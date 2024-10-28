"بينالي أبوظبي": تعزيز الهوية الثقافية عبر الفن المعاصر
تم الإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من "بينالي أبوظبي للفن العام" في الفترة من 15 نوفمبر 2024 إلى 30 أبريل 2025 في مواقع مختلفة في أبوظبي والعين، ما سيجعل الفن متاحاً للمجتمع.
ويستكشف المعرض مفهوم "العامة" وفق منظور ورؤية أبوظبي، ويقع معرض بينالي في موقع استراتيجي حيث يمكن للجمهور الوصول إليه بسهولة في قلب أبوظبي والعين.
وتمت دعوة الفنانين لإنشاء أعمال خاصة بالموقع، بالإضافة إلى عروض ستتفاعل بشكل مباشر مع الجمهور. يشجع عمل فرح القاسمي "بدون عنوان" لعام 2024 المارة على التفاعل مع الصوت والتأمل في أهمية المحيط في المنطقة.
وتقدِّم لجنة "التفاوض الحضري" من شركة "أركيتكتشر إكسبانددا" (Arquitectura Expandida) بتصميم وبناء أثاث متنقل من صنعها، وذلك من خلال مشروع "اربن نيجوشييشن" (Urban Negotiation) الذي يهدف إلى خلق مناظر وقصص حضرية جديدة. وسوف تمتد لوحة "أوسكار موريلو" التي يبلغ طولها 80 متراً على طول كورنيش أبوظبي، لتعرض التوسع الحضري السريع الذي تشهده المدينة.
وسوف يستفيد آخرون من القوام التاريخي والمعماري والاجتماعي للبيئة الحضرية الخارجية. وسوف يحول "كريستوفر بينتون" سوق السجاد إلى مساحة مجتمعية حية، وسوف تشيد زينب الهاشمي بمحطة الحافلات المركزية في أبوظبي، وتشجع المشاهدين على استكشاف التفاعل بين التنمية الحضرية ومرونة الطبيعة.
ويضم المعرض مجموعات فنية وعروضاً لأكثر من 70 فناناً دولياً ومقيماً في الإمارات العربية المتحدة، وسيشهد إنشاء تجهيزات خاصة بمواقع معينة في الإمارة.
ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض "ألورا" و"كالزاديلا" و "أركيتكتورا إكسبانديد"، بالإضافة إلى "كريستوفر بنتون" و "فرح القاسمي" و ف"لاينج سيتي" و "هاشل اللمكي" وكبير موهانتي وخليل رباح وأوسكار موريللو و راديكا كيمجي و سامي بالوجي و طارق كيسوانسون و وائل الأعور و زينب الهاشمي، وغيرهم.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يأتي إطلاق (بينالي أبوظبي للفن العام) في إطار رؤيتنا الثقافية، وسيشكِّل منصة فريدة لمجتمعنا، ورسالة تقدير لتراثنا الثقافي ومصدر إلهام عبر الفن المعاصر. ونحن ملتزمون بتوفير الدعم للمبدعين في أبوظبي في الجنوب العالمي وبقية العالم، من خلال برامج فنية رائدة مثل بينالي".
وقالت "ريتا عون عبدو"، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تُسهم مبادراتنا الفنية العامة في تعزيز الهُوية الثقافية الجماعية للإمارة، وتعزيز تجربة الفن للجميع وإحساسهم بالفخر والانتماء. ويتمحور هدفنا حول تمكين سكان إمارة أبوظبي، سواء كانوا مقيمين أو زواراً، من تكوين رابط خاص بهم مع المدينة مستوحى من القصص الفريدة وإبداعات الفنانين المشاركين".
ويُشكِّل بينالي إحدى الركائز الثلاث لمبادرة "أبوظبي للفن العام"، التي أعلنت عنها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مارس 2023. وتتضمَّن المبادرة مهام فنية مباشرة سنوية، ومعرض "منار أبوظبي" الفني الضوئي الذي يُعقَد كلَّ سنتين (استمرت النسخة الأولى من 15 نوفمبر 2023 إلى 30 يناير 2024)، إضافة إلى "بينالي أبوظبي للفن العام".