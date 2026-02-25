بين القباب والمآذن.."أطياف رمضانية" ترسم لوحات ضوء في سماء دبي

بعد الإفطار، بينما تخرج العائلات للتنزه ويتنقل المصلون بين المساجد، تضيء أجزاء من دبي هذا رمضان. في جميع أنحاء المساجد، والسيف، ودبي فستيفال سيتي مول، تحول تركيبات الإسقاط الواجهات إلى عروض مضيئة بلطف تمزج بين الأنماط الإسلامية والخط والألوان.
المبادرة، التي تحمل عنوان أطياف رمضانية، تستمر حتى 22 مارس، مع عروض مرئية ليلياً بين الساعة 7 مساءً و 2 صباحاً.
تشكل ثمانية مساجد ومعالم محيطة جوهر التجربة. تتميز بعض المواقع بإسقاطات كاملة بزاوية 360 درجة تغطي القباب والمآذن، بينما تستخدم مواقع أخرى إسقاطات وجهية تبرز التفاصيل المعمارية. وهذا يعني أن بعض المساجد مغطاة بالكامل بالضوء من جميع الزوايا، بينما تعرض أخرى صوراً على واجهة أو واجهتين، مما يسمح للزوار بمشاهدة التركيبات من نقاط مشاهدة محددة.
• مسجد زعبيل: إسقاط وجه واحد
• مسجد الحضيبة: إسقاط 360 درجة
• مسجد الحباي: إسقاط 360 درجة
• مسجد جميرا: إسقاط وجهين
• مسجد الشيخ راشد آل مكتوم، الخليج التجاري
• ميناء دبي (مسجد دبي مارينا): إسقاط وجهين
• مسجد الراشدية: إسقاط وجهين
• مسجد مصبح الفتان على شارع الشيخ زايد
• سوق السيف: تركيبات في الأماكن العامة عبر الممرات التراثية
• دبي فستيفال سيتي مول على مبنى إنتركونتيننتال: تركيب إسقاط على واجهة المبنى
في السيف ودبي فستيفال سيتي مول، تمتد التركيبات إلى ما وراء المساجد لتصل إلى المناطق العامة، حيث تصبح ممرات السوق وواجهات المباني جزءاً من المسار المسائي.
صُممت العروض لتُستمتع بها خلال الساعات التي تكون فيها الحياة الرمضانية أكثر نشاطًا، بعد الإفطار، جاذبةً السكان والعائلات والمصورين الذين يتطلعون لالتقاط صور للمدينة وهي تنبض بالحياة في ليالي رمضان.
بدلاً من حشود المهرجانات الكبيرة، تكون المشاهد أكثر هدوءًا: زوار يتوقفون خارج المساجد، أطفال يشيرون إلى الأنماط المتغيرة، وأشخاص يتوقفون في طريقهم إلى صلاة التراويح.