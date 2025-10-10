"بينك وبين كتاب" شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025

يعود معرض الشارقة الدولي للكتاب، أحد أكبر الفعاليات العالمية في مجال الكتب، في نسخته الرابعة والأربعين هذا العام. سيقام المعرض لعام 2025 في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، جامعًا الناشرين والمؤلفين والفنانين والقراء من جميع أنحاء العالم تحت شعار "بينك وبين كتاب".
نسخة هذا العام ستكون الأكبر حتى الآن، حيث تضم:
2,350 ناشرًا وعارضًا من 118 دولة
أكثر من 1,200 فعالية ونشاط
أكثر من 250 ضيفًا من 66 دولة
تشارك 10 دول لأول مرة، وهي: آيسلندا، جامايكا، نيجيريا، مالي، تشاد، أنغولا، موزمبيق، غينيا، السنغال، وفيتنام.
يواصل المعرض النمو عامًا بعد عام، مما يعكس دور الشارقة كمحور عالمي للكتاب والإبداع والثقافة.
يركز شعار هذا العام على العلاقة العميقة والشخصية بين القارئ والكتاب.
قال سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: "كل تفاعل للقارئ مع الكلمة المكتوبة يصبح جزءًا من قصة حياته، كاشفًا عن نفسه والعالم الذي يحمله بداخله."
يمثل الشعار تذكيرًا بأن الكتب لا تقتصر على سرد القصص، بل تساعد القراء على اكتشاف ذواتهم.
ضيف الشرف في نسخة 2025 هو اليونان، احتفاءً بتاريخها الطويل في الأدب والفلسفة والفنون.
سيقدم الجناح اليوناني، المستوحى من المعابد القديمة، ما يلي:
600 عنوان من 58 ناشرًا يونانيًا
70 مشاركًا يونانيًا، من كتاب وشعراء ومترجمين ورسّامين وموسيقيين وأكاديميين
ورش عمل لتعليم اللغة اليونانية، عروض موسيقية، وفعاليات مستوحاة من الأساطير اليونانية
وقال باناجيوتيس كويجيو، القائم بالأعمال في السفارة اليونانية بالإمارات: "ندعو الزوار لاستكشاف غنى اللغة والفكر والفن اليوناني."
سيستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025:
أكثر من 300 فعالية ثقافية يقودها 158 ضيفًا عربيًا ودوليًا
أكثر من 750 ورشة عمل باللغة العربية والإنجليزية تغطي مجالات الكتابة والتحرير والنشر والإبداع
85 عرضًا مسرحيًا من 12 دولة
سيقود ورش العمل كتاب وخبراء نشر مثل: د. نغوين فان كوي ماي، محمد سليمان عبدالمالك، عبدالوهّاب الرفاعي، وليزا ديلمان.
أكاديمية منبثقة: 24 جلسة تفاعلية يقودها مؤثرون ومحترفون في الإعلام والفن والتكنولوجيا.
صيدلية الشعر (المملكة المتحدة): يمكن للزوار الحصول على "وصفات" من القصائد تتماشى مع مشاعرهم أو احتياجاتهم بطريقة ممتعة وعلاجية لخوض تجربة الشعر.
محطة البودكاست: يستضيف المعرض لأول مرة بودكاستات عربية شهيرة مثل "أسمر" (السعودية)، "كرك بودكاست" (عُمان)، و"كرسي الاثنين" (الإمارات).
ركن الطهي: سيضم 42 فعالية طهي مع 15 طاهيًا من مختلف أنحاء العالم. تتضمن العروض طهاة بارزين مثل فيليب خوري، ماما وفاء، نور مراد، وحواء حسن، لتتحول مهارة الطهو إلى قصة ثقافية عابرة للحدود.
لا يقتصر المعرض على القراء، بل يعد أيضًا مركزًا مهمًا لصناعة النشر:
تدريب الناشرين بالتعاون مع جامعة نيويورك (1 نوفمبر): بمشاركة 161 ناشرًا، بينهم 75 من إفريقيا، مع التركيز على النشر الصوتي والمبيعات العالمية.
مؤتمر الناشرين في الشارقة (2–4 نوفمبر): 30 ورشة عمل واجتماع تجاري مع خبراء النشر العالمي.
مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات (8–10 نوفمبر): يجمع 400 أمين مكتبة وخبير معلومات لاستكشاف الاتجاهات الجديدة في القراءة والمكتبات.
لتسهيل التنقل للزوار، ستربط الحافلات بين دبي والشارقة عبر محطة أكواريوم الشارقة. وستتوفر مواقف للسيارات في القصباء، والأكواريوم، ومركز إكسبو.
ستساعد المواقف الإضافية وخدمات الحافلات في إدارة الحشود بكفاءة.