بينهم إماراتي ..560 ألف درهم لـ 4 فائزين من "بيغ تيكيت"

إبراهيم كوتي، محاسب يبلغ من العمر 52 عامًا من كيرالا، وهو مقيم في الإمارات منذ عام 1998، يعيش حاليًا في الفجيرة مع عائلته. اكتشف بيغ تيكت لأول مرة عبر الإنترنت قبل عقد من الزمن وكان يشتري التذاكر باستمرار منذ ذلك الحين، إما بشكل مستقل أو مع مجموعة من الأصدقاء المقربين.