بين البساطة والتكنولوجيا: تباين التجربة في مدارس الإمارات على مدى عقدين

عندما كانت برفين عبد الله تمر على المصاريف المدرسية لأطفالها هذا العام، لم تستطع إلا أن تعود بالزمن إلى أيام دراستها. نشأت في القصيص، ودرست في "أور أون إنجليش هاي سكول"، وفي ذلك الوقت، كانت المدرسة ليست فقط بسيطة ولكن أيضًا ميسورة التكلفة.

قالت: "في الصف الثاني عشر، دفع والدي 6,360 درهمًا في السنة لرسوم الدراسة بما في ذلك فصول الكمبيوتر. أما رسوم النقل فكانت 180 درهمًا شهريًا، تُدفع لمدة 10 أشهر". استغرق تنقلها إلى المدرسة نصف ساعة فقط، وحتى الصف السابع، لم تكن حافلتها المدرسية تحتوي على تكييف هواء. "عندما قاموا أخيرًا بتركيب تكييف في الصف الثامن، ارتفعت رسوم الحافلة بمقدار 20 درهمًا، وكان ذلك يعتبر قفزة كبيرة".

في نفس المدرسة اليوم، تبلغ رسوم الدراسة المدرجة على الموقع الإلكتروني 16,562 درهمًا - أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما دفعه والد عبد الله قبل 20 عامًا. ويتم فرض رسوم النقل بشكل منفصل وتختلف حسب الموقع.

من الأيام المتواضعة إلى الفصول الدراسية التي تعتمد على التكنولوجيا

بالانتقال إلى عقدين من الزمن، أصبحت برفين الآن على الجانب الآخر من القصة. تبلغ رسوم مدرسة أطفالها 26,000 درهم في السنة، وهو أحد الخيارات الأرخص في دبي. وقالت: "تكلف الحافلة المدرسية 10,000 درهم في السنة، وبدلاً من نصف ساعة، يقضي أطفالي ما يقرب من ساعتين يوميًا في الازدحام المروري".

المصاريف التي كانت في السابق لا تذكر تتراكم الآن بسرعة. فتكلف الكتب المدرسية والدفاتر حوالي 1,000 درهم في السنة، في حين أصبحت الأشياء الرائجة مثل زجاجات المياه التي يبلغ سعرها 150 درهمًا أو الحقائب الذكية مطالبًا شائعة. قالت عبد الله: "أصبح من شبه الإلزامي امتلاك جهاز كمبيوتر محمول للصفوف العليا، وبالنسبة للصغار، فإن جهاز الآيباد مطلوب. كل شيء يتم رقميًا، من الواجبات إلى المشاريع".

كما تغيرت مقصف المدرسة بشكل جذري. "ما كنت أحصل عليه بـ1.50 درهم، يكلف أطفالي الآن 12 درهمًا في اليوم. اضرب ذلك عبر الشهر، ويصبح نفقات رئيسية أخرى".

المرافق لا يمكن التعرف عليها. "مدرسة أطفالي بها ملاعب كرة قدم، وكرة سلة، وكريكيت، بالإضافة إلى سبورات ذكية ومكبرات صوت. إنه عالم مختلف عن الملعب الوحيد الذي كان لدينا".

وأضافت عبد الله: "درسنا بالقليل جدًا، ومع ذلك كنا راضين. اليوم، لدى الأطفال كل شيء، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والآيباد إلى المرافق ذات المستوى الدولي. لكن التكاليف باهظة. ما دفعه والدي للسنة بأكملها، أنفقه الآن في شهرين".

"المشي إلى المدرسة آنذاك، حافلات عالية التقنية الآن"

بالنسبة لمحمد سليم، الذي درس في مدرسة الشارقة الهندية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن التباين واضح بنفس القدر. دفع والده 1,200 درهم شهريًا فقط لتعليمه وتعليم أخواته الثلاث. وقال: "درست إحدى أخواتي مجانًا بسبب سياسة المدرسة للعائلات التي لديها عدة أطفال. كان والدي يدبر تعليم ثلاثة أطفال بما ينفقه الناس اليوم على طفل واحد فقط".

كان منزلهم على بعد كيلومتر واحد فقط من المدرسة، وكان الأشقاء يسيرون معًا كل يوم. لم تكن هناك رحلات مدرسية مع الازدحام المروري، ولا مترو، مجرد نزهة بسيطة عبر الممرات الرملية.

