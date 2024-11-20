"بيغ باد وولف"يعود لدبي بأسعار كتب تبدأ من 1.99 درهم
يعود معرض الكتب "بيغ باد وولف"، المعروف باسم "أعظم مبيعات للكتب في العالم"، إلى دبي في موسمه السادس، وسيقام في الفترة من 29 نوفمبر إلى 9 ديسمبر. ويحتفل هذا الموسم بالأدب بجميع اللغات، مع أسعار تبدأ من 1.99 درهم في يوم الافتتاح، وأكبر مجموعة من الكتب، وخصومات على عناوين مختلفة. وسيقام الموسم السادس من المعرض في ساوند ستيج في مدينة دبي للاستوديوهات.
وبما أن يوم إطلاق الحدث يتزامن مع مهرجان المبيعات في المنطقة في 29 نوفمبر، والذي يطلق عليه "الجمعة البرتقالية"، فإن يوم الافتتاح "هو طريقتنا للاحتفال بمتعة القراءة مع التأكد من القدرة على تحمل تكاليف شراء الكتب"، كما قال أندرو ياب، المؤسس المشارك لـ "بيغ باد وولف" Big Bad Wolf. "مع الكتب التي تبدأ أسعارها من 1.99 درهم فقط، نأمل أن نرى قراء من جميع مناحي الحياة يجتمعون لاستكشاف مجموعتنا الواسعة".
في إطار مهمة عالمية تتمثل في "تغيير العالم من خلال كتاب تلو الآخر"، تتضمن مجموعات الكتب لهذا العام موضوعات، مثل الصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي. ويسعى بيع الكتب إلى تعزيز الاستدامة والشمول من خلال الأدب، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وسيعرض معرض بيغ باد وولف أكبر مجموعة من الكتب على الإطلاق، بما في ذلك مجموعة كبيرة من الأدب العربي، تم اختيارها بالتعاون مع شركاء رئيسيين، مثل هيئة الشارقة للكتاب، وكلمات، ومنصة، المنصة البارزة للناشرين العرب والدوليين.
وقال محمد نور هرسي، عضو مجلس إدارة معرض بيغ باد وولف الشارقة: "إن إدراج أكثر من 50 ألف عنوان باللغة العربية هو شهادة على مهمتنا المتمثلة في تقديم الأدب الهادف للقراء في كل مكان".