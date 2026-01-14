"بين العجز والقلق".. إيرانيون في الإمارات يرقبون بقلق مصير عائلاتهم

قالت إحدى المقيمات الإيرانيات التي لم ترغب في الكشف عن هويتها إنها تخشى على سلامة عائلتها. قالت: "والداي هناك، ولم أتمكن من التحدث إليهما لأكثر من أسبوع الآن". "كانا هنا في الإمارات معي وغادرا إلى إيران في وقت سابق من هذا الشهر. أنا قلقة للغاية، ولا أعرف ماذا أفعل. آمل أن يستقر كل شيء قريبًا وأن أتمكن من إعادتهما إلى هنا للانضمام إلي."