بين الرصد والاعتراض "ثوانٍ معدودة".. العميد الكتبي لـ "خليج تايمز": دفاعنا متعدد الطبقات درع الوطن المنيع

قد يتلقى سكان دولة الإمارات أحياناً تنبيهاً عبر الهاتف المحمول يحذر من تهديد صاروخي محتمل، قبل أن تصلهم رسالة أخرى بعد دقائق تؤكد أن الوضع آمن ويمكن استئناف الأنشطة بشكل طبيعي. ووفقاً لوزارة الدفاع، فإن السبب يعود إلى السرعة التي تعمل بها منظومات الدفاع الجوي الحديثة في رصد التهديدات وتحليلها والتعامل معها.
وقال العميد الركن محمد الكتبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، في مقابلة حصرية مع خليج تايمز:
«في العمليات الدفاعية الحديثة، يُعد عامل الزمن الأكثر حسماً».
وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي الحديثة تعتمد على شبكات متقدمة من الرادارات وأنظمة الاستشعار التي تراقب الأجواء بشكل مستمر لرصد أي تهديد محتمل.
وبمجرد اكتشاف هدف ما، يتم تحليل المعلومات فوراً داخل مراكز القيادة والسيطرة، حيث تقوم الأنظمة المتقدمة بدمج البيانات القادمة من مصادر متعددة لتكوين صورة عملياتية شاملة.
وقال الكتبي:
«هذا يسمح باتخاذ القرار خلال دقائق، وأحياناً خلال ثوانٍ، لتفعيل منظومات الاعتراض المناسبة والتعامل مع التهديد قبل وصوله إلى هدفه».
ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يومها الثاني عشر، حيث تواصل دفاعات الإمارات الجوية اعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تُطلق من إيران، ما يساهم في الحفاظ على أمن الدولة واستمرار الحياة والأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي. وفي 10 مارس، أُقيمت جنازة عسكرية لاثنين من أفراد القوات المسلحة استشهدا إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهم الوطني بالدولة.
وأشار الكتبي إلى أن الدفاع الجوي الحديث يقوم على مفهوم الدفاع متعدد الطبقات، وهو نهج يُستخدم على نطاق واسع في منظومات الدفاع المتقدمة حول العالم.
وقال:
«تعتمد منظومات الدفاع الجوي الحديثة على مفهوم الدفاع متعدد الطبقات، أي وجود عدة مستويات من الحماية تعمل بشكل متكامل».
وتبدأ هذه المنظومة بأنظمة الرصد والإنذار المبكر التي تراقب المجال الجوي بشكل مستمر، وتشمل شبكات الرادار وأنظمة الاستشعار الأخرى المصممة لاكتشاف التهديدات المحتملة في أقرب وقت ممكن.
ومن ثم يتم تفعيل طبقات مختلفة من منظومات الدفاع بحسب طبيعة التهديد.
وأوضح الكتبي:
«كل طبقة من هذه الطبقات مصممة للتعامل مع نوع معين من التهديدات أو للعمل ضمن نطاق محدد من الارتفاع والمسافة».
وأضاف أن هذه الطبقات قادرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وقال:
«عندما تعمل هذه الطبقات معاً، فإنها توفر مظلة حماية شاملة للمجال الجوي».
ولفت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرات الدفاع الجوي والإنذار المبكر.
وقال:
«تمثل التكنولوجيا اليوم العمود الفقري لمنظومات الدفاع الحديثة. فالأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي يساعدان في تحليل كميات هائلة من البيانات القادمة من الرادارات وأجهزة الاستشعار، ما يسرّع عملية اتخاذ القرار».
وبحسب الكتبي، فإن الكفاءة التي تظهرها منظومات الدفاع اليوم تعكس سنوات من الاستثمار المتواصل في تطوير القدرات الدفاعية للدولة.
وقال:
«تطوير القوات المسلحة لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل هو عملية تراكمية تمتد لسنوات وتشمل التدريب والتسليح وبناء العقيدة العسكرية وتطوير التكنولوجيا».
وأضاف أن القدرة الحالية على التعامل مع التهديدات المختلفة هي نتيجة تخطيط استراتيجي طويل الأمد واستثمارات مستمرة في بناء منظومة دفاعية متقدمة.
وقال:
«ما نشهده اليوم يعكس نتائج سنوات من التخطيط والاستثمار في بناء قدرات دفاعية متقدمة قادرة على حماية الدولة والتعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة».
وشدد الكتبي على أن القوات المسلحة تواصل العمل على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة للحفاظ على أمن الدولة واستقرارها.
وقال:
«تعمل القوات المسلحة في دولة الإمارات ليلاً ونهاراً لحماية أمن الوطن واستقراره، وهي جزء من منظومة وطنية متكاملة تضم مختلف المؤسسات الأمنية والمدنية».
وأضاف أن الرسالة الأساسية للمجتمع هي رسالة طمأنينة وثقة.
وقال:
«الرسالة للمجتمع هي رسالة طمأنينة وثقة. إن أمن الإمارات واستقرارها يحظيان بأولوية قصوى، وتمتلك القوات المسلحة القدرة والجاهزية والإرادة لحماية الوطن ومكتسباته».