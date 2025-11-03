"بيغ تيكيت" في أبوظبي يطرح جائزة كبرى بقيمة 25 مليون درهم

سيحصل كل فائز على جائزة نقدية قدرها 10,000 درهم إماراتي، ورحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى أبوظبي لحضور عطلة نهاية الأسبوع المخصصة للسباق في مرسى ياس يومي 6 و7 ديسمبر، مع ضيف واحد. تشمل الرحلة إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق خمس نجوم، وتذاكر لحضور حفلتين موسيقيتين يومي 6 و7 ديسمبر، ومواصلات طوال الرحلة. كما سيحصل الفائزون المقيمون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة على تذاكر طيران ذهابًا وإيابًا، وخدمة نقل من وإلى المطار داخل الإمارات.