بين الـ 4 فجراً وعصراً: حكاية سكان دبي مع سلال التسوق الذكية

من سلال البقالة الضخمة قبيل الإفطار إلى الطفرة المفاجئة في طلبات الوجبات الخفيفة عند الساعة الرابعة فجراً؛ تتخذ عادات التسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء الإمارات إيقاعاً مختلفاً تماماً خلال شهر رمضان.

تقول منصات التوصيل إن الشهر الفضيل ليس فقط أحد أكثر فتراتهم ازدحاماً وتعقيداً، بل هو أيضاً الأكثر تطلباً من الناحية التشغيلية، حيث يتحول الطلب بناءً على ساعات الصيام.

صرح متحدث باسم شركة "كريم" قائلاً: "اليوم يعيد هيكلة نفسه حول الإفطار والسحور. ما نلاحظه باستمرار هو أن ذروة الطلب المسائية تتقدم بضع ساعات عن المعتاد".

وخلال شهر رمضان، ينتقل الزحام المعتاد لوجبة العشاء إلى وقت أبكر؛ فبدلاً من بلوغ الذروة بين الساعة 7 و8 مساءً، تبدأ الطلبات في الارتفاع بين الساعة 4 و5 عصراً، بينما تضرب الفترة الأكثر كثافة قبيل غروب الشمس مباشرة، بين الساعة 5 و6 مساءً. وأوضح المتحدث أن هذه النافذة الزمنية هي الوقت الذي تقوم فيه العائلات بشراء البقالة في اللحظات الأخيرة وتخزين الاحتياجات قبل كسر صيامهم.

بدأ رمضان هذا العام في 18 فبراير، وسرعان ما لاحظت المنصات عودة الأنماط المعتادة للظهور.

سلال تسوق أكبر

أحد التحولات الواضحة هو حجم وهيكل الطلبات. وقالت "يمنى أشرف خلف"، اختصاصية العلاقات العامة والاتصالات في "نون" (noon)، إن العملاء يميلون إلى التخطيط بعناية أكبر خلال رمضان.

وأضافت: "يخطط العملاء بشكل أكبر، حيث تزداد أحجام السلال (كمية المشتريات)، ونرى عدداً أقل من مشتريات الاندفاع العفوية مقارنة ببقية العام. يضع الناس طلبات البقالة في اللحظات الأخيرة أو يحصلون على وجبات سريعة عبر خدمة (noon minutes)، لذا تشهد هذه الفترات أعلى الارتفاعات في الطلبات طوال الشهر".

وتشكل البقالة والمستلزمات اليومية الحصة الأكبر من الطلبات، مدفوعة بالطهي المنزلي وإعداد السحور، بينما تظل الوجبات الجاهزة والمشروبات شائعة، خاصة مع اقتراب موعد الإفطار.

وأكدت "كريم" هذا التوجه قائلة: "فترة ما قبل الإفطار، بين الساعة 3 و5 عصراً، هي الوقت الذي نشهد فيه أعلى نمو في الطلبات وأكبر أحجام للسلال، حيث يستعد الناس للإفطار ويشترون المزيد دفعة واحدة".

طفرة الرابعة فجراً

رغم ازدحام المساء، إلا أن الزحام لا ينتهي بعد العشاء. فالطلب في وقت متأخر من الليل، خاصة بعد صلاة التراويح، يمكن أن ينافس أحجام الطلبات في أول المساء.

وقالت يمنى: "نافذة ما بعد التراويح والسحور غالباً ما تضاهي نشاط أول المساء. إن التجارة في رمضان تعمل حقاً وفق ساعة مختلفة".

وفي "كريم"، تبرز فترتان رئيستان: طفرة ما قبل الإفطار بين 5 و6 مساءً، وقفزة أخرى في حوالي الساعة 4 فجراً من أجل السحور.

وأشار المتحدث إلى أن "السحور يعكس سلوكاً مختلفاً تماماً؛ فهو أخف، ويركز أكثر على الوجبات الخفيفة، بسلال أصغر حجماً ولكن بحجم طلبات كبير في تلك الساعة. لذا، يزداد تكرار الطلب بشكل عام، لكن حجم المشتريات يبلغ ذروته في نافذة ما قبل الإفطار". ولمواجهة هذا الطلب، قدمت "كريم" قسماً مخصصاً للسحور لمساعدة العملاء على العثور على ما يحتاجون إليه بسرعة.

تخطيط دقيق

للتعامل مع هذا الارتفاع، تبدأ المنصات الاستعداد قبل أسابيع. وقال متحدث "كريم": "رمضان هو أحد أكثر فتراتنا تعقيداً من الناحية التشغيلية، لذا نستخدم البيانات التاريخية لتحديد متى وأين سيرتفع الطلب بالضبط". كما قدمت "كريم" ميزة "جدولة الطلبات" لمساعدة العملاء على التخطيط للإفطار مسبقاً، مما يمنح المطاعم والسائقين رؤية أفضل.

وفي "نون"، تعد سلامة السائقين جزءاً من الخطة أيضاً. وقالت يمنى: "نقوم بتجهيز عدد إضافي من السائقين في وقت مبكر، ولكن بمجرد أن تبدأ الشمس في المغيب، نقوم بإبطاء الطلبات الواردة حتى يتمكن سائقونا من التوقف، والتقاط أنفاسهم، وكسر صيامهم". وأضافت: "توصيل الوجبة أمر رائع، لكن عودة فريقنا إلى منازلهم بسلام هي الأولوية".

نهاية قوية

من المثير للاهتمام أن الفترة الأكثر ازدحاماً قد لا تكون الأسبوع الأول من رمضان. ووفقاً ليمنى، فإن العمل سيزداد ضغطاً مع تقدم الشهر: "ما يفاجئ معظم الناس هو أن الأسبوع الأخير من رمضان يكون في الواقع أقوى من الأول. ومع اقتراب العيد، يصبح العملاء أكثر قصداً في الشراء، حيث يشترون الهدايا، ويجددون ملابسهم، ويستعدون للتجمعات".

وفي الوقت نفسه، لاحظت "كريم" أن من بين أكثر السلع الرمضانية طلباً على منصتها هذا الموسم هي الموز، والمياه المعبأة، والخيار، والتوت الأزرق — وهي مستلزمات بسيطة تعكس تركيز الشهر على التحضير والتغذية والروتين.