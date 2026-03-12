بين الرصد والاعتراض "ثوانٍ معدودة".. العميد الكتبي لـ "خليج تايمز": دفاعنا متعدد الطبقات درع الوطن المنيع

قد يتلقى سكان دولة الإمارات أحياناً تنبيهاً عبر الهاتف المحمول يحذر من تهديد صاروخي محتمل، قبل أن تصلهم رسالة أخرى بعد دقائق تؤكد أن الوضع آمن ويمكن استئناف الأنشطة بشكل طبيعي. ووفقاً لوزارة الدفاع، فإن السبب يعود إلى السرعة التي تعمل بها منظومات الدفاع الجوي الحديثة في رصد التهديدات وتحليلها والتعامل معها.

وقال العميد الركن محمد الكتبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، في مقابلة حصرية مع خليج تايمز:

«في العمليات الدفاعية الحديثة، يُعد عامل الزمن الأكثر حسماً».

وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي الحديثة تعتمد على شبكات متقدمة من الرادارات وأنظمة الاستشعار التي تراقب الأجواء بشكل مستمر لرصد أي تهديد محتمل.

وبمجرد اكتشاف هدف ما، يتم تحليل المعلومات فوراً داخل مراكز القيادة والسيطرة، حيث تقوم الأنظمة المتقدمة بدمج البيانات القادمة من مصادر متعددة لتكوين صورة عملياتية شاملة.

وقال الكتبي:

«هذا يسمح باتخاذ القرار خلال دقائق، وأحياناً خلال ثوانٍ، لتفعيل منظومات الاعتراض المناسبة والتعامل مع التهديد قبل وصوله إلى هدفه».