"بينك وبين كتاب" شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025

يعود معرض الشارقة الدولي للكتاب، أحد أكبر الفعاليات العالمية في مجال الكتب، في نسخته الرابعة والأربعين هذا العام. سيقام المعرض لعام 2025 في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، جامعًا الناشرين والمؤلفين والفنانين والقراء من جميع أنحاء العالم تحت شعار "بينك وبين كتاب".