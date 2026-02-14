بين الدلافين وخط البداية.. "ترياثلون صير بني ياس" يكتب حكاية طموح عائمة

في مكان ما على مياه الخليج العربي الزرقاء، تطفو باخرة سياحية بثبات نحو جزيرة صير بني ياس.
للوهلة الأولى، تبدو وكأنها عطلة كلاسيكية شاملة. يلعب الأطفال في مسبح السطح، ويستريح الضيوف على كراسي التشمس، ويتم توفير الترفيه طوال اليوم. ومع ذلك، عندما تنظر عن كثب، ستلاحظ رياضيي الترياثلون المحترفين يركضون حول سطح السفينة، وميكانيكيين يقومون بفحص الدراجات، ورياضيين يتقنون ضرباتهم على آلات تدريب السباحة بينما يراقبون الدلافين بطرف أعينهم.
وفاءً لسمعة الإمارات العربية المتحدة’ في تقديم مشاريع استثنائية وطموحة بشكل لا يصدق، قدمت رحلة تحدي صير بني ياس البحرية التي استغرقت ثلاث ليالٍ للرياضيين الهواة والعائلات سفرًا سلسًا إلى الحدث، وفرصة للإقامة على بعد دقائق فقط من خط البداية مع أفضل رياضيي الترياثلون على الكوكب.
شهدت النسخة الثانية من هذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه، والذي تضمن سباقات احترافية - ترياثلون لمسافات طويلة (226 كم)، ومتوسطة (113 كم)، وأولمبية (51.5 كم) - بالإضافة إلى سباقات سباحة ودراجات وجري مجتمعية، حضور أكثر من 4800 مشارك وأكثر من 93 جنسية.
أنهى كريستوفر فان دير وايت، المقيم في دبي من جنوب إفريقيا، في المركز الثاني ضمن فئته العمرية في سباق الترياثلون للمسافة المتوسطة. وقد أشار رياضي الترياثلون الهاوي المخضرم الذي أكمل أكثر من 100 سباق ترياثلون حول العالم، إلى أنه كان الحدث الأكثر تميزًا الذي حضره على الإطلاق.
“لقد كان مذهلاً، من السفينة السياحية إلى أداء فريق الفرسان الإماراتي للطيران والألعاب النارية المذهلة. إنه يجسد كيف تحب الإمارات دفع الحدود وإنشاء أحداث لم يفكر بها أحد من قبل،” قال فان دير وايت.
“البقاء في نفس المكان مع الرياضيين كان محفزًا ومثيرًا للغاية. يمكنك أن ترى كم الجهد الذي يبذلونه وتفانيهم في الرياضة، كما يجعلك تدرك أنهم مجرد أناس عاديين أيضًا،" أضاف.
بالإضافة إلى فرصة الاختلاط في البوفيه مع أبطال أولمبيين حائزين على ميداليات وأبطال آيرون مان، كانت الراحة التي توفرها السفينة السياحية عامل جذب رئيسي آخر. فقد استضافت السفينة خدمات جمع حزم السباق، وإحاطات السباق، وجلسات أسئلة وأجوبة مباشرة مع المحترفين، بينما تم توفير خدمات الدراجات وصالة ألعاب رياضية لأي تدريب في اللحظات الأخيرة.
الأهم من ذلك، أن السفينة قدمت أيضًا طريقة سفر أكثر اقتصادية للرياضة والسباقات.
أوضح جيوفاني ديلوميس، المقيم في أبوظبي، أنها كانت المرة الأولى التي يكمل فيها سباق ترايثلون لمسافة 226 كم. “كان السبب الرئيسي لاختياري لهذا السباق هو أنني كنت أعلم أنني لن أضطر إلى شراء تذكرة طيران أو حجز فندق، وأنه سيكون أرخص بكثير من حضور سباق مماثل في أي مكان آخر في العالم."
كما سهلت الرحلة البحرية لوجستيات السفر بالمعدات الرياضية.
“كان بإمكاني فقط دفع دراجتي داخل وخارج السفينة دون عناء استئجار واحدة أو القلق بشأن حد وزن الأمتعة،” قال المواطن الفلبيني.
“كان من الرائع أن أتنافس على بعد أمتار قليلة من مكان إقامتنا. هذا يعني أنني كنت هادئًا طوال الوقت. تم تضمين جميع تكاليف السفر والطعام والإقامة، وكان المكان المثالي لتجربة هذه المسافة الصعبة لأول مرة.”
بينما قد يكون الرياضيون المحترفون أحد أبرز معالم الرحلة البحرية، سرقت 17,000 كائن حي يتجول بحرية في الجزيرة الأضواء على مسار الدراجات.
بالنسبة لكارا بيلو، المشاركة في سباق الترايثلون الأولمبي، شعرت وكأنها في بلد مختلف عن منزلها في أبوظبي. "رأيت المها والغزلان والطواويس وصقرًا كبيرًا يحلق في السماء. كانت هذه أول مرة لي على متن سفينة سياحية وأول مرة لي في جزيرة صير بني ياس، لذا كانت مثيرة جدًا بطرق عديدة. أحببنا استكشاف المناطق المختلفة من السفينة والمسبح أيضًا. كان الجميع في وضع الإجازة.”
لم تكن التجربة متاحة فقط للمشاركين في السباق. فقد سافرت ابتهاج ياسين من دبي مع زوجها وابنيها المراهقين لركوب السفينة السياحية من ميناء زايد في أبوظبي. تشعر العائلة المصرية الآن بالإلهام لدخول سباق بأنفسهم.
“جئنا لأننا كنا نبحث عن أنشطة يمكننا القيام بها كعائلة، وقد كانت هذه الطريقة المثالية للهروب من العمل والمدرسة وخلق ذكريات معًا،” قالت.
“كان من الرائع رؤية أشخاص من جميع الأعمار يشاركون، وابني الأكبر متحمس للتسجيل والسباق العام المقبل. لقد فتح هذا أعيننا حقًا على مشهد كامل لم نكن نعرف بوجوده في الإمارات العربية المتحدة.”
بيليندا غرانجر الأسترالية هي مسؤولة العلاقات مع المحترفين لعائلة تشالنج. بصفتها لاعبة ترايثلون محترفة سابقة، لم ترَ حدثًا كهذا في 30 عامًا من عملها في هذا المجال.
“لم أظن أبدًا أنني سأصل إلى سباق على متن سفينة سياحية،” تعلن.
“لقد كان رائعًا وشيئًا لم يحدث من قبل. ولهذا السبب جذب مثل هذا العدد القوي من المحترفين. الإمارات العربية المتحدة هي مكان يجعل المستحيل ممكنًا.”