"بيغ تيكيت" في أبوظبي يطرح جائزة كبرى بقيمة 25 مليون درهم

يُوفر يانصيب "Big Ticket" في أبوظبي فرصة فريدة للفوز بجائزة كبرى تصل إلى 25 مليون درهم في السحب المباشر المزمع عقده في ديسمبر. خلال شهر نوفمبر، يمكن للعملاء الذين يشترون تذاكرهم بين 1 و21 نوفمبر الدخول تلقائياً في سحب إلكتروني خاص للفوز بتجربة سباق الفورمولا 1 واليخت الفاخر في أبوظبي.
الفائزون الـ30 في هذا السحب سيحصلون على جائزة نقدية قدرها 10,000 درهم بالإضافة إلى عطلة شاملة التكاليف لحضور سباق الفورمولا 1 في حلبة ياس مارينا في 6 و7 ديسمبر، مقيمة في فندق خمس نجوم، مع تذاكر للحفلات الموسيقية ووسائل نقل تشمل رحلات الطيران (لإقامات من خارج الإمارات).
خلال فعالية اليخوت التي تستمر ليومين، سيحظى جميع الفائزين الثلاثين بفرصة ربح جوائز نقدية إضافية، بما في ذلك جائزة خاصة بقيمة 250,000 درهم تُمنح مباشرةً على متن اليخت في كلا اليومين. سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاثين في الأول من ديسمبر على موقع Big Ticket الإلكتروني. كما سيدخلون في السحب المباشر في الثالث من ديسمبر.
جوائز السحب المباشر في 3 ديسمبر
سيدخل جميع العملاء الذين يقومون بشراء تذكرتهم الكبرى في أي وقت بين 1 و30 نوفمبر في السحب المباشر الذي سيقام في 3 ديسمبر، حيث سيحصل فائز محظوظ واحد على الجائزة الكبرى بقيمة 25 مليون درهم.
وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيحصل 10 فائزين محظوظين على فرصة الفوز بجوائز ترضية بقيمة 100 ألف درهم لكل منهم.
سلسلة سيارة الأحلام
إلى جانب سباقات اليخوت الفاخرة والجوائز النقدية، تواصل "بيغ تيكيت" سلسلة سباقات "سيارات الأحلام" الشهيرة. سيتم تقديم سيارة مازيراتي غريكال في سحب 3 ديسمبر، تليها سيارة بي إم دبليو 430i في سحب 3 يناير.
عروض حزمة التذاكر
يمكن للعملاء الذين يشترون التذاكر عبر الإنترنت أو في متاجر Big Ticket هذا الشهر الاستمتاع بعروض خاصة على حزم التذاكر، متوفرة طوال الشهر:
تذكرة كبيرة: اشتر تذكرتين واحصل على اثنتين مجانًا
سيارة الأحلام: اشتر تذكرتين واحصل على اثنتين مجانًا
في شهر نوفمبر هذا، تقدم كل تذكرة كبيرة أكثر من فرصة للفوز، فهي تفتح الباب أمام تجارب مثيرة، ورحلات فاخرة، ومكافآت لا تصدق.