بين الرعد والمطر.. موجة "عدم استقرار" تبلغ ذروتها في الإمارات

من المتوقع أن تؤثر موجة جديدة من الطقس غير المستقر على أجزاء من الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من ليلة الخميس (26 مارس) وحتى يوم الجمعة، حيث تتوقع السلطات هطول أمطار وعواصف رعدية ورياح قوية على مراحل في جميع أنحاء البلاد.
وفقًا للمركز الوطني للأرصاد (NCM)، سيبدأ النظام الأخير في التأثير على المناطق الغربية في وقت متأخر من يوم الخميس قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى الداخل والشرق.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات تجربة فترة متعددة الأيام من الطقس غير المستقر، مع الإبلاغ عن هطول أمطار وعواصف رعدية وانخفاض الرؤية في عدة إمارات منذ أوائل هذا الأسبوع.
قال المركز الوطني للأرصاد إن الظروف ستبدأ فوق المناطق الغربية، بما في ذلك الظفرة، قبل أن تمتد إلى أبوظبي خلال الليل والساعات الأولى من يوم الجمعة.
بحلول نهار الجمعة، من المتوقع أن ينتشر النظام بشكل أكبر، ليغطي المناطق الشمالية والعين والمناطق الشرقية.
تتبع هذه الحركة نمطًا مألوفًا شوهد في الأيام الأخيرة، حيث تطورت أنظمة الأمطار فوق المناطق الغربية قبل أن تنتقل تدريجيًا شمالًا وشرقًا عبر البلاد.
أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا
نشاط الرعد والبرق
رياح نشطة إلى قوية، تصل أحيانًا إلى سرعات أعلى
أتربة مثارة في بعض المناطق
كما حذرت الهيئة من تساقط البرد في بعض المناطق، خاصة خلال فترات نشاط السحب الأكثر كثافة.
كانت التوقعات السابقة قد أشارت بالفعل إلى أسبوع عاصف مع أمطار ورعد واحتمال تساقط البرد في أجزاء من الإمارات.
قال خبراء الأرصاد الجوية إن الظروف الحالية هي جزء من موجات متتالية من عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على البلاد، وليست حدثًا جويًا واحدًا.
تم تسجيل أمطار غزيرة بالفعل في عدة إمارات في الأيام الأخيرة، حيث أصدرت السلطات تحذيرات السلامة واستجابت لآلاف المكالمات المتعلقة بالطقس.
من المتوقع أن تنخفض شدة الأمطار تدريجياً بحلول ليلة الجمعة، مع تراجع الغطاء السحابي والنشاط المصاحب له في معظم أنحاء البلاد.
وقال المركز الوطني للأرصاد إنه يتابع التطورات عن كثب على مدار الساعة وسيستمر في تقديم التحديثات مع تطور الظروف.
يُنصح السكان بالبقاء على اطلاع من خلال القنوات الرسمية وتوخي الحذر، خاصة خلال فترات الأمطار الغزيرة وانخفاض الرؤية والرياح القوية.