بين الحداثة والتقليد.. مقاهي الإمارات "تُعيد" زبائنها بلمسة إبداعية
في لمحة إبداعية تمزج بين الحداثة والتقاليد، تحول المقاهي في جميع أنحاء الإمارات عملية شراء القهوة البسيطة إلى تجربة احتفالية، حيث يصطف الزبائن للحصول على فرصة لنيل أظرف "العيدية" خلال احتفالات العيد.
و"العيدية" هي تقليد إسلامي عريق يتم فيه تقديم الأموال أو الحلويات أو الهدايا الصغيرة للعائلة والأصدقاء، وخاصة الأطفال، خلال عيد الفطر وعيد الأضحى. واليوم، يجد هذا التقليد مكاناً حديثاً له في المقاهي، حيث بات عنصر المفاجأة يشكل عامل جذب كبيراً للجمهور.
نشر السعادة والروابط المجتمعية
في مقهى "واكب" (Wacup Cafe)، قال المالك سعود النعيمي إن الفكرة نبعت من الرغبة في تقديم شيء ذي قيمة خلال المناسبات الخاصة. وأوضح قائلاً: "نحاول دائماً تقديم كل ما هو جديد لزوارنا، سواء كان منتجاً أو خصومات أو تصاميم خاصة. على مدار السنوات الأربع الماضية، أطلقنا أظرف العيدية خلال العيد، وهذا العام هو الخامس لنا. هذه المبادرات تعكس تقاليدنا وتنشر السعادة والترابط داخل المجتمع".
غالباً ما يصل الزبائن وهم يتوقعون قهوتهم اليومية فقط، ليتفاجؤوا بتقديم الموظفين أظرف العيدية مع طلباتهم، مما يثير حالة من الحماس وردود فعل عفوية. وأضاف النعيمي: "يتوقف الناس لالتقاط الصور، ومشاركة تجاربهم، بل ويعودون مرة أخرى لتجربة حظهم مجدداً".
وتتضمن الأظرف في مقهى "واكاب" عادة مبالغ نقدية صغيرة تتراوح بين 5 إلى 10 دراهم، بالإضافة إلى مشروبات مجانية، مما يؤكد أن اللفتة تحمل قيمة معنوية تفوق قيمتها المادية.
أكثر من مجرد فنجان قهوة
مشهد مماثل يتكرر في مقهى "جيس" (Jeis Cafe)، حيث ذكر المالك عبد الرحمن الحضرمي أن المفهوم صُمم للارتقاء بتجربة المقهى. وقال: "أردنا أن يكون الأمر أكثر من مجرد قهوة، أردنا خلق لحظة من الفرح والمشاركة. العيد يدور حول الهدايا والمفاجآت، لذا ترجمنا ذلك إلى شيء حديث يناسب طابع المقهى لدينا".
وأشار إلى أن الاستجابة تجاوزت التوقعات، حيث تشكلت طوابير طويلة في وقت مبكر من اليوم، واستمر توافد الحشود طوال أيام العيد. وأضاف: "لم يكن الناس يأتون من أجل القهوة فحسب، بل كانوا متحمسين للفكرة نفسها، وعاد الكثيرون مرة أخرى لإحياء التجربة".
وقدمت مبادرة في مقهى "جيس" أُطلقت العام الماضي بالتعاون مع تطبيق "بينز" (Beans) مجموعة متنوعة من الجوائز، من العروض البسيطة إلى المكافآت ذات القيمة الأعلى، مما يضمن أن كل ظرف يقدم تجربة فريدة.
خلق ذكريات لا تُنسى
يلعب عنصر المفاجأة دوراً محورياً؛ حيث يفتح الزبائن الأظرف فور استلامها، وتعلوا وجوههم الابتسامات والضحكات، وأحياناً يقوم البعض بإهداء ما فازوا به للآخرين. وقال الحضرمي: "هذا يخلق أجواءً جميلة، فالأمر ليس مجرد عملية بيع وشراء، بل هو ذكرى".
وفي مقهى "وان راوند كوفي" (One Round Coffee)، وصف المدير "كيفن" كيف اكتسبت الفكرة، التي قدمها مالك المقهى، شعبية سريعة. وقال: "في البداية، لم نكن نعرف ما إذا كانت ستنجح، لكن الزبائن أحبوها. الأمر لا يتعلق بما يوجد داخل الظرف، بل بالسعادة والإثارة التي تخلقها".
وأضاف أن الزبائن غالباً ما يصلون قبل ساعات العمل الرسمية في السابعة صباحاً، ويصطفون بفارغ الصبر للحصول على العيدية ومشروبهم. وتستمر المبادرة من اليوم الأول للعيد وحتى الثالث، مع حرص الزوار على أن يكونوا جزءاً من هذه التجربة.
ما بدأ كمبادرة صغيرة في عدد قليل من المقاهي يكتسب الآن زخماً في جميع أنحاء الإمارات، ويعكس هذا التوجه تحولاً أوسع في توقعات العملاء، من مجرد شراء المنتجات إلى البحث عن تجارب لا تُنسى.