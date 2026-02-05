بين القمة والقاع.. بوصلة المستثمر الإماراتي في سوق الذهب المتقلب

شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة في الأسابيع القليلة الماضية بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على مكانة المعدن الثمين كملاذ آمن.
لقد أدت الديناميكيات سريعة التغير في العلاقات الأمريكية الإيرانية إلى إحداث تموجات في السوق، حيث انخفض الذهب، في بعض الأيام، بأكثر من تسعة بالمائة ليضعه على مسار أشد انخفاض منذ عام 1983، ثم، في أيام أخرى، يسجل أكبر مكاسب يومية منذ عام 2008.
وصلت الأسعار إلى أكثر من 5500 دولار للأوقية ثم انخفضت إلى أقل من 4700 دولار في غضون أيام. وانخفضت أسعار الذهب في دبي بمقدار 100 درهم للجرام في غضون أيام قليلة، مما يعكس الأوقات شديدة التقلب للأسواق.
مساء الأربعاء، كان الذهب يتداول عند 5061 دولارًا للأوقية، مرتفعًا بنسبة 3.1 بالمائة. وفي دبي، كان الذهب عيار 24 قيراطًا و 22 قيراطًا يُباع بسعر 609 دراهم و 563.75 درهمًا للجرام على التوالي.
انخفض الذهب عندما ظهرت أنباء عن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الأسعار انتعشت بعد أن أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في بحر العرب، مما دفع المستثمرين إلى الاندفاع نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.
قال جورج بافيل، المدير العام لشركة Naga.com الشرق الأوسط، إن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إيجابية للمعدن الأصفر لأنها تغذي المخاوف الجيوسياسية.
ومع ذلك، يؤكد أن المحادثات المخطط لها بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تساعد في تقليل مخاوف المستثمرين' وتضع ضغطًا على سوق الذهب، على الرغم من أن التقدم لا يزال هشًا وقد يتغير الوضع بسرعة، مما يغذي التقلبات في السوق حيث يعيد المستثمرون تسعير احتمالية التصعيد في منطقة ذات أهمية استراتيجية حرجة.
يضيف بافيل: “عند الاستثمار في الذهب خلال تصاعد التوترات الجيوسياسية، يجب أن تكون ديناميكيات المخاطر والتطورات الجيوسياسية والعوامل الأساسية الأخرى محور التركيز. يتفاعل الذهب عادةً مع التغيرات المفاجئة في مخاطر التصعيد المتصورة. يمكن أن تكون الارتفاعات قصيرة الأجل مدفوعة بطلب التحوط ويمكن أن تتلاشى بسرعة إذا استقرت التوترات أو تحقق تقدم دبلوماسي.”
حذر المحللون من وجود العديد من العوامل الأخرى التي يجب على المستثمرين الانتباه إليها – ليس فقط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران – مثل قرارات أسعار الفائدة ومشتريات البنوك المركزية.
“يتفاعل الذهب مع عوامل أخرى مثل أسعار الفائدة أو طلب البنوك المركزية، والتي يمكن أن تدفع حركة الأسعار أيضًا،” يضيف بافيل.
وفقًا لمايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في Pepperstone، من الصعب، وربما من غير المعقول، أن ننسب جزءًا كبيرًا من الارتفاع الأخير في أسعار الذهب’ إلى هذه العوامل وحدها، حيث أن الارتداد كان ميكانيكيًا أكثر من أي شيء آخر، على الرغم من أن الطلب المستمر على الملاذ الآمن لا يزال جزءًا أساسيًا من الحالة الأساسية الصعودية.
“هذه الحالة، بالمناسبة، لا تزال قوية، ليس فقط وسط مخاطر جيوسياسية مرتفعة، ولكن أيضًا مع استمرار البنوك المركزية في تنويع الاحتياطيات، واستمرار زيادة مخصصات محافظ التجزئة للسبائك. بعبارات بسيطة، ما رأيناه هو أن الأسعار تجاوزت نفسها بكثير، مما أدى إلى إطلاق العنان لزخم كبير في نهاية الأسبوع الماضي،” قال براون.
يقترح جورج بافيل أن يطبق المستثمرون في الإمارات والعالم قواعد إدارة المخاطر للمساعدة في تقليل تأثير التحركات غير المتوقعة في أسعار الذهب.
“يضمن اعتماد تحديد حجم المركز المنضبط أن يعكس التعرض للذهب دوره كأصل ملاذ آمن بدلاً من مركز مضاربة. يساعد استخدام استراتيجية محددة جيدًا في تقليل مخاطر الشراء أو البيع العاطفي في أوقات التقلب. كما أن التنويع عبر الأصول أمر بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تتفاعل الأسواق بشكل مختلف مع نفس المحفزات، مما يقلل من التأثير الكلي على المحفظة،” يقول بافيل.
أخيرًا، يعتقد المدير العام لشركة Naga.com's أن البحث القوي يمكن أن يساعد في التمييز بين الحوادث المؤقتة والتصعيد المستمر، وتأثيرها على السوق.