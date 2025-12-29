"بين العائلة والسماء".. أسطح منازل دبي "منصات ملكية" لمشاهدة ألعاب رأس السنة

بالنسبة للعديد من العائلات، تطورت الاحتفالات بليلة رأس السنة في المنزل من خيار مريح إلى تقليد شخصي عميق، يمزج بين الراحة والاتصال والإطلالات الخلابة على معالم المدينة. قالت سلمى الفلاسي، التي تعيش بالقرب من برج العرب، لـخليج تايمز إن قرار الاحتفال على سطح منزلها ينبع من الجغرافيا والعاطفة. يطل منزل عائلتها على الفندق الشهير، وهو موقع معروف بالألعاب النارية الدراماتيكية في رأس السنة. تقول الفلاسي إن السطح أصبح قلب احتفالاتهم.