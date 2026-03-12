بين الانضباط والترفيه: عائلات دبي تواجه الإجازات الطارئة

[ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من قسم المدارس وأولياء الأمور في صحيفة الخليج تايمز، وهو قسم مخصص لدعم العائلات في الإمارات العربية المتحدة أثناء استكشافهم للخيارات التعليمية. يقدم القسم شروحات وإرشادات من قادة التعليم ونصائح الخبراء ورؤى من أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المدارس والمناهج والمجتمعات.]
مع تقديم المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لإجازة الربيع، تجد العديد من العائلات نفسها فجأة تتأرجح بين العمل ورعاية الأطفال بينما تحاول معرفة كيفية إبقاء الأطفال منخرطين في المنزل.
مع التوترات الإقليمية المستمرة، يقول الآباء إنهم يعيدون هيكلة الروتين، ويسجلون الأطفال في المخيمات الربيعية، أو يخططون لأنشطة منزلية لجعل الإجازة مثمرة ومطمئنة لعائلاتهم.
تدخلت العديد من المخيمات في جميع أنحاء البلاد لدعم الآباء العاملين من خلال تقديم برامج منظمة حيث يمكن للأطفال التعلم واللعب والتواصل الاجتماعي في بيئات خاضعة للإشراف، بينما يعمل الآباء في مكان قريب في مرافق مخصصة.
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع كي تي على قنوات واتساب.
يختار آخرون إبقاء الأطفال في المنزل وإنشاء جداول منظمة تمزج بين المراجعة والهوايات ووقت اللعب.
إليكم ما يفعله الآباء والعائلات لإبقاء الأطفال مشغولين بشكل منتج مع الحفاظ على روتين عملهم.
بينما يقوم بعض الآباء بإنشاء جداول منظمة في المنزل، يتجه آخرون إلى المخيمات لتوفير الإشراف والمشاركة.
بالنسبة لإنجا روسو، المقيمة في دبي، كان إنشاء جدول منظم في المنزل أمرًا أساسيًا. وقالت إنها كانت تحاول إبقاء ابنها مشغولاً بالواجبات المدرسية والهوايات خلال الإجازة.
“أحاول إبقاء ابني البالغ من العمر عشر سنوات مشغولاً بإعطائه مهامًا في مواد مختلفة من كتب التمارين الخاصة به، والتي أتحقق منها لاحقًا بعد الانتهاء من العمل،” قالت. “كما أعطته المدرسة بعض الأنشطة والواجبات التي أطلب منه إنجازها ومراجعتها، وإلا أخشى أن يكون هناك فقدان للتعلم.”
في الوقت نفسه، تتيح مساحة للعب والتفاعل الاجتماعي.
“يأتي بعض أصدقائه، ويتم تحويل طاولة الطعام إلى طاولة تنس طاولة ويلعبون في المنزل،” أضافت.
كما واصل ابنها بعض أنشطته المعتادة.
“بما أنه يدرس اللغة العربية عبر الإنترنت، فإن تلك الفصول مستمرة. كما أن لديه امتحانات الجيتار قادمة، لذا فهو يمارسها أيضًا،” قالت، مضيفة أنها تنضم إليه أحيانًا للعب ألعاب الطاولة بعد الانتهاء من العمل.
بالنسبة للعائلات التي يعمل فيها كلا الوالدين، تبرز المخيمات المنظمة كخيار عملي.
قالت سوزان جنسن، وهي أم عاملة، إن تسجيل ابنتها في مخيم يوفر التفاعل للطفل وراحة البال للوالدين.
“مع إغلاق المدارس في وقت أبكر من المتوقع، كان الأمر صعبًا بعض الشيء في الموازنة بين العمل وإبقاء ابنتي البالغة من العمر 6 سنوات منخرطة في المنزل،” قالت. “يوفر لها المخيم المنظم شيئًا ممتعًا تتطلع إليه كل يوم، وبالنسبة لنا، من المطمئن أن نعرف أنها في بيئة آمنة وخاضعة للإشراف بينما تتعلم وتلعب مع الأطفال الآخرين.”
بالنسبة لمعظم الآباء، كان المفتاح هو إيجاد توازن بين الجدول الزمني المنتظم واللعب.
قالت كارينا شاشكوفا، وهي وافدة كازاخستانية ومقيمة في دبي هيلز، إن إبقاء الأطفال النشيطين في الداخل كان صعبًا.
“بدأ ولداي مخيم كرة القدم منذ يوم الاثنين. مع كون الأسبوع الماضي تعليمًا عن بعد وتقديم عطلة الربيع، لم يكونوا يعرفون حقًا ما يجب فعله في المنزل،” قالت. ساعد المخيم في استعادة الروتين لأبنائها.
“تبلغ تكلفة الجلسة الواحدة التي تستغرق ثلاث ساعات 180 درهمًا،” أضافت. “عندما يكون الأطفال في المنزل، يتجهون بشكل طبيعي نحو الأجهزة، لذا فهذا بالتأكيد خيار أفضل.”
يقول منظمو المخيمات إن بروتوكولات السلامة تظل أولوية قصوى، خاصة بالنظر إلى الوضع الإقليمي الأوسع.
قالت شوبهانجي سينغ، الشريك ورئيس أكاديمية بيور مايندز، إن العديد من الآباء يفضلون المخيمات حيث يمكنهم البقاء بالقرب.
“مع الوضع الحالي في المنطقة الذي يثقل كاهل الجميع، يختار العديد من الآباء العمل من المنزل للبقاء بالقرب من عائلاتهم،” قالت. “يوفر لهم مخيمنا خيارًا عمليًا ومطمئنًا… أطفالهم في بيئة آمنة وخاضعة للإشراف، يتعلمون شيئًا مثيرًا.”
وأضافت أن هذا الترتيب يسمح للوالدين بالبقاء قريبين مع الحفاظ على روتينهم اليومي.
“يمكن لأولياء أمور الأطفال المسجلين التوجه إلى مساحة العمل المشترك بالفندق أو صالة الألعاب الرياضية أو المسبح وقضاء يوم مثمر في مكان قريب. إنه حل مريح للعائلات التي تمر بأوقات عصيبة.”
وأكد المنظمون أيضاً أن موظفيهم يتبعون بروتوكولات إشراف صارمة لضمان بقاء الأطفال في أماكن آمنة أثناء التنبيهات أو المواقف الأخرى.
تجمع العديد من المخيمات بين الإبداع والعلوم والتعلم العملي لإبقاء الأطفال منخرطين خلال العطلة.
قالت شفاء يوسف علي، الرئيس التنفيذي ومؤسس IdeaCrate، إن برنامجهم يركز على بناء مهارات التفكير الإبداعي والنقدي.
“يستمر البرنامج يومياً من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً وهو مصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3.5 سنوات وما فوق،” قالت. “يركز الأسبوع الأول على التفكير الإبداعي من خلال أنشطة مثل الإيقاع، ورواية القصص، وصناعة الألعاب، وحل الألغاز، وإخراج الأفلام.”
ينتقل الأسبوع التالي إلى استكشاف تقني أكثر.
“يركز الأسبوع الثاني على التفكير النقدي، بما في ذلك تجارب منصة الإطلاق، والتعديل، وأنشطة مختبر العلوم، وأساسيات الهندسة المعمارية، وتحديات الهندسة،” أضافت.
وبالمثل، تحاول المخيمات التعليمية الأخرى أيضاً توفير هروب إبداعي من الأحداث الجارية.
قالت لورا رويز، رئيسة قسم التسويق في أولي أولي: “إذا كنت تبحث عن طريقة لتشتيت انتباه المهندسين الصغار عن كل ما يحدث في العالم، فمن المؤكد أن هذا المخيم سيلهم الصغار وهم يستكشفون عوالم الفن والهندسة المثيرة.”
بينما كانت بعض العائلات قد خططت في البداية للسفر خلال عطلة الربيع، أدت حالة عدم اليقين بشأن الجداول الزمنية والتطورات الإقليمية إلى إعادة نظر الكثيرين في خططهم.
قال فيكاس أرورا، المقيم في الخليج التجاري: “مع سفر معظم أصدقاء ابني، أصبح يشعر بالملل مؤخراً. كنا قد خططنا سابقاً لرحلة إلى ألماتي، كازاخستان، لقضاء عطلة العيد، ولكن مع تغير الوضع بسرعة، نحن الآن مترددون. بعد تفكير ثانٍ، نفكر أيضاً في القيام برحلة قصيرة إلى بلدنا الأم، الهند، لزيارة الأقارب ثم ربما العودة بحلول 20 مارس.”
في غضون ذلك، يؤكد المعلمون أن العطلة يمكن أن تكون توازناً بين الراحة والمشاركة الأكاديمية الخفيفة.
وفي صدى لهذا النهج، سلطت المديرة أبهيلاشا سينغ من مدرسة شاينينج ستار الدولية الضوء على كيفية قيام مدرستها في أبوظبي بتقديم جلسات اليقظة الذهنية لدعم الأسر خلال فترة الاضطراب.
“لقد بدأنا أيضًا جلسة يومية لليقظة الذهنية من الساعة 10 إلى 10:30 صباحًا،” قالت. “الجلسة مفتوحة للمجتمع بأكمله... مساحة حيث يمكن للناس التوقف، والعيش في اللحظة، وممارسة السكون والهدوء الذي نحتاجه جميعًا خلال فترة الاضطراب وعدم اليقين هذه.”
ومن المثير للاهتمام أن هذه المبادرة يقودها الطلاب أنفسهم.
“يقود هذه الجلسات طلابنا، وكثير منهم مدربون على ممارسات اليقظة الذهنية. كل يوم، يتولى طالبان قيادة توجيه المجموعة خلال الجلسة،” أضافت.
كما فتحت المدرسة باب الدعم الاستشاري للمجتمع الأوسع.
“رئيس قسم الدمج في مدرستنا، ومستشار المدرسة، وأعضاء فريق SEND متاحون افتراضيًا لدعم الطلاب وأولياء الأمور،” قالت. “يمكن لأي شخص يشعر بالقلق أو الاضطراب أو عدم الارتياح الانضمام إلى هذه الجلسات.”