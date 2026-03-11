بين الإلغاء والتعويض.."طيران الإمارات" تكسب ثقة الركاب وسط توترات المنطقة

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
عندما كانت آنا إيفانوفا-جاليتسينا تستعد للسفر من دبي إلى دبلن في 3 مارس، لم تتوقع أن تتعطل خطط سفرها بهذه السرعة. مثل العديد من المسافرين في المنطقة، تأثرت رحلتها بإغلاقات المجال الجوي الأخيرة التي سببتها الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وكانت شركات الطيران تلغي أو تؤخر الرحلات. وبينما لم تسر رحلة آنا's كما هو مخطط لها، قالت إن عملية استرداد الأموال كانت سريعة، وإن الدعم الذي تلقته في مطار دبي الدولي ترك انطباعًا قويًا لديها.
قالت آنا، مؤسسة شركة إيفانوفا جاليتسينا لإدارة العلاقات العامة، إنها تلقت رسالة من طيران الإمارات بشأن الإلغاء. "كان من المفترض أن أسافر إلى دبلن في 3 مارس، لكن طيران الإمارات أرسلت رسالة تفيد بإلغاء الرحلة وطلبت من الركاب عدم القدوم إلى المطار،" .
في البداية، حاولت آنا إعادة جدولة رحلتها لكنها وجدت الأمر صعبًا لأن العديد من الركاب كانوا يحاولون تغيير خططهم أيضًا.
“لم يكن هناك خيار لتغيير تاريخ الرحلة على الموقع الإلكتروني. كان يمكن القيام بذلك فقط عبر مركز الاتصال، لكن الخطوط كانت مشغولة للغاية، وكانت المكالمات تنقطع،” قالت.
اختارت إلغاء تذكرتها وطلب استرداد الأموال. بعد تأكيد الإلغاء، حصلت على شهادة للرحلة الملغاة، مما سمح لها بتقديم طلب استرداد الأموال عبر الإنترنت. “كان من السهل جدًا ملء نموذج استرداد الأموال على موقع طيران الإمارات،” قالت.
أخبرتها شركة الطيران أن استرداد الأموال قد يستغرق ما يصل إلى 15 يوم عمل، لكنها استعادت أموالها في وقت أقرب بكثير. “تلقيت المبلغ المسترد في غضون خمسة أيام. كنت ممتنة حقًا لأن العملية كانت سهلة وسريعة جدًا،” أضافت.
تسببت الاضطرابات الأخيرة في إغلاق مؤقت للمجال الجوي في أجزاء من المنطقة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران وضربات طهران's الانتقامية على الأصول الأمريكية في الخليج. وقد أدى ذلك إلى إلغاء وتأخير الرحلات الجوية. ومنذ ذلك الحين، استعادت شركات الطيران عملياتها تدريجياً، حيث قامت بتعديل الجداول الزمنية وإضافة رحلات على بعض المسارات لتصفية تراكم الركاب.
قالت آنا إن الركاب لم يكونوا متأكدين مما إذا كانت رحلاتهم ستغادر في الوقت المحدد. “حتى صعدت إلى الطائرة، لم أكن أعرف ما إذا كانت ستقلع بالفعل لأن الشاشة لم تظهر ‘اذهب إلى البوابة’ لفترة طويلة،” قالت.
على الرغم من عدم اليقين، قالت آنا إن موظفي المطار كانوا سهلي الملاحظة في جميع أنحاء المبنى، ويساعدون الركاب في العثور على طريقهم. “كان هناك عدد أكبر بكثير من الموظفين عن المعتاد. لقد اقتربوا من كل مسافر تقريبًا، يسألون عن رحلتهم، ويتحققون من بطاقات الصعود، ويوجهون الناس إلى حيث يذهبون،” قالت.
وبالمثل، ألغى مقيم آخر في دبي، عبد الرحمن، الذي كان يخطط لزيارة عائلته في بنغالورو، خطط سفره أيضًا.
“كنت قد حجزت رحلة قصيرة لرؤية والدي، ولكن بعد سماعي عن الاضطرابات ورؤية الرحلات الجوية الملغاة، قررت عدم المخاطرة،” قال.
قال رحمن إنه ألغى التذكرة عبر الإنترنت وتلقى المبلغ المسترد في غضون أسبوع تقريبًا. “كانت عملية الإلغاء سلسة للغاية، وجاء المبلغ المسترد بسرعة،” قال.
قال مسافرون آخرون كانوا يخططون للسفر خلال تلك الفترة إنهم اختاروا تأجيل رحلاتهم بسبب عدم اليقين. قال محمد شفيق، مسؤول تنفيذي للمبيعات مقيم في دبي، إنه كان يخطط للسفر إلى بنغالورو لقضاء إجازته السنوية لكنه قرر تأجيلها.
“كان من المفترض أن أسافر إلى بنغالورو على متن طيران الإمارات لقضاء إجازتي السنوية، ولكن مع كل عدم اليقين بشأن الرحلات الجوية والمجال الجوي، اعتقدت أنه من الأفضل تأجيل الرحلة،” قال.
“حاولت الاتصال بخدمة العملاء مرتين وانتظرت ما يقرب من ثلاث ساعات في كل مرة، لكنني لم أتمكن من الوصول بسبب ارتفاع حجم المكالمات،” قال شفيق.
ذهب شفيق إلى مكتب طيران الإمارات بالقرب من برج الساعة وأجل سفره إلى أبريل.
“انتظرت في الطابور لمدة تتراوح بين 30 و 40 دقيقة، ولكن عندما حان دوري، قام الموظفون بتأجيل سفري إلى أبريل في غضون خمس إلى عشر دقائق فقط،” قال. “كانت العملية سريعة حقًا بمجرد وصولي إلى الكاونتر.”
مع استعادة شركات الطيران لجداولها وتوسيع رحلاتها ببطء، يقول وكلاء السفر إن حركة الركاب يجب أن تستقر في الأيام القليلة المقبلة مع عودة الخدمات العادية في جميع أنحاء المنطقة.