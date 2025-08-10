بين المقاهي المزدحمة ودروس الرفاهية: العطلة تبدأ باكراً في صيف الإمارات

بدءًا من تحضير مكعبات الثلج للقهوة الباردة، إلى ترتيب مكونات السلطة بعناية، تتحول هذه الأفعال البسيطة إلى طقوس من البهجة. وبالنسبة لكثيرين في الإمارات، فإن فن الاستمتاع بالصيف لا يكمن في الهروب منه، بل في احتضانه، خطوة thoughtful مدروسة تلو الأخرى.

"يبقينا متصلين ومنتعشين"

تقول آنا فرنانديز، وهي مقيمة هندية في الإمارات: "ولدت أمي ونشأت في الإمارات، بينما انتقل والدي إلى هنا حوالي عام 1966، لذا فهما يعرفان جيدًا صيف الإمارات. وجدنا إيقاعنا مع عطلة نهاية الأسبوع المبكرة، فهي تضيف إشراقة حقيقية لخططنا. بما أن والديّ يحصلان على نصف يوم عمل يوم الجمعة، فإننا نبدأ العطلة مبكرًا. نخطط عادة خلال الأسبوع، سواء لمتابعة إصدار فيلم بوليوودي جديد أو شيء جديد على نتفليكس. حتى في الصيف، نحافظ على نشاطنا بالمشي المسائي مع كلبنا (أندي)، أو بألعاب لوحية عائلية، أو باستراحات قصيرة صديقة للحيوانات الأليفة في دبي. هذا يبقينا متصلين، منتعشين، ومستعدين للأسبوع المقبل".

فيلجو غونزاليس، فلبينية تبلغ من العمر 33 عامًا وعاشت في دبي لعقد من الزمن، تقول إن عطلة نهاية الأسبوع المبكرة تساعدها على البقاء منتعشة خلال الصيف: "أحب الإجازات القصيرة، وجلسات السبا، وليالي الكاراوكي مع الأصدقاء. إنها طريقتي للبقاء منتعشة وإعادة شحن طاقتي ذهنيًا في الأماكن المغلقة. حتى بضع ساعات من وقت هادئ مخطط له خلال الأسبوع، أبدأها من يوم الثلاثاء، تحدث فارقًا كبيرًا."