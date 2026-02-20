بين التنظيم والتربية.. خارطة طريق إماراتية لحماية الصحة النفسية للأطفال في الفضاء الرقمي

كجزء من الاجتماع الثاني للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لعام 2026، جمعت النقاشات حول تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي أصواتاً من قطاعات التعليم، والتنمية البشرية، ومجلس التنمية المجتمعية. وفي قلب هذا النقاش برز قلق مشترك: كيف يشكل التصميم الرقمي انتباه الأطفال، وسلوكهم، وصحتهم العقلية.

وبينما يدرس صناع السياسات الأطر التنظيمية المحتملة، يقول علماء النفس وأخصائيو السلامة الرقمية إن القضية أعمق من مجرد "وقت الشاشة".

قالت سارة معماري، أخصائية علم النفس للأطفال والمراهقين والعائلات في عيادات "سايج" (Sage Clinics): "أدمغة الأطفال لا تزال تبني المسارات العصبية المسؤولة عن الانتباه المستدام، والتحكم في النبضات، والوظائف التنفيذية. والتعرض المفرط لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي المتسارع يمكن أن يعطل هذه العملية".

وأوضحت من منظور تطوري أن العديد من المنصات مصممة هندسياً لجذب الانتباه في غضون ثوانٍ من خلال اللقطات السريعة، والتحفيز العالي، والجدة، والمكافآت المستمرة مثل "الإعجابات" أو الفيديوهات الجديدة التي لا تنتهي. ومع مرور الوقت، تتسبب هذه الظروف في جعل الدماغ يتوقع تحفيزاً متكرراً وتحولات سريعة.

وأضافت: "هذا يمكن أن يجعل المهام الأبطأ التي تتطلب مجهوداً، مثل القراءة، أو الاستماع في الفصل، أو إكمال الواجبات المنزلية، تبدو غير مجزية بالمقارنة".