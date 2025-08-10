بين المقاهي المزدحمة ودروس الرفاهية: العطلة تبدأ باكراً في صيف الإمارات

يقول عمر عبد الخالق، فنان سوداني: "بعد أكثر من 25 عامًا في الإمارات، أصبحت أتعامل مع يوم الخميس على أنه بداية خفيفة لعطلة نهاية الأسبوع. أخرج للمشي للاسترخاء، أخطط لمهام صغيرة لنهاية الأسبوع، أرتب وجبات الطعام، وأمضي وقتًا مع العائلة لأنتقل تدريجيًا إلى إيقاع أبطأ".
ويضيف: "في الصيف، أستكشف مقاهي داخلية جديدة لتغيير الأجواء. أبدأ التخطيط لعطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من يوم الأربعاء، فهذا يحفزني على أن أكون أكثر نشاطًا في عملي. أحيانًا أشاهد أفلامًا وأحتفظ بقائمة طويلة لأحمل منها ما أريد ضمن قائمة أمنياتي لعطلة نهاية الأسبوع. كما أنني أخصص ساعات لانقطاعي عن الأجهزة الرقمية، وهي أشياء صغيرة تساعدني على إعادة شحن طاقتي قبل أن تبدأ العطلة فعليًا."
بدءًا من تحضير مكعبات الثلج للقهوة الباردة، إلى ترتيب مكونات السلطة بعناية، تتحول هذه الأفعال البسيطة إلى طقوس من البهجة. وبالنسبة لكثيرين في الإمارات، فإن فن الاستمتاع بالصيف لا يكمن في الهروب منه، بل في احتضانه، خطوة thoughtful مدروسة تلو الأخرى.
"يبقينا متصلين ومنتعشين"
تقول آنا فرنانديز، وهي مقيمة هندية في الإمارات: "ولدت أمي ونشأت في الإمارات، بينما انتقل والدي إلى هنا حوالي عام 1966، لذا فهما يعرفان جيدًا صيف الإمارات. وجدنا إيقاعنا مع عطلة نهاية الأسبوع المبكرة، فهي تضيف إشراقة حقيقية لخططنا. بما أن والديّ يحصلان على نصف يوم عمل يوم الجمعة، فإننا نبدأ العطلة مبكرًا. نخطط عادة خلال الأسبوع، سواء لمتابعة إصدار فيلم بوليوودي جديد أو شيء جديد على نتفليكس. حتى في الصيف، نحافظ على نشاطنا بالمشي المسائي مع كلبنا (أندي)، أو بألعاب لوحية عائلية، أو باستراحات قصيرة صديقة للحيوانات الأليفة في دبي. هذا يبقينا متصلين، منتعشين، ومستعدين للأسبوع المقبل".
فيلجو غونزاليس، فلبينية تبلغ من العمر 33 عامًا وعاشت في دبي لعقد من الزمن، تقول إن عطلة نهاية الأسبوع المبكرة تساعدها على البقاء منتعشة خلال الصيف: "أحب الإجازات القصيرة، وجلسات السبا، وليالي الكاراوكي مع الأصدقاء. إنها طريقتي للبقاء منتعشة وإعادة شحن طاقتي ذهنيًا في الأماكن المغلقة. حتى بضع ساعات من وقت هادئ مخطط له خلال الأسبوع، أبدأها من يوم الثلاثاء، تحدث فارقًا كبيرًا."
مع ذروة الصيف في جميع أنحاء الإمارات، بدأ عدد متزايد من سكان دبي بالدخول في أجواء عطلة نهاية الأسبوع قبل يوم الجمعة بكثير. ومع تجاوز درجات الحرارة حاجز 45 مئوية، يقوم كثيرون بتعديل جداول أعمالهم.
استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع، يبدأون في إنهاء مهام العمل في وقت مبكر، والتحول إلى خطط اجتماعية وصحية بحلول مساء الخميس، وإعادة تعريف شعور عطلة نهاية الأسبوع.
من المقاهي المزدحمة مساء الخميس، إلى دروس العافية التي تُحجز بالكامل قبل غروب الشمس، يشير هذا الاتجاه إلى تحوّل جماعي في السلوك. حتى الشركات بدأت تتكيف، حيث تدعم بعض مكاتب العمل المرنة والوكالات مفهوم "الجمعة الخفيفة" بهدوء، من خلال السماح بأنظمة عمل هجينة أو نصف يوم، استجابة لرفاه الموظفين.
ثقافة "العطلة المبكرة"
يقول مانيت سينغ، معالج نفسي ومستشار للصحة النفسية في مركز "كياني ويلنيس": إن ثقافة "العطلة المبكرة" المتنامية في الإمارات ليست مجرد تحول اجتماعي، بل هي انعكاس للطريقة التي نتأقلم بها نفسيًا مع الضغط البيئي. ووفقًا لـ نظرية الدافع الزمني، فإن حافزنا يزداد حين يبدو أن المكافأة أقرب وأكثر معنى من الناحية العاطفية. وفي ذروة حرارة دبي، فإن فكرة الانتظار حتى الجمعة أو السبت للاسترخاء تبدو أقل إرضاءً. لذلك، يبدأ الناس في "تحميل الفرح مقدمًا" عبر اقتناص لحظات صغيرة من الراحة، أو التواصل الاجتماعي، أو الوقت الشخصي في وقت أبكر من الأسبوع.
ويضيف: "المثير للاهتمام أن أدمغتنا تطلق الدوبامين — الناقل العصبي المسؤول عن الشعور بالسعادة — قبل المكافأة نفسها، لمجرد الترقب. هذا الإحساس المبكر بالارتياح والسيطرة يصبح ذا قوة خاصة في مناخ قد نشعر فيه بالتقييد. وهناك أيضًا عامل التكيف التلذذي، إذ نتأقلم مع الانزعاج بمرور الوقت، لكننا نظل نتوق للتجديد العاطفي. وتغيير إيقاع الأسبوع يوفّر هذا "إعادة الضبط الصغيرة" التي تحتاجها عقولنا."
ويتابع: "بالنسبة للعائلات، فإن هذا التحول أكثر أهمية. يعيد الآباء ابتكار مساءات الخميس، من ليالي الأفلام، إلى ألعاب الطاولة، والتواصل الواعي كطريقة لبدء إعادة الضبط مبكرًا. ومن منظور نفسي، يرتبط هذا بنظرية التعلق، التي تشير إلى أن القرب العاطفي المنتظم يعزز إحساس الأطفال بالأمان وقدرتهم على التنظيم. وبالنسبة للآباء، فهو يمنحهم شيئًا بالغ القيمة: فرصة التواجد مع العائلة دون ضغط إيقاع عطلة نهاية الأسبوع المعتاد."
في جوهر الأمر، ليست العطلة المبكرة رفاهية، بل هي شكل من أشكال إعادة المعايرة العاطفية. إنها الطريقة التي يبني بها الأفراد والعائلات في الإمارات جيوبًا صغيرة من السيطرة، والتواصل، والراحة في موسم يتطلب في الغالب قدرًا كبيرًا من الصمود.
ومع وصول حرارة الصيف في الإمارات إلى ذروتها، تُعد ثقافة العطلة المبكرة هذه تذكيرًا قويًا بأن الازدهار في الحياة أحيانًا يعني التباطؤ في وقت أبكر، وإعادة الاتصال بما يهمك، واحتضان الموسم بطريقتك الخاصة.