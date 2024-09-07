بيع 15 جملا عربيا أصيلا بـ2.5 مليون درهم بأبوظبي

ويعد معرض الصيد والفروسية الدولي، الذي يستمر حتى الثامن من سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، معرضًا سنويًا مرتبطًا بالصيد ورياضات الفروسية وأسلوب الحياة في الهواء الطلق. كما أنه منصة عالمية لتعزيز التبادل الثقافي بين الأمم.