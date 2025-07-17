بين الشعر والفخر: محمد بن راشد يكرّم حمدان في ذكرى استثنائية

اجتمع فخر الأب ورسالته الشعرية في أغنية استثنائية جسدت لحظة مفصلية في قيادة دولة الإمارات. ففي الذكرى السنوية الأولى لتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد وزيراً للدفاع، نشر والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قصيدة مغناة تصفه فيها بأنه "الفريد في زماننا".

يوم الخميس، نشرصاحب السموالشيخ محمد مقطع فيديو للأغنية عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، بكلمات من تأليفه أدّاها الفنان الإماراتي عيضة المنهالي. حملت الكلمات مشاعر الإعجاب والفخر والثقة في قيادة الشيخ حمدان.

وجاء في مطلع القصيدة:

"أحلى الأمنيات وأجمل الأغاني … أُهدي معانيها لرجلٍ قادم بالأمل … اليوم يومك، يا فريداً في زماننا."