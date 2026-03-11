بين الإلغاء والتعويض.."طيران الإمارات" تكسب ثقة الركاب وسط توترات المنطقة

عندما كانت آنا إيفانوفا-جاليتسينا تستعد للسفر من دبي إلى دبلن في 3 مارس، لم تتوقع أن تتعطل خطط سفرها بهذه السرعة. مثل العديد من المسافرين في المنطقة، تأثرت رحلتها بإغلاقات المجال الجوي الأخيرة التي سببتها الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وكانت شركات الطيران تلغي أو تؤخر الرحلات. وبينما لم تسر رحلة آنا's كما هو مخطط لها، قالت إن عملية استرداد الأموال كانت سريعة، وإن الدعم الذي تلقته في مطار دبي الدولي ترك انطباعًا قويًا لديها.