"بيغ باد وولف"يعود لدبي بأسعار كتب تبدأ من 1.99 درهم

يعود معرض الكتب "بيغ باد وولف"، المعروف باسم "أعظم مبيعات للكتب في العالم"، إلى دبي في موسمه السادس، وسيقام في الفترة من 29 نوفمبر إلى 9 ديسمبر. ويحتفل هذا الموسم بالأدب بجميع اللغات، مع أسعار تبدأ من 1.99 درهم في يوم الافتتاح، وأكبر مجموعة من الكتب، وخصومات على عناوين مختلفة. وسيقام الموسم السادس من المعرض في ساوند ستيج في مدينة دبي للاستوديوهات.

وبما أن يوم إطلاق الحدث يتزامن مع مهرجان المبيعات في المنطقة في 29 نوفمبر، والذي يطلق عليه "الجمعة البرتقالية"، فإن يوم الافتتاح "هو طريقتنا للاحتفال بمتعة القراءة مع التأكد من القدرة على تحمل تكاليف شراء الكتب"، كما قال أندرو ياب، المؤسس المشارك لـ "بيغ باد وولف" Big Bad Wolf. "مع الكتب التي تبدأ أسعارها من 1.99 درهم فقط، نأمل أن نرى قراء من جميع مناحي الحياة يجتمعون لاستكشاف مجموعتنا الواسعة".