بين الدلافين وخط البداية.. "ترياثلون صير بني ياس" يكتب حكاية طموح عائمة

في مكان ما على مياه الخليج العربي الزرقاء، تطفو باخرة سياحية بثبات نحو جزيرة صير بني ياس.

للوهلة الأولى، تبدو وكأنها عطلة كلاسيكية شاملة. يلعب الأطفال في مسبح السطح، ويستريح الضيوف على كراسي التشمس، ويتم توفير الترفيه طوال اليوم. ومع ذلك، عندما تنظر عن كثب، ستلاحظ رياضيي الترياثلون المحترفين يركضون حول سطح السفينة، وميكانيكيين يقومون بفحص الدراجات، ورياضيين يتقنون ضرباتهم على آلات تدريب السباحة بينما يراقبون الدلافين بطرف أعينهم.

وفاءً لسمعة الإمارات العربية المتحدة’ في تقديم مشاريع استثنائية وطموحة بشكل لا يصدق، قدمت رحلة تحدي صير بني ياس البحرية التي استغرقت ثلاث ليالٍ للرياضيين الهواة والعائلات سفرًا سلسًا إلى الحدث، وفرصة للإقامة على بعد دقائق فقط من خط البداية مع أفضل رياضيي الترياثلون على الكوكب.

شهدت النسخة الثانية من هذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه، والذي تضمن سباقات احترافية - ترياثلون لمسافات طويلة (226 كم)، ومتوسطة (113 كم)، وأولمبية (51.5 كم) - بالإضافة إلى سباقات سباحة ودراجات وجري مجتمعية، حضور أكثر من 4800 مشارك وأكثر من 93 جنسية.