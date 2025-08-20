بين الضروري والكماليات: تكاليف الزي المدرسي تتجاوز 2000 درهم لكل طفل

[ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من قسم " المدارس وأولياء الأمور" في صحيفة "خليج تايمز"، وهو قسم مخصص لدعم الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الخيارات التعليمية المتاحة. يقدم القسم شروحات وتوجيهات من قادة التعليم، ونصائح الخبراء، ورؤى أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المدارس والمناهج الدراسية والمجتمعات المحلية.]
بالنسبة لبعض أولياء الأمور في الإمارات، لا تتجاوز تكلفة شراء الزي المدرسي بضع مئات من الدراهم سنويًا. أما بالنسبة لآخرين، فقد تصل إلى 2000 درهم في ميزانية الأسرة لكل طفل.
مع ارتفاع الأسعار، وزيادة العناصر الإضافية مثل السترات والأحذية والحقائب، فإن الأسر تدرس بعناية ما هو ضروري حقًا.
من المقرر أن تفتح المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أبوابها يوم الاثنين 25 أغسطس، بعد قرابة شهرين من العطلة الصيفية. وقد تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع عينة من أولياء الأمور، ووجدنا أن الزي المدرسي الإلزامي للصفوف من الروضة إلى الصف الحادي عشر في بعض المدارس قد يكلف حوالي 600 درهم، ويشمل القمصان والسراويل أو التنانير وملابس التربية البدنية والجاكيت. أما في مدارس أخرى، فعند إضافة السترات والأحذية والإكسسوارات والقطع الموسمية، قد يرتفع السعر الإجمالي بسرعة، حيث ينفق البعض ما يقرب من 5000 درهم سنويًا.
كيف تتراكم تكاليف الزي الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي
وفي الوقت نفسه، تظهر المقارنات الدولية أن الآباء في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يتحملون تكاليف أعلى من العديد من الآباء في الخارج، مما يضع الدولة بين أسواق الزي التعليمي الأكثر تكلفة.
وبحسب ما كشف عنه الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة ، ففي الولايات المتحدة، يخصص المتسوقون من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر ميزانية قدرها 253 دولاراً (حوالي 923 درهماً إماراتياً) لكل طفل لشراء الملابس والإكسسوارات، بينما في المملكة المتحدة، وفقاً لبحث نشرته جمعية الأطفال ، ينفق الآباء حوالي 287 جنيهاً إسترلينياً (1355 درهماً إماراتياً) للطلاب في المرحلة الابتدائية و422 جنيهاً إسترلينياً (1992 درهماً إماراتياً) للطلاب في المرحلة الثانوية.
وقال المغترب السوري أيهم جورتلي، الذي تدخل ابنته الصف الأول الابتدائي، إنه ينفق نحو 1500 درهم في العين لتغطية نفقات العودة إلى المدرسة.
قال: "تبلغ تكلفة طقم الزيّ المدرسيّ الكامل 600 درهم، وحقيبة المدرسة ذات العلامة التجارية 350 درهمًا، والحذاء 200 درهم، وعلبة الغداء والزجاجات من 300 إلى 400 درهم. الأسعار في العين أكثر معقولية من دبي أو أبوظبي، لكن الأمر يعتمد في الواقع على ما تختاره".
بالنسبة لأم من دبي تدعى آمي رشيد، والتي يدرس أطفالها في إحدى مدارس جيمس، وصلت تكلفة الزي المدرسي وحده إلى 1000 درهم.
قالت: "هذا يعني مجموعتين من السراويل القصيرة والبنطال، وزيّين رسميين، وزيًا رياضيًا واحدًا، وسترة شتوية واحدة لكل طفل". وأضافت: "الأحذية منفصلة - حوالي 50 درهمًا للحذاء العادي - لأن الأطفال يكبرون عليها بسرعة. أشتري أحذية رياضية بأسعار معقولة لنفس السبب".
وأضافت: "أُفضّل شراء كل شيء من "ثريدز"، المورد الرسمي، بدلًا من البحث عن منافذ بيع أرخص في الشارقة. فالراحة مهمة أيضًا".
قالت ناتاليا ميراندا، وهي مهاجرة أمريكية: "لديّ ابن يبلغ من العمر تسع سنوات، وخصصتُ لهذا العام 2000 درهم إماراتي لشراء زيّه المدرسي، وملابس التربية البدنية، وحذاء التدريب، ومعدات الملاكمة، وحقيبة الغداء، وبعض المستلزمات الإضافية. لكنني أتمنى لو كانت جودة الزي المدرسي أفضل، وأن يكون مصنوعًا من أقمشة طبيعية أكثر."
يعتمد العديد من أولياء الأمور على مجموعات واتساب المجتمعية، وصفحات فيسبوك، أو مبيعات المدارس للحصول على مستلزمات مدرسية مستعملة. مع ذلك، يُشير البعض إلى أنه ليس من الممكن دائمًا العثور على كل شيء مستعملًا، مما يجعل الخياطة بديلًا عمليًا.
قال نعمت إلياس، الذي يدرس ابنه في مدرسة جيمس: "أُخيط الزي المدرسي منذ حوالي ثلاث سنوات. انتشرت أخبار عبر مجموعات واتساب المدرسية تفيد بأن بعض محلات الخياطة تُصنّع نسخًا طبق الأصل من الزي المدرسي. حتى أن هذه المحلات تحصل على القماش وتُخيط الزي، وتُطرز الشعار بسحب صورة من الإنترنت. الفرق الوحيد الملحوظ هو أن المتجر الرسمي يستخدم شعارًا مطبوعًا رقميًا، بينما يُخيط الخياطون شعارهم. حتى الآن، لم تُثر المدرسة أي اعتراضات على ذلك".
وأكدت أن الفرق كبير فيما يتعلق بأسعارها المعقولة. "في السنة الأولى، وفرنا حوالي 100 درهم لكل طقم. طلبنا ما يقارب أربعة أطقم من الزي الرسمي - ما كان يكلف حوالي 95 درهمًا للقميص و105 دراهم للبنطال في المتجر الرسمي يكلف 50 درهمًا فقط في محل الخياطة.
أكبر مشكلة في مركز الزي الرسمي هي المقاسات، وهو أمر يشتكي منه الجميع. إما أن تدفع رسومًا إضافية للتعديلات أو تختار التخصيص. ولكن حتى في هذه الحالة، يفرض البائعون المختارون رسومًا إضافية قدرها 50 درهمًا إماراتيًا للتخصيص، بالإضافة إلى السعر المرتفع أصلًا للزي الرسمي.
وللمساعدة في إدارة النفقات، يقول بعض الآباء إن شراء مجموعة واحدة الآن ومجموعة أخرى في منتصف العام يمكن أن يوزع الإنفاق، في حين تساعد برامج تبادل الزي المدرسي - حيث يتم تبادل العناصر المستخدمة بلطف أو التبرع بها - على تقليل التكاليف والنفايات.
وينصح البعض أيضًا بشراء الإكسسوارات والملابس الأساسية غير التي تحمل شعارات من المتاجر الكبرى، طالما أنها تتوافق مع إرشادات الألوان والأسلوب المدرسية.
قالت ماري دوبوا، وهي مغتربة فرنسية: "عادةً ما أشتري طقمًا واحدًا في بداية العام الدراسي وآخر في منتصفه لتوزيع التكلفة، فأنا أم لثلاثة أطفال. كما أن برامج تبادل الزي المدرسي التي تنظمها المدارس تُساعدني، وبالنسبة للملابس الأساسية التي لا تحمل شعارات، أشتريها من متاجر في الإمارات أثناء فترة التخفيضات أو من بلدي أثناء السفر، شريطة أن تتناسب مع ألوان المدرسة وأسلوبها".
في هذه الأثناء، حثت السلطات التعليمية المدارس على أن توضح في نشراتها الإخبارية ما إذا كان يجب شراء الزي المدرسي من الموردين الرسميين.
تسمح العديد من مدارس دبي الآن لأولياء الأمور بالشراء من موردين خارجيين، شريطة أن تكون المنتجات مطابقة للتصميم المطلوب. كما يجب الإفصاح عن تكاليف الزي المدرسي بشفافية لأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي.
على سبيل المثال، تسرد مدرسة شمال لندن كوليجيت (NLCS)، إحدى أغلى المدارس المتميزة في دبي، أسعار الزي المدرسي في صحيفة الحقائق الخاصة بها والتي تتراوح من 300 درهم إلى 5000 درهم، وهي متاحة للشراء مباشرة من المدرسة أو عبر موردين خارجيين معتمدين.
في حين يواصل الآباء التعامل مع ارتفاع أسعار الزي المدرسي، يزعم قادة المدارس في البلاد أن الزي المدرسي يجلب فوائد من حيث المساواة بين الطلاب، والراحة، وروح المدرسة - على الرغم من أن إيجاد طرق لتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة لا يزال يشكل تحديًا مستمرًا.
قالت ليزا جونسون، مديرة الأكاديمية الأمريكية للبنات: "نؤمن بأن الزي المدرسي يعزز الشعور بالانتماء، ويساعد في تخفيف الضغوط الاجتماعية المتعلقة بماركات الملابس، مما يتيح للطلاب التركيز على التعلم. وينبع دعمي للزي المدرسي من تجربتي السابقة كمديرة لأول مدرسة حكومية في أوكلاهوما (الولايات المتحدة) تتبنى الزي المدرسي، حيث أثبت فعاليته في تعزيز المساواة في مجتمع ذي خلفيات اقتصادية متنوعة. كما يخفف الزي المدرسي من ضغوط اختيار الملابس في الصباح، والتي قد تكون أكثر وضوحًا لدى المراهقين.
وأكد مديرو المدارس أنه عندما يتعلق الأمر بالزي الرسمي، فإن ردود فعل المجتمع مهمة أيضًا للمدارس.
إذا أردنا إجراء تغيير جذري، فسنتشاور مع عائلاتنا منذ البداية. بصفتنا مدرسة صغيرة، قد يكون من الصعب توفير تشكيلة واسعة من خيارات الزي المدرسي مع الحفاظ على المخزون، لكننا نستكشف دائمًا طرقًا تتيح للفتيات تخصيص أسلوبهن مع الالتزام بإرشادات الزي المدرسي.
موردنا هو ماجرودي، أحد أكبر الموردين في دبي. يطبقون ممارسات مستدامة قدر الإمكان، بما في ذلك استخدام نسبة من الأقمشة المعاد تدويرها. في نهاية كل عام دراسي، ننظم أيضًا حملة لجمع الزي المدرسي، حيث يمكن لأولياء الأمور التبرع بالملابس التي لم تعد صالحة للاستخدام واستبدالها بالمقاس المناسب، مما يطيل عمر كل قطعة ويساعد في تقليل كمية الملابس المرسلة إلى مكبات النفايات، أضاف جونسون.
تتبنى أكاديمية جيمس الأمريكية - أبوظبي نهجًا تعاونيًا يضع راحة الطلاب وتفضيلاتهم في المقام الأول.
قال الدكتور إيثان هيلدريث، القائم بأعمال مدير المدرسة: "نوفر أيضًا أقمشة بديلة لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. يرتدي الطلاب قمصان البولو بدلًا من ربطات العنق، تماشيًا مع روح الفريق الأمريكي المدرسي. تم التشاور مع جميع الطلاب وأولياء الأمور وزملاء المدرسة. قدم ممثلو الطلاب في إدارة المدرسة تصاميم أعجبتهم، وتمت مناقشة عناصر من تصاميم مختلفة. تمكن الطلاب من تجربة عينات، وتشكيلها، واستخدامها في تطبيقات عملية تجريبية. كما تم التشاور مع أولياء الأمور، وتمكنوا من غسل الزي المدرسي وتجفيفه وتجعيده واختبار وظائفه، بالإضافة إلى تقديم ملاحظاتهم حول جماليته."
