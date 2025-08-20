بين الضروري والكماليات: تكاليف الزي المدرسي تتجاوز 2000 درهم لكل طفل

بالنسبة لبعض أولياء الأمور في الإمارات، لا تتجاوز تكلفة شراء الزي المدرسي بضع مئات من الدراهم سنويًا. أما بالنسبة لآخرين، فقد تصل إلى 2000 درهم في ميزانية الأسرة لكل طفل.

مع ارتفاع الأسعار، وزيادة العناصر الإضافية مثل السترات والأحذية والحقائب، فإن الأسر تدرس بعناية ما هو ضروري حقًا.

من المقرر أن تفتح المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أبوابها يوم الاثنين 25 أغسطس، بعد قرابة شهرين من العطلة الصيفية. وقد تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع عينة من أولياء الأمور، ووجدنا أن الزي المدرسي الإلزامي للصفوف من الروضة إلى الصف الحادي عشر في بعض المدارس قد يكلف حوالي 600 درهم، ويشمل القمصان والسراويل أو التنانير وملابس التربية البدنية والجاكيت. أما في مدارس أخرى، فعند إضافة السترات والأحذية والإكسسوارات والقطع الموسمية، قد يرتفع السعر الإجمالي بسرعة، حيث ينفق البعض ما يقرب من 5000 درهم سنويًا.

كيف تتراكم تكاليف الزي الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي

وفي الوقت نفسه، تظهر المقارنات الدولية أن الآباء في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يتحملون تكاليف أعلى من العديد من الآباء في الخارج، مما يضع الدولة بين أسواق الزي التعليمي الأكثر تكلفة.

وبحسب ما كشف عنه الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة ، ففي الولايات المتحدة، يخصص المتسوقون من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر ميزانية قدرها 253 دولاراً (حوالي 923 درهماً إماراتياً) لكل طفل لشراء الملابس والإكسسوارات، بينما في المملكة المتحدة، وفقاً لبحث نشرته جمعية الأطفال ، ينفق الآباء حوالي 287 جنيهاً إسترلينياً (1355 درهماً إماراتياً) للطلاب في المرحلة الابتدائية و422 جنيهاً إسترلينياً (1992 درهماً إماراتياً) للطلاب في المرحلة الثانوية.

الآباء يحسبون كل درهم

وقال المغترب السوري أيهم جورتلي، الذي تدخل ابنته الصف الأول الابتدائي، إنه ينفق نحو 1500 درهم في العين لتغطية نفقات العودة إلى المدرسة.

قال: "تبلغ تكلفة طقم الزيّ المدرسيّ الكامل 600 درهم، وحقيبة المدرسة ذات العلامة التجارية 350 درهمًا، والحذاء 200 درهم، وعلبة الغداء والزجاجات من 300 إلى 400 درهم. الأسعار في العين أكثر معقولية من دبي أو أبوظبي، لكن الأمر يعتمد في الواقع على ما تختاره".