وقال سليم: "الجهاز الوحيد الذي استخدمناه على الإطلاق كان آلة حاسبة، وحتى ذلك كان مسموحًا به فقط في الصفوف العليا". كان امتلاك قلم فاخر أو ممحاة ملونة يعتبر رفاهية. كانت الحقائب تُرقّع وتُستخدم لسنوات، بينما كانت الزي المدرسي يُخاط بحجم أكبر حتى تدوم لفترة أطول وكثيرًا ما كانت تُمرر للأشقاء.

اليوم، يسافر أطفال سليم في حافلات مكيفة ومجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بينما يدفع هو حوالي 800 درهم شهريًا لكل طفل فقط لرسوم الدراسة. وقال: "هذا لا يشمل الزي، والكتب، والأجهزة، أو الأنشطة اللامنهجية. الفرق يزيد عن 300 في المائة".

لقد ولت أيام الأكوام الثقيلة من الكتب، حيث يستخدم أطفاله الآن الأجهزة اللوحية، والشاشات الذكية، والتطبيقات للواجبات المنزلية. "حتى الجهاز اللوحي الأكثر تطورًا يعتبر الآن أساسيًا، لأنه في كل عام يتم إطلاق نماذج جديدة. هذه الأجهزة لم تعد تعتبر رفاهية".

كانت صناديق الغداء تُملأ بالطعام المطبوخ في المنزل، والآن استُبدلت بوجبات المقصف. لم تعد الأدوات المكتبية مجرد قلم، ومسطرة، وصندوق أقلام، بل قائمة من المستلزمات ذات العلامات التجارية. "العودة إلى المدرسة تشبه المهرجان، مثل المراكز التجارية المليئة بالآباء الذين يتسوقون، وفواتير ضخمة قبل أن يبدأ الفصل الدراسي".

عندما كان صندوق الهندسة رفاهية

بالنسبة لعمر عبد العزيز، الذي درس في مدرسة الاتحاد في الممزر في التسعينيات، فإن الذكريات هي عن البساطة. "لم تكن هناك مراكز تجارية كبيرة أو ازدحام مروري أثناء الرحلات المدرسية. كنا نمشي أو نأخذ حافلات صفراء قديمة بدون تكييف، مع نوافذ مفتوحة دائمًا في حرارة الصيف".

كان التسوق للعودة إلى المدرسة يعني زيارة محل الأدوات المكتبية المحلي. "كانت الدفاتر تحتوي على أغطية بنية عادية. إذا كنت محظوظًا، تحصل على صندوق هندسة جديد. كانت الحقائب تُستخدم لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وكانت الأحذية تُلمّع حتى تتآكل".

داخل الفصول الدراسية، كانت السبورة والطباشير هما المسيطران وكانت أجهزة الكمبيوتر في مختبر. "كنا نزور الكمبيوتر مرة أو مرتين في الشهر، ومعظمها لم يكن يعمل نصف الوقت. إذا فقدت دفتر ملاحظاتك، فقدت درسك بالكامل لأن كل شيء كان يُنسخ يدويًا"، يتذكر عمر.

الآن، كأب لثلاثة أطفال، يجد أن المقارنة يصعب تجاهلها. "العودة إلى المدرسة أصبحت مثل المهرجان، والمراكز التجارية، والعروض الترويجية، والقوائم التي لا نهاية لها. المستلزمات وحدها تتجاوز 1,500 درهم لكل طفل. أضف الأنشطة اللامنهجية، وطعام المقصف، ورسوم الحافلة، وتصل إلى 7,000 إلى 10,000 درهم قبل حتى أن يدق الجرس الأول"، قال.

ما يذهله أكثر هو التحول الثقافي. "كان قلقي في اليوم الأول هو مقابلة المعلمين الجدد. بالنسبة لأطفالي، الأمر يتعلق بنشر صور اليوم الأول على إنستغرام أو عمل مقطع فيديو على "تيك توك" بأحذيتهم الجديدة. المدارس ترسل تحديثات في الوقت الفعلي على التطبيقات، والآباء مثلي يتلقون إشعارًا إذا تأخرت الحافلة بخمس دقائق. إنه عالم مختلف تمامًا".

الآن مقابل الماضي

بالنسبة للآباء اليوم، فإن المقارنة بين طفولتهم وتعليم أطفالهم هي أكثر من مجرد مسألة مال. إنها تتعلق بتحول جيلي في القيم، ونمط الحياة، والتوقعات.

"نشأنا بالقليل واستفدنا منه إلى أقصى حد. اليوم، لدى الأطفال أكثر مما حلمنا به. ولكن ربما يفوتهم البساطة التي كانت لدينا"، قال عمر.