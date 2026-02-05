بين القمة والقاع.. بوصلة المستثمر الإماراتي في سوق الذهب المتقلب

وفقًا لمايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في Pepperstone، من الصعب، وربما من غير المعقول، أن ننسب جزءًا كبيرًا من الارتفاع الأخير في أسعار الذهب’ إلى هذه العوامل وحدها، حيث أن الارتداد كان ميكانيكيًا أكثر من أي شيء آخر، على الرغم من أن الطلب المستمر على الملاذ الآمن لا يزال جزءًا أساسيًا من الحالة الأساسية الصعودية.