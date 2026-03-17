بين الامتحانات والدرجات التقديرية.. مدارس الإمارات تستعد لـ "سيناريوهين" لطلاب البكالوريا الدولية

يطمئن مديرو مدارس البكالوريا الدولية في الإمارات الطلاب — وخاصة أولئك في سنوات الامتحانات — بأنهم سيتلقون دعمًا عادلًا ولن يواجهوا عيوبًا على المدى الطويل، مشيرين إلى تدابير مماثلة تم تطبيقها بنجاح خلال الجائحة.

يأتي هذا الطمأنة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تؤثر على أجزاء من الشرق الأوسط. واستجابة لذلك، قدمت البكالوريا الدولية (IB) مؤخرًا سلسلة من إجراءات الدعم الهادفة إلى تخفيف الضغط على الطلاب والمدارس والعائلات في المنطقة، بما في ذلك الإمارات.

في تعميم صدر نهاية الأسبوع الماضي، أقرت المنظمة بأن “العديد من المدارس والطلاب والعائلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط يواجهون حاليًا ظروفًا صعبة للغاية وغير مؤكدة.” وقالت إن الدعم سيستمر بموجب سياستها ‘الظروف المعاكسة’، والتي توفر تدابير تخفيف عندما يتأثر الطلاب بأحداث خطيرة وغير متوقعة خلال فترة التقييم.

كجزء من هذه الإجراءات، قامت البكالوريا الدولية بتمديد الموعد النهائي لتقديم المقررات الدراسية من 15 مارس إلى 15 أبريل، مما يمنح المدارس وقتًا إضافيًا لإنهاء وتحميل أعمال الطلاب. وتشمل الخيارات الأخرى للطلاب المتأثرين الانتقال إلى مدرسة عالمية أخرى تابعة للبكالوريا الدولية، أو تأجيل دورة امتحانات مايو 2026 دون تكلفة إضافية، أو الانسحاب من الدورة مع استرداد كامل للرسوم.

الاستعداد لنتيجتين محتملتين

في الإمارات، يقول قادة المدارس إنهم يعملون عن كثب مع الطلاب وأولياء الأمور بينما ينتظرون المزيد من التوجيهات من السلطات بشأن إعادة فتح المدارس وما إذا كانت الامتحانات ستستمر كما هو مخطط لها.

قالت لي جيرفن، مديرة مدرسة GIS والمديرة التنفيذية لمدارس البكالوريا الدولية في تعليم، إن المدارس بدأت بالفعل في إعداد العائلات لنتيجتين محتملتين.

قالت: “من المقرر أن تبدأ امتحانات برنامج دبلوم البكالوريا الدولية في 27 أبريل، مع بدء امتحانات التقييم الإلكتروني للصف العاشر في 5 مايو،” وأضافت: “في الوقت الحالي، ننتظر تأكيدًا من السلطات بشأن إعادة فتح المدارس واستمرار الامتحانات كما هو مخطط لها.”

وأوضحت أن المدارس أبلغت أولياء الأمور بسيناريوهين: إما إجراء الامتحانات في موعدها بمجرد إعادة فتح المدارس، أو منح الطلاب درجات تقديرية.

وأضافت جيرفن: “في السيناريو الأول، ستقدم المدرسة طلبًا لظروف معاكسة لضمان أن تأخذ منظمة البكالوريا الدولية في الاعتبار فترة التعلم عبر الإنترنت والتأثير العاطفي الذي مر به الطلاب خلال هذه الفترة.”

وقت إضافي للأعمال الدراسية والتقييمات

يمنح الموعد النهائي الممدد المعلمين وقتًا إضافيًا لمراجعة ودعم تقديمات الأعمال الدراسية للطلاب.

وقالت جيرفن إن منظمة البكالوريا الدولية قد “مددت الموعد النهائي للمدارس لتحميل بيانات الطلاب والدرجات المتوقعة والأعمال الدراسية إلى نظام معلومات البكالوريا الدولية (IBIS) حتى 15 أبريل.”

وقالت: “يسمح لنا هذا الوقت الإضافي بضمان إكمال جميع الأعمال الدراسية وتقديمها بأعلى مستوى ممكن،” مضيفة أن المعلمين يراجعون أعمال الطلاب ويحددون أي مكونات متبقية تحتاج إلى الانتهاء.

ومع ذلك، أشارت إلى أن الطلاب في الواقع لديهم نافذة قصيرة فقط لإجراء المراجعات.

وقالت جيرفن: “بينما تم تمديد الموعد النهائي لمدة شهر، فإن الطلاب في الواقع لديهم حوالي أسبوع إلى أسبوعين فقط لإجراء المراجعات، حيث لا يزال المعلمون بحاجة إلى وقت لإعادة تقييم وتعديل العمل قبل تحميله إلى نظام منظمة البكالوريا الدولية.”

أكمل معظم الطلاب بالفعل غالبية متطلبات أعمالهم الدراسية، لكن التمديد يسمح للبعض بتحسين المكونات الرئيسية مثل التقييمات الداخلية، والعروض الشفوية الفردية، والمقالات الموسعة، ومشاريع نظرية المعرفة.

وقالت: “في هذه المرحلة، لا يزال الطلاب يستعدون لامتحانات برنامج الدبلوم، لذا يظل التركيز إلى حد كبير على التحضير للامتحانات.” وأضافت: “حيثما تكون التحسينات ممكنة، يوجه المعلمون الطلاب لتحديد تقييم أو تقييمين داخليين حيث يمكن أن تحدث المراجعات المستهدفة أكبر فرق ذي معنى.”