القادمة، وتنتقل عبر المناطق، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM). يأتي هذا بعد عطلة نهاية أسبوع ممطرة جلبت الأمطار والرعد والرياح القوية إلى عدة أجزاء من الإمارات.

ستتميز الظروف الجوية بتطور السحب الركامية، مما يجلب زخات متقطعة متفاوتة الشدة عبر المنطقة. من المتوقع أن تخف نوبات الأمطار الصباحية مؤقتًا، ولكن من المتوقع تجدد نشاط الأمطار بحلول منتصف النهار، مع تحرك الأنظمة من الخليج العربي لتؤثر على مناطق من أبوظبي وصولاً إلى شمال دبي.

قد تصبح بعض هذه الزخات غزيرة ورعدية في بعض الأحيان قبل أن تنتقل تدريجياً غرباً في المساء. من المتوقع أن تكون ظروف الرياح متغيرة، مع سرعات تصل إلى 50 كم/ساعة في بعض المناطق. قد تولد هذه الرياح أيضًا ضبابًا ترابيًا، مما يقلل من الرؤية الأفقية عبر شبكات الطرق والمناطق المفتوحة. من المتوقع أن تظل ظروف البحر في الخليج العربي وبحر عمان خفيفة إلى معتدلة، على الرغم من أن السلطات نصحت بالحذر.