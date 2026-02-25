بين القباب والمآذن.."أطياف رمضانية" ترسم لوحات ضوء في سماء دبي

بعد الإفطار، بينما تخرج العائلات للتنزه ويتنقل المصلون بين المساجد، تضيء أجزاء من دبي هذا رمضان. في جميع أنحاء المساجد، والسيف، ودبي فستيفال سيتي مول، تحول تركيبات الإسقاط الواجهات إلى عروض مضيئة بلطف تمزج بين الأنماط الإسلامية والخط والألوان.

المبادرة، التي تحمل عنوان أطياف رمضانية، تستمر حتى 22 مارس، مع عروض مرئية ليلياً بين الساعة 7 مساءً و 2 صباحاً.

تشكل ثمانية مساجد ومعالم محيطة جوهر التجربة. تتميز بعض المواقع بإسقاطات كاملة بزاوية 360 درجة تغطي القباب والمآذن، بينما تستخدم مواقع أخرى إسقاطات وجهية تبرز التفاصيل المعمارية. وهذا يعني أن بعض المساجد مغطاة بالكامل بالضوء من جميع الزوايا، بينما تعرض أخرى صوراً على واجهة أو واجهتين، مما يسمح للزوار بمشاهدة التركيبات من نقاط مشاهدة محددة.