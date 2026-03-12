بين الانضباط والترفيه: عائلات دبي تواجه الإجازات الطارئة

مع التوترات الإقليمية المستمرة، يقول الآباء إنهم يعيدون هيكلة الروتين، ويسجلون الأطفال في المخيمات الربيعية، أو يخططون لأنشطة منزلية لجعل الإجازة مثمرة ومطمئنة لعائلاتهم.

تدخلت العديد من المخيمات في جميع أنحاء البلاد لدعم الآباء العاملين من خلال تقديم برامج منظمة حيث يمكن للأطفال التعلم واللعب والتواصل الاجتماعي في بيئات خاضعة للإشراف، بينما يعمل الآباء في مكان قريب في مرافق مخصصة.

يختار آخرون إبقاء الأطفال في المنزل وإنشاء جداول منظمة تمزج بين المراجعة والهوايات ووقت اللعب.

إليكم ما يفعله الآباء والعائلات لإبقاء الأطفال مشغولين بشكل منتج مع الحفاظ على روتين عملهم.

كيف تنظم العائلات الإجازة غير المتوقعة؟

بينما يقوم بعض الآباء بإنشاء جداول منظمة في المنزل، يتجه آخرون إلى المخيمات لتوفير الإشراف والمشاركة.

بالنسبة لإنجا روسو، المقيمة في دبي، كان إنشاء جدول منظم في المنزل أمرًا أساسيًا. وقالت إنها كانت تحاول إبقاء ابنها مشغولاً بالواجبات المدرسية والهوايات خلال الإجازة.

“أحاول إبقاء ابني البالغ من العمر عشر سنوات مشغولاً بإعطائه مهامًا في مواد مختلفة من كتب التمارين الخاصة به، والتي أتحقق منها لاحقًا بعد الانتهاء من العمل،” قالت. “كما أعطته المدرسة بعض الأنشطة والواجبات التي أطلب منه إنجازها ومراجعتها، وإلا أخشى أن يكون هناك فقدان للتعلم.”

في الوقت نفسه، تتيح مساحة للعب والتفاعل الاجتماعي.