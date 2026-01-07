بينهم إماراتي ..560 ألف درهم لـ 4 فائزين من "بيغ تيكيت"

حصل أربعة فائزين على مبلغ ضخم قدره 140,000 درهم لكل منهم في أحدث مسابقة بيغ تيكت. وشارك الفائزون، الذين هم من الإمارات والأردن والهند وبنغلاديش، ردود أفعالهم على الأخبار السارة، بالإضافة إلى خططهم للمستقبل.
مالك سواده هو محترف مصرفي يبلغ من العمر 48 عامًا من الأردن، يعيش في أبوظبي منذ عام 2008. بعد سماعه عن بيغ تيكت من أصدقائه، قرر المشاركة، بدءًا من عام 2016 وشراء بعض التذاكر سنويًا.
قال: "لقد كنت مصدومًا حقًا، حيث لم أتوقع الفوز أبدًا. أنا ممتن جدًا للفرص التي تقدمها بيغ تيكت."
يخطط سواده لمشاركة أرباحه مع عائلته. كما قال إنه سيواصل المشاركة في سحوبات بيغ تيكت في المستقبل، مشجعًا الآخرين على فعل الشيء نفسه.
اكتشف عبدالله المهيري بيغ تيكت عبر إنستغرام وبدأ المشاركة العام الماضي. المدير الحكومي للموارد البشرية البالغ من العمر 39 عامًا من أبوظبي قد شارك في سحوبات بيغ تيكت ثلاث مرات فقط حتى الآن.
قال المهيري: "أنا سعيد جدًا لأن هذا الفوز كان غير متوقع تمامًا، لكنه جعل يومي." ويخطط للاستمتاع بإجازة مع زوجته بأموال الجائزة.
كما ذكر أنه سيواصل المشاركة وشارك أن الحظ، إلى جانب الأرقام الصحيحة، يلعب دورًا مهمًا عند المشاركة في السحب.
علاء الدين شاه جهان، طباخ يبلغ من العمر 30 عامًا من بنغلاديش، يحتفل بفوزه بعد المشاركة في السحب على مدى السنوات الثلاث الماضية. مقيم في أبوظبي، يعمل علاء الدين بعيدًا عن عائلته التي لا تزال تعيش في بنغلاديش، مما يجعل الفوز لحظة ذات معنى خاص بالنسبة له.
لقد كان يشتري التذاكر كل شهر كجزء من مجموعة تضم 21 صديقًا. قال شاه جهان: “لقد غمرتني السعادة عند تلقي الخبر. كانت لحظة سعيدة وعاطفية حقًا.”
بينما لا يزال يفكر في كيفية استخدام الجائزة بشكل أفضل، أكد علاء الدين أنه يخطط لمواصلة شراء تذاكر بيغ تيكت.
إبراهيم كوتي، محاسب يبلغ من العمر 52 عامًا من كيرالا، وهو مقيم في الإمارات منذ عام 1998، يعيش حاليًا في الفجيرة مع عائلته. اكتشف بيغ تيكت لأول مرة عبر الإنترنت قبل عقد من الزمن وكان يشتري التذاكر باستمرار منذ ذلك الحين، إما بشكل مستقل أو مع مجموعة من الأصدقاء المقربين.
قال كوتي: “اشتريت هذه التذكرة الفائزة مع مجموعة من 20 صديقًا. عندما تلقيت الخبر بأننا تم اختيارنا لزيارة استوديو بيغ تيكت والمشاركة في مسابقة بيغ وين، كنت متحمسًا وسعيدًا للغاية. لقد كنت أشتري التذاكر لسنوات عديدة، وسماع هذا الخبر جعل كل الجهد يستحق العناء.”
وأضاف أن الجائزة النقدية ستقسم بالتساوي بين المجموعة، وستذهب حصته الشخصية لدعم عائلته.
بيغ تيكت يبدأ عام 2026 بطريقة كبيرة، مع 27 جائزة متاحة، بما في ذلك 6 مليونيرات مضمونين، في واحدة من أكثر عروض يناير إثارة حتى الآن.
في قلب سحب يناير توجد جائزة كبرى ضخمة بقيمة 20 مليون درهم، مما يمنح فائزًا محظوظًا فرصة لبدء العام كمليونير فوري. كما سيتم منح خمس جوائز ترضية بقيمة مليون درهم لكل منها.
أربعة سحوبات إلكترونية أسبوعية ستمنح كل منها 50,000 درهم لأربعة فائزين محظوظين كل أسبوع. مع الإعلان عن الفائزين طوال الشهر، يمكن للعملاء مشاهدة السحوبات الإلكترونية مباشرة في الساعة 11 صباحًا على قناة يوتيوب وموقع بيغ تيكت، حيث يتم الكشف عن الفائزين الجدد في الوقت الفعلي.
مسابقة الفوز الكبير: يمكن لأولئك الذين يشترون تذكرتين أو أكثر من تذكرة كبيرة في معاملة واحدة بين 1 و24 يناير الحصول على فرصة في السحب المباشر في 3 فبراير، حيث يمكنهم الفوز بجوائز نقدية مضمونة تتراوح بين 50,000 درهم و150,000 درهم. سيتم الإعلان عن أسماء المشاركين الأربعة المختارين في 1 فبراير.
سلسلة سيارة الأحلام من تذكرة كبيرة تمنح العملاء فرصة لقيادة سيارة BMW X5، مع تحديد موعد السحب في 3 فبراير 2026، إلى جانب سيارة فاخرة ثانية، رينج روفر فيلار.
التذاكر متاحة عبر الإنترنت على www.bigticket.ae أو في الكاونترات الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين.