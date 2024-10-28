"بينالي أبوظبي": تعزيز الهوية الثقافية عبر الفن المعاصر

ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض "ألورا" و"كالزاديلا" و "أركيتكتورا إكسبانديد"، بالإضافة إلى "كريستوفر بنتون" و "فرح القاسمي" و ف"لاينج سيتي" و "هاشل اللمكي" وكبير موهانتي وخليل رباح وأوسكار موريللو و راديكا كيمجي و سامي بالوجي و طارق كيسوانسون و وائل الأعور و زينب الهاشمي، وغيرهم.