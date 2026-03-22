بين الحداثة والتقليد.. مقاهي الإمارات "تُعيد" زبائنها بلمسة إبداعية

في لمحة إبداعية تمزج بين الحداثة والتقاليد، تحول المقاهي في جميع أنحاء الإمارات عملية شراء القهوة البسيطة إلى تجربة احتفالية، حيث يصطف الزبائن للحصول على فرصة لنيل أظرف "العيدية" خلال احتفالات العيد.

و"العيدية" هي تقليد إسلامي عريق يتم فيه تقديم الأموال أو الحلويات أو الهدايا الصغيرة للعائلة والأصدقاء، وخاصة الأطفال، خلال عيد الفطر وعيد الأضحى. واليوم، يجد هذا التقليد مكاناً حديثاً له في المقاهي، حيث بات عنصر المفاجأة يشكل عامل جذب كبيراً للجمهور.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

نشر السعادة والروابط المجتمعية

في مقهى "واكب" (Wacup Cafe)، قال المالك سعود النعيمي إن الفكرة نبعت من الرغبة في تقديم شيء ذي قيمة خلال المناسبات الخاصة. وأوضح قائلاً: "نحاول دائماً تقديم كل ما هو جديد لزوارنا، سواء كان منتجاً أو خصومات أو تصاميم خاصة. على مدار السنوات الأربع الماضية، أطلقنا أظرف العيدية خلال العيد، وهذا العام هو الخامس لنا. هذه المبادرات تعكس تقاليدنا وتنشر السعادة والترابط داخل المجتمع".

غالباً ما يصل الزبائن وهم يتوقعون قهوتهم اليومية فقط، ليتفاجؤوا بتقديم الموظفين أظرف العيدية مع طلباتهم، مما يثير حالة من الحماس وردود فعل عفوية. وأضاف النعيمي: "يتوقف الناس لالتقاط الصور، ومشاركة تجاربهم، بل ويعودون مرة أخرى لتجربة حظهم مجدداً".

وتتضمن الأظرف في مقهى "واكاب" عادة مبالغ نقدية صغيرة تتراوح بين 5 إلى 10 دراهم، بالإضافة إلى مشروبات مجانية، مما يؤكد أن اللفتة تحمل قيمة معنوية تفوق قيمتها المادية.