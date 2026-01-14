"بين العجز والقلق".. إيرانيون في الإمارات يرقبون بقلق مصير عائلاتهم

على مدى الأيام القليلة الماضية، كانت المغتربة الإيرانية دنيا تشاهد مقاطع فيديو للاحتجاجات التي تتكشف في مسقط رأسها طهران وتنهار. لم تتمكن من التواصل مع والديها وشقيقها وكانت قلقة على سلامتهم.
قالت: "تمكنت والدتي أمس من الاتصال بي لمدة خمس ثوانٍ وأخبرتني أنهم بخير". "لم يتلق أخي راتبه منذ بداية الاضطرابات، ولديه طفل صغير. لدي عائلة في مدن بجميع أنحاء البلاد وأنا قلقة عليهم. قُتل أشخاص أعرفهم في الاحتجاجات. الوضع خطير للغاية وقد أثر علينا نفسياً بشكل كبير."
دنيا هي واحدة من بين العديد من الإيرانيين حول العالم الذين يسارعون للتواصل مع عائلاتهم مع هز الاحتجاجات العارمة لمدن إيرانية مختلفة. انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات لعدة أيام وقُتل أكثر من 2500 شخص في الاحتجاجات. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات بينما انتقدت الصين وروسيا هذه الخطوة. اتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على الاضطرابات.
قالت إحدى المقيمات الإيرانيات التي لم ترغب في الكشف عن هويتها إنها تخشى على سلامة عائلتها. قالت: "والداي هناك، ولم أتمكن من التحدث إليهما لأكثر من أسبوع الآن". "كانا هنا في الإمارات معي وغادرا إلى إيران في وقت سابق من هذا الشهر. أنا قلقة للغاية، ولا أعرف ماذا أفعل. آمل أن يستقر كل شيء قريبًا وأن أتمكن من إعادتهما إلى هنا للانضمام إلي."
تحدث العديد من الآخرين إلى الخليج تايمز شريطة عدم الكشف عن هويتهم وقالوا إنهم يحاولون يائسين التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم. قال أحدهم: "يعيش صديق مقرب لي بالقرب من إحدى بؤر الشغب". "لم أتمكن من التواصل معه. أنا فقط أدعو أن يكون بخير. إنه ليس من النوع الذي يخرج للاحتجاجات، ولكن في بعض الأحيان يتم القبض على الناس عند الخروج لشراء الطعام أو الضروريات الأخرى."
قالت دنيا إنه كان من الصعب مشاهدة الرعب يتكشف في بلادهم. وأضافت: "بصفتك إيرانيًا، الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو الجلوس ومشاهدة مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات. نشعر بالعجز حيال الوضع. أتواصل مع إيرانيين آخرين حول العالم، ونتشارك مخاوفنا. في لحظاتنا الخاصة، ننهار لأننا خائفون جدًا."
قالت إن أكبر مخاوفها كانت بشأن شقيقها الذي انتقل إلى إيران قبل ثلاثة أشهر بعد أن عاش في الإمارات لأكثر من 30 عامًا. وأضافت: "لقد تم تسريحه من شركته في الإمارات ولم يتمكن من العثور على وظيفة أخرى في الوقت المناسب."
قالت: "لذلك، هو غير معتاد على طرق البلاد. انضمت إليه زوجته وطفله، وهما من جنسية مختلفة، في إيران الشهر الماضي. هم جدد وغير معتادين على طرق البلاد. لم يتمكنوا من الحصول على الطعام لأن كل شيء مغلق. إذا لم تهدأ الاحتجاجات قريبًا، فسوف تنفد منهم الإمدادات القليلة التي لديهم."