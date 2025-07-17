بين الشعر والفخر: محمد بن راشد يكرّم حمدان في ذكرى استثنائية

اجتمع فخر الأب ورسالته الشعرية في أغنية استثنائية جسدت لحظة مفصلية في قيادة دولة الإمارات. ففي الذكرى السنوية الأولى لتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد وزيراً للدفاع، نشر والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قصيدة مغناة تصفه فيها بأنه "الفريد في زماننا".
يوم الخميس، نشرصاحب السموالشيخ محمد مقطع فيديو للأغنية عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، بكلمات من تأليفه أدّاها الفنان الإماراتي عيضة المنهالي. حملت الكلمات مشاعر الإعجاب والفخر والثقة في قيادة الشيخ حمدان.
وجاء في مطلع القصيدة:
"أحلى الأمنيات وأجمل الأغاني … أُهدي معانيها لرجلٍ قادم بالأمل … اليوم يومك، يا فريداً في زماننا."
شاهد الفيديو هنا:
مناسبة خاصة ولفتة أبوية
عُيّن الشيخ حمدان وزيراً للدفاع في 14 يوليو 2024، في تعديل وزاري اتحادي شمل أيضاً تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة.
وعند التعيين، وصف صاحب السموالشيخ محمد ابنه بأنه "قائد موثوق ذو علاقة قوية مع الناس".
وقال: "الشيخ حمدان قائد يحب شعبه وشعبه يحبه. لدينا ثقة كبيرة بأنه سيكون إضافة عظيمة لحكومة الإمارات ومساهم رئيسي في تشكيل مستقبل الدولة".
منذ ذلك الحين، يتولى سموالشيخ حمدان بن محمد قيادة وزارة الدفاع، مواصلاً مهامه كولي عهد دبي، ومتحملاً مسؤوليات اتحادية موسعة في وقتٍ يشهد نمواً استراتيجياً للدولة.
الأغنية أضافت بعداً إنسانياً لمسيرة سموالشيخ حمدان، وامتزجت فيها قيم الشعر والتقاليد والقيادة في صورة لاقت صدى واسعاً في المجتمع الإماراتي.
عام على توليه وزارة الدفاع
منذ تعيينه العام الماضي، اضطلع سمو الشيخ حمدان بدور نشط في قيادة القطاع الدفاعي الإماراتي في ظل تطورات إقليمية ودولية.
ففي فبراير 2025، شارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، حيث التقى مسؤولين عسكريين من كازاخستان والكويت لمناقشة التعاون في مجال التدريب والتنسيق والتعاون الدولي.
وفي شهر مارس، وأثناء شهر رمضان المبارك، تناول وجبة الإفطار مع منتسبي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان بأبوظبي، وأشاد بانضباطهم واعتبر الخدمة الوطنية ركيزة للوحدة والقوة.
وفي شهر مايو، زار قاعدة الظفرة الجوية لمراجعة وحدات عسكرية وتقييم الجاهزية وتسليط الضوء على التقدم التكنولوجي لسلاح الجو والدفاع الجوي الإماراتي